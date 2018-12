Stiri pe aceeasi tema

- Frigul de afara nu e prea placut, dar are și iarna parțile ei placute. Totuși, pielea feței este pe timpul iernii supusa la agresiuni severe in zilele geroase, in zilele umede și in zilele cețoase. Potrivit medicilor dermatoligi, frigul, vantul si umezeala reprezinta un „sport extrem” pentru piele,…

- Frigul si vantul aduc noi recorduri in Romania Din cauza temperaturilor scazute, consumul de energie electrica e depasit, in fiecare din ultimele trei zile, pragul de 9.000 MW, in orele de varf, caracteristic pentru perioadele de iarna, desi, calendaristic, iarna inca nu a inceput. Totusi, in cea mai…

- Expunerea prelungita la frig poate cauza hipotermie, degeraturi, dar si probleme legate de starea psihica, precum somnolenta, pierderi de memorie, dificultati de vorbire, iar pe vreme friguroasa se pierde pana la 50% din caldura corpului prin extremitati, atentioneaza medicii, potrivit Agerpres. In…

- Despre simptomele acestor doua afectiuni, tratamente si riscurile pe care le implica acestea pentru fat, dar si despre metodele de prevenire aflati mai multe informatii de la dr. Andreas Vythoulkas, medic obstetrica ginecologie, specialist infertilitate la Clinica Genesis Athens. Dr. Andreas…

- IanuarieCei care s-au nascut in timpul iernii sunt mai puțin temperați și colerici comparativ cu cei care s-au nascut in alte luni ale anului. Cu toate acestea, persoanele nascute in luna ianuarie pot suferi de depresie, atac de cord, migrene și probleme in timpul menopauzei.

- Tusea nocturna este strans legata de tulburarile de somn si poate afecta sistemul imunitar, ceea ce face sa creasca riscul imbolnavirilor, potrivit medicului mexican Reyes Haro Valencia, citat joi de EFE. Potrivit directorului Institutului de Medicina a Somnului din Mexic, o persoana poate…

- Are doar 17 ani si deja face experimente care ar putea schimba lumea medicala. O tanara din Braila a demonstrat ca expunerea prelungita la retelele de internet si la telefonia mobila afecteaza sanatatea.

- Temperaturile scazute suprasolicita organismul, care trebuie sa faca eforturi suplimentare pentru a functiona normal. Pentru a-i usura „munca”, este nevoie sa adoptam o serie de masuri. Acestea sunt necesare atat in cazul persoanelor sanatoase, cat mai ales pentru varstnici si pentru bolnavii cronic.…