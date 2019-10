Stiri pe aceeasi tema

- Teodora, fata cea mare a lui Gigi Becali, in varsta de 24 de ani, s-a casatorit sambata cu Mihai Teodor Mincu (28 de ani), iar latifundiarul din Pipera a avut grija ca nunta sa fie una ca-n povești. Patronul clubului FCSB a fost sufletul petrecerii de la Palatul Snagov, unde au fost prezenți 700 de…

- Pana in 2025, compania globala de bunuri de larg consum Unilever va elimina peste 100.000 de tone de ambalaje din plastic. De asemenea, va incepe sa colecteze si sa prelucreze si mai multe ambalaje din plastic decat cantitatea pe care o pune pe piata. Unilever, compania mama care detine branduri…

- Aproape 3 metri cubi de apa folosește o persoana intr-o luna. Este situația pe care o releva un raport al operatorului de apa din Valea Jiului. Cantitatea de apa folosita este redusa in Valea Jiului In plus, societatea de apa se confrunta cu pierderi uriașe in sistem. Vechimea rețelelor, dar…

- Putem gasi mereu un motiv pentru a sarbartori ceva, atat cu cei din familie, cat si cu alte persoane apropiate. Zile de nastere, mici sarbatori oficiale, reusite ale cuiva sau multe alte motive pentru a pune la cale o mica petrecere. Pregatirile pentru orice fel de petrecere pot dura destul de mult…

- Bolton este al treilea consilier pentru probleme de securitate naționala destituit de președintele american in doar doi ani și jumatate. Intre Trump și Bolton, relateaza corespondentul RFI citand surse americane informate, a existat dezacord in multe din problemele de politica externa, cu deosebire…

- Dupa ce autoritatile germane ar fi avut mai multe suspiciuni ca moartea unui fost soldat cecen aflat in exil la Berlin ar fi putut fi ordonata de guvernul rus, Moscova a negat orice implicare in vreun plan de asasinare.

- Simona Halep, Ashleigh Barty, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Maria Sharapova, Naomi Osaka, Karolina Pliskova, Sloane Stephens, Kiki Bertens si Eugenie Bouchard le-au oferit câteva sfaturi tinerelor sportive cu privire la atitudinea pe care ar trebui sa o aiba în conferintele de presa.…