Ce trebuie să știe microbiștii despre ineditul Euro 2020 Campionatul European de Fotbal din 2020 nu va fi gazduit de catre una sau doua națiuni, cum s-a intamplat pana acum in cei 60 de ani de existența, ci de nu mai puțin de 12 orașe din țari diferite. Preliminariile pentru Euro 2020 au inceput in 21 martie 2019, urmand ca tragerea la sorți din play-off va avea loc in data de 22 noiembrie a anului curent, iar meciurile decisive pentru stabilirea ultimelor 4 participante vor avea loc incepand cu data de 26 martie 2020. Romania la Euro 2020 la Euro 2020 Interesant este ca țara noastra se numara printre țarile organizatoare, iar tragerea la sorți… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

