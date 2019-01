Stiri pe aceeasi tema

- "Este o zi amara pentru Europa. Suntem pregatiti. Dar un Brexit dur este cea mai rea dintre toate posibilitatile pentru UE, dar in special pentru Marea Britanie", a scris Scholz pe Twitter imediat dupa votul din Parlamentul de la Londra.Presedinta Uniunii Crestin Democrate (CDU), Annegret…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si jumatate inainte de date prevazuta a iesirii din Uniunea Europeana, relateaza agentiile internationale…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta a iesirii din Uniunea Europeana. Camera Comunelor…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si jumatate inainte de data prevazuta a iesirii din Uniunea Europeana, relateaza agentiile…

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit. Cu doar doua luni si jumatate inainte de data prevazuta pentru iesirea din Uniunea Europeana, Camera Comunelor…

- ACTUALIZARE. Acordul pentru Brexit a fost respins. 432 de parlamentari au votat impotriva documentului și doar 202 pentru. ACTUALIZARE 21.23. Premierul britanic Theresa May a facut apel marti seara la deputatii britanici sa respecte rezultatul referendumului privind Brexit-ul si sa voteze in favoarea…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit vineri in functia de ministru pentru Brexit pe Stephen Barclay, dupa demisia de joi a lui Dominic Raab, care si-a declarat opozitia fata de acordul convenit cu Bruxellesul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmit agentiile internationale…