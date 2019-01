Ce urmează n Venezuela? Cele mai probabile patru scenarii Venezuela este în impas. Atât Nicolás Maduro, cât si Juan Guaidó revendica presedintia - ultimul pâna la organizarea unor noi alegeri - si niciunul nu simte impulsul de a ceda. Maduro, care cu doua saptamâni în urma a fost învestit în al doilea mandat, dupa alegerile controversate de anul trecut, beneficiaza de un sprijin popular redus dar pastreaza sprijinul armatei, scrie The Guardian, citat de Rador.



Pe de alta parte, Guaidó poate mobiliza demonstratii de masa cu sustinere populara si are sprijinul unui cor de democratii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban transmite mesaje ingrijoratoare la Washington. Intr-un context in care administratia Trump cauta o linie dura impotriva Rusiei si Chinei, liderul conservator de la Budapesta i-a spus ambasadorului american ca isi doreste ca tara sa sa fie „neutra, ca Austria“.

- Ati fost vreodata în Irlanda de Nord? Ar trebui sa mergeti - e un loc fascinant. De fapt, daca ar fi fost mai putin fascinant - adica, mai putin complicat - atunci plecarea Regatului Unit din UE ar fi fost mai usoara. E ceva pentru care ar trebui sa ne multumiti sau sa ne înjurati, scrie…

- Intr-o convorbire telefonica cu Trump, Erdogan a sustinut ca atacul de miercurea trecuta, de la Manbij, in urma caruia au fost ucisi patru militari americani, a fost o provocare cu scopul de a afecta decizia Casei Albe de a retrage trupele SUA din Siria.Atacul, revendicat de jihadisti,…

- Incepand cu 1 ianuarie 2019, in Rusia intra in vigoare Hotararea privind majorarea varstei de pensionare pentru cetațenii Rusiei. Legea prevede majorarea in etape a varstei de pensionare pentru barbați - de la 60 la 65 de ani, pentru femei - de la 55 la 60 de ani. De asemenea, se introduce noțiunea…

- Negocieri privind Siria la care sa participle președinții Rusiei, Iranului și Turciei sunt programate la inceputul lui 2019, a anunțat vineri un inalt oficial rus, in momentul in care Washingtonul iși pregatește retragerea militara din aceasta țara, anunța La Libre Belgique citata de Rador.

- O lista cu 30 de propuneri, si nu un vot cu "da" sau "nu", le-ar oferi cetatenilor o opinie mai clara despre Brexit. Acum este clar ca cea mai colosala decizie a Marii Britanii din acest secol a fost adoptata in urma unei campanii marcate de minciuni, de ambitii personale si de posibile manipulari venite…

- In timp ce parlamentul se piaptana, Europa arde sau, in cel mai bun caz, mai izbucneste cate o limba de foc din jar. Istoria ar putea compara tratarea Rusiei in anii '90, infrante si in recesiune, cu cea a Germaniei dupa 1918, potrivit The Guardian , citat de Rador.

- Perspectivele Europei pot parea mohorate astazi: spirala descendenta a Brexit-ului continua, atat Emmanuel Macron cat și Angela Merkel sunt slabiți, iar commedia dell’arte nu atat de amuzanta și dominata de extrema dreapta a Italiei nu pare decat sa se inrautațeasca. Dar intoarceți-va privirile un pic…