CE Under-19 (handbal f): România, victorioasă în faţa Spaniei, scor 29-24 Selectionata României a învins formatia Spaniei cu scorul de 29-24 (14-12), marti, în primul sau meci din Grupa principala 2 a Campionatul European de handbal feminin Under-19 de la Gyor (Ungaria), informeaza Agerpres.

Tricolorele au reusit sa se desprinda în repriza secunda, marcând patru goluri consecutive la scorul de 17-17 (min. 40).

Pentru România au marcat Diana Cristiana Samant 6 goluri, Andreea Cristina Popa 5, Denisa Andreea Vâlcan 4, Patricia Valentina Moraru 4, Eva Kerekes 3, Adina Gabriela Cace 2, Andra Liviana Moroianu 2, Monica Alexandra… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a invins formatia Spaniei cu scorul de 29-24 (14-12), marti, in primul sau meci din Grupa principala 2 a Campionatul European de handbal feminin Under-19 de la Gyor (Ungaria). Tricolorele au reusit sa se desprinda in repriza secunda, marcand patru goluri consecutive…

- Petre Apostol Echipa naționala feminina de handbal, pregatita de antrenorul ploiestean Dragos Dobrescu, a pierdut, duminica, ultimul meci disputat in grupa D a Campionatului European U19, care se desfașoara la Gyor, in Ungaria, dar a obtinut calificarea in faza grupelor principale. Reprezentativa tricolora…

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei, prima reprezentanta a tarii noastre care a intrat in competitie la Jocurile Europene de la Minsk, a fost invinsa, vineri, de Germania, cu scorul de 21-8, in Grupa B. Alexandra Uiuiu a reusit 4 puncte pentru Romania, Elisabeth Pavel 2, iar Andreea…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal Under-21 a Romaniei, Mirel Radoi, a afirmat, marti, dupa victoria cu 4-1 cu Croatia, in meciul de debut de la Campionatul European de tineret din Italia si San Marino, ca nici nu visa la un astfel de scor inaintea partidei. "Sunt multumit pentru ca nici nu indrazneam…

- Selectionata Canadei s-a calificat logic in optimile de finala ale Cupei Mondiale feminine de fotbal din Franta, sambata, dupa ce a intrecut reprezentativa Noii Zeelande cu scorul de 2-0 (0-0), la Grenoble, in Grupa E. Canada s-a alaturat astfel in optimi Olandei, care obtinuse anterior calificarea…

- Franta si Germania sunt primele echipe calificate in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal feminin din Hexagon, dupa ce China a invins Africa de Sud cu scorul de 1-0, joi, la Paris, in Grupa B, relateaza AFP.

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins miercuri, pe teren propriu, reprezentativa similara a Ciprului, cu scorul de 3-0, in cea de-a patra partida din grupa A a competitiei Silver League.Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-13, 25-15, dupa 65 minute de joc. In primele meciuri din…

- Djoker Chisinau va reprezenta Republica Moldova in Liga Campionilor la fotbal pe plaja. Competitia se va desfasura in perioada 1-9 iunie in orasul portughez Nazare.Detinatoarea titlului national a fost repartizata in Grupa I.