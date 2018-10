Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea si Alina Bica au fost reținute, marți (3 octombrie), de autoritațile din Costa Rica. Ele stau in cea mai veche inchisoare din Costa Rica, care va fi demolata in 6 luni. Alina Bica și Elena Udrea au fost retinute de pe strada, in San Jose, de catre ofiterii Interpol. Ele vor fi duse in […]…

