Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia si a revenit in tara, pentru a participa la sedinta de Guvern, si pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre „situatia DNA” va sustine o declaratie de presa, joi seara, la ora 18.00.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia si a revenit in tara pentru a participa la sedinta de Guvern si pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre „situatia DNA“, va sustine o declaratie de presa, joi seara, la ora 18.00.

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. Este așteptata o decizie din partea premierului Dancila, dupa scandalul de la DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, joi, la intoarcerea din Japonia,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti, ca isi intrerupe vizita in Japonia, dupa acuzatiile din ultimele zile la adresa DNA. „Joi voi participa la sedinta de Guvern”, a subliniat Tudorel Toader care se afla in aceste zile in Japonia, iar vizita trebuia sa se incheie duminica.

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei se va intoarce mai devreme in tara, din Japonia, acolo unde se afla intr-o vizita de lucru. Toader a declarat ca va participa joi la sedinta de Guvern. Luni, 12 februarie, premierul Viorica Dancila a declarat ca-l va chema in tara pe ministrul Justitiei pentru a se…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, referindu-se la acuzațiile aduse DNA și Laurei Codruța Kovesi, ca nu va sesiza Inspecția Judiciara. „Sa ne spuna ce?”, a aratat Toader, adaugand ca va formula cu siguranța o recomandare in privința conducerii DNA.

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. „Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra mea in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, dar ca nu va mai mai sesiza Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni asupra…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Antena 3, ca nu va sesiza Inspecția Judiciara in urma dezvaluirilor privind activitatea DNA, deoarece "nu are e sens sa mai așteptam ca...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca nu va sesiza Inspectia Judiciara (IJ) dupa acuzatiile care vizeaza activitatea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), el punctand ca are deja un raport referitor la aceasta institutie, pe care il poate prezenta oricand. "Nu voi sesiza Inspectia…

- Premierul Viorica Dancila ii cere ministrului Justitiei sa se intoarca rapid in Romania pentru a rezolva scandalul din jurul DNA. Aceasta a declarat luni ca nu vorbit inca cu ministrul Tudorel Toader insa a precizat ca o discutie este necesara intrucat „lucrurile sunt ingrijoratoare”.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizie la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, însa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amâna mult luarea unei masuri.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, referindu-se la acuzațiile aduse DNA și Laurei Codruța Kovesi, ca nu va sesiza Inspecția Judiciara. „Sa ne spuna ce?”, a aratat Toader, adaugand ca va formula cu siguranța o recomandare in privința conducerii DNA.

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri.

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. -continua-

- Fostul premier Victor Ponta a acuzat din nou procurorii DNA ca i s-au fabricat dosare pe baza unor „probe false” și prin „șantajarea” martorilor, dar nu crede ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, va incerca sa schimbe ceva, deoarece „nu il lasa șeful lui, Liviu Dragnea”. „Cel care are dreptul legal…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca, pana in acest moment nu a renuntat la protectia Serviciului de Paza si Protectie (SPP), dar ca, in continuare, va proceda in acord cu ceea ce se va decide.

- Laura Codruța Kovesi: Nu demisionez! Kovesi spune ca statul paralel este, de fapt, statul intereselor paralele, cel al corupților și al celor care au prejudiciat bugetul de stat. Șefa DNA sustine, intr-un interviu pentru agenția naționala Agerpres ca nu va demisiona dupa raportul Inspecției Judiciare,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat nu a luat inca o decizie in privinta evaluarii procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, reiterand ca atunci cand va lua una va anunta public. Toader a spus ca nu i-a informat nici pe membrii coalitiei guvernamentale in acest sens.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. "Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, face vineri dimineața doua precizari importante dupa ce premierul danez Lars Lokke Rasmussen a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului.„1. In Romania sunt penitenciare/ pavilioane care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat un mesaj pe Facebook ca reactie la declaratia premierului Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, care a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului. "Citesc faptul ca Lars Lokke Rasmussen,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, joi, în cadrul Consiliului JAI, îl va întreba pe omologul sau din Danemarca de ce autoritatile din aceasta tara "prefera atitudinile critice la adresa României", în loc sa solicite în scris, "asa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, marti, cu reprezentanti ai Bancii Mondiale cu care a discutat pasii necesari pentru realizarea proiectului ”Cartierul pentru Justitie”. Acesta vizeaza regruparea spatiilor destinate instantelor de judecata din Bucuresti si parchetelor de pe langa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, califica miercuri dimineata drept „emotionala" hotararea CSM potrivit careia declaratiile sale privind dosarul Belina au afectat independenta Justitiei, decizia venind in urma unei sesizari a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. Miercuri dupa-amiaza anunta ca ia „in considerare…

- Avocatul lui Mihai Lucan: Acuzatiile se bazeaza pe estimari facute nu se stie cum Avocatul lui Mihai Lucan, Eugen Iordachescu, a declarat, miercuri, presei care asteapta in fata casei chirurgului clujean, ca procurorii nu au dovezi, iar acuzatiile se bazeaza pe estimari facute ”nu se stie cum”. Eugen…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au…

- CSM: Declaratiile lui Tudorel Toader privind cazul Belina au afectat sistemul judiciar Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, ca declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind ancheta Belina, au afectat sistemul judiciar, potrivit unor surse judiciare. Initial, Inspectia…

- Bucuresti, 19 dec /Agerpres/ - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, despre dosarul "Belina" si a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti, in fata comisei speciale pentru legile Justitiei ca Directiva Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie trebuie transpusa, iar daca Parlamentul nu o va face, Guvernul va fi indreptatit sa emita o ordonanta de urgenta pentru modificarea…

- Reacția ministrului Tudorel Toader la protestul magistraților Ministrul Justiției, Tudorel Toader (stânga) și deputatul Eugen Nicolicea (dreapta). Foto: Agerpres. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, afirma ca judecatorii si procurorii pot protesta spontan sau organizat în calitate de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, miercuri, la sediul ministerului, cu ambasadorii a 10 state, cu care va discuta despre modificarea legilor justitiei și despre stadiul indeplinirii recomandarilor din MCV. Intalnirea vine dupa ce Departamentul de Stat al SUA a comunicat saptamana trecuta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalnește, miercuri, la sediul ministerului, cu ambasadorii a 10 state, cu care va discuta despre modificarea legilor justitiei și despre stadiul indeplinirii recomandarilor din MCV. Intalnirea vine dupa ce Departamentul de Stat al SUA a comunicat saptamana trecuta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri ca pozitia Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile justitiei nu ar trebui sa ne ingrijoreze, iar modificarea acestei legislatii este necesara, rolul sau fiind acela de a da un impuls discutiilor pe aceasta tema.Tudorel Toader…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca se va pronunța asupra modificarilor aduse Legilor Justiției in comisia parlamentara speciala abia dupa ce va fi prezentata forma finala a proiectului, precizand ca nu dorește sa faca evaluari de parcurs. „Nu fac eu evaluari de parcurs. (…) Sa…

- Prezent joi la Parlament, Tudorel Toader a fost intrebat de jurnalisti despre sesizarea trimisa de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, la CSM, in care se solicita efectuarea de verificari cu privire la afirmatiile facute de Tariceanu, informeaza Agerpres. „Exact cum am vazut si in momentul in care tot la…

- Toader, despre atacul lui Tariceanu la adresa DNA: E vorba de libertate de exprimare Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, solicitat sa comenteze faptul ca procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, l-a reclamat pe presedintele Senatului la CSM, ca, asa cum a zis in cazul sau ca e vorba…

- Ministrul Justiției de la Chișinau, Vladimir Cebotari, a semnat astazi, la București, cu omologul sau Tudorel Toader un Protocol de colaborare in domeniul probațiunii. Evenimentul a avut loc in cadrul celei de-a doua ediții a Forumului Romania - Republica Moldova in domeniul justiției, desfașurat pe…

- Toader, despre decizia in cazul conducerilor DNA si PICCJ: Poate o aflati in 31 decembrie Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca toate concluziile sale in legatura cu rapoartele Inspectiei Judiciare efectuate in urma verificarilor la DNA si la Parchetul General le va prezenta intr-o…

- Raportul Inspectiei Judiciare privind controlul facut la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, realizat la solicitarea ministrului Tudorel Toader, va fi discutat, marti, de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior…

- Sectia pentru procurori urmeaza sa ia in discutie "Raportul Inspectiei Judiciare numarul 5116/IJ/983/DIP/2017 avand ca obiect eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si respectarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut in aceasta saptamana o intrevedere cu ambasadorul Olandei la Bucuresti, Stella Ronner-Grubacic, principala tema fiind recentul raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut in aceasta saptamana o intrevedere cu ambasadorul Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, principala tema fiind recentul raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). Potrivit unui comunicat al MJ, în…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat, joi, ca anul acesta va lua o decizie referitoare la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „O zi exacta n-as putea spune, dar in scurt timp, sigur anul acesta. Daca si cand ma voi decide, va voi anunta pe toata mass-media. (…) Nu este un lucru…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Goteborg, in Suedia, ca nu crede ca Mecanismul de Colaborare si Verificare (MCV) al Comisiei Europene nu va mai fi aplicat Romaniei de anul viitor si i-a criticat pe oficialii de la Bucuresti care sustin acest lucru, spunand ca afiseaza un optimism nepotrivit.…

- „O zi exacta n-as putea spune, dar in scurt timp, sigur anul acesta. Daca si cand ma voi decide, va voi anunta pe toata mass-media. (...) Nu este un lucru pe care il avem in calcul, este un lucru la care lucram, daca ma pot exprima asa. Pentru ca este obligatia mea, eu am cerut Inspectiei Judicare…