Ce urmeaza dupa noile reduceri de TVA aplicabile din 1 noiembrie 2018?

De la 1 noiembrie mai multe tipuri de afaceri vor putea aplica cota redusa de TVA de 5%. Printre acestea mentionam: activitatea de restaurant si catering, cazarea in hoteluri si facilitati similare, sali de fitness, accesul in parcuri de distractii si parcuri recreative.



Ordonanta de urgenta care cuprinde si aceste noutati a fost adoptata in sedinta de Guvern din 4 octombrie. Una dintre cele mai importante masuri continute de acest act normativ consta in aplicarea, incepand cu 1 noiembrie 2018, a cotei reduse de TVA de 5% pentru mai multe categorii de servicii, dupa cum urmeaza:



cazarea…