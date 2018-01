Stiri pe aceeasi tema

- „Ultra violet” a fost stabilita drept culoarea anului 2018 de catre Institutul Pantone, care o descrie drept „provocatoare”, „invitand la reflectie” si reprezentand individualitatea si spiritualitatea, scrie The Guardian.Potrivit companiei, aceasta culoare face aluzie la misterele cosmosului si la necunoscut.

- Anul 2018 este considerat in astrologia chineza ca fiind anul Cainelui de Pamant, prin urmare, ca o consecința a acestui fapt, culoarea reprezentativa a elementului pamant din Feng Shui este galbenul sau portocaliul: "In fiecare an am facut previziuni pe moda și intotdeauna s-au adeverit.…

- Cum vor intampina zodiile Noul An și ce bijuterii le poarta noroc! Berbecii vor avea o "agenda incarcata" pentru ca Luna se va afla in sectorul Comunicarii din astrograma lor. Deci, vor avea multe invitații de onorat sau vor fi gazde excelente pentru o mulțime de prieteni. Bijuteriile…

- Inaugurarea noului stadion de fotbal, organizarea de alegeri locale partiale pentru functia de primar al Craiovei, accidentele grave de circulatie si protestele generate de modificari legislative sunt printre cele mai importante evenimente care au avut loc in anul 2017 in judetul Dolj. …

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, majoritatea dintre noi achiziționeza, printre altele, și vinul pe care il consumam alaturi de preparatele tradiționale aflate pe masa de Craciun. De aceea, pentru ca totul sa fie foarte bine asezonat, alaturi de preparatele savuroase, trebuie sa ținem cont de anumite…

- Plafonul de scutire de la plata TVA pentru mici intreprinderi va ramane 220.000 pana la data aprobarii de catre Parlament, prin lege, a noului plafon, de 300.000 lei, informeaza Ministerul Finantelor Publice printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES. Consiliul Uniunii Europene a aprobat…

- Cainele este un animal pozitiv, jucaus, iar elementele-cheie ale anului 2018 sunt sinceritatea si bunavointa. Asa ca nu trebuie sa cheltui prea multi bani cu hainele pentru Anul nou. Iata care este culoarea norocoasa in 2018, in functie de zodie. Trebuie neaparat sa o porti. Berbec…

- Scandal in interiorul fractiunii Partidului Comunistilor. Deputatii sunt impotriva noului membru, Aliona Babiuc, care a fost exclusa din randurile formatiunii acum doi ani. Aceasta a acces in Parlament, dupa ce Oxana Domenti si-a depus mandatul de deputat.

- Deputatii Eugen Nicolicea (PSD) si Robert Turcescu (PMP) au avut un schimb de replici luni dimineata, la comisia de regulament, din care nu au lipsit jignirile. Dupa ce Nicolicea l-a comparat pe Turcescu cu un papagal, celalalt a ripostat comparandu-l pe presedintele comisiei cu un dihor, moment din…

- Vine Craciunul, iar pasionatele de make-up incearca sa fie din ce in ce mai originale. Asta e cel mai nou trend – sprancene festive, care imita brazii de Craciun. Ce parere ai? Bloggerița taytay_xx a fost prima care a ieșit in fața cu sprancenele de Craciun. Alte pasionate de make-up au continuat trend-ul…

- Ieri, 8 decembrie, a avut loc Adunarea Generala a gruparii FC Prietenia Baia Mare (amator, old boys). In cadrul ședinței, vechiul Consiliu de Conducere și-a depus mandatul prin prezentarea bilanțului celor 2 ani de activitate. Au mai fost aduse in atenția Adunarii Generale subiecte precum participarea…

- Campania „Porți deschise” este in plina desfașurare, in acest weekend, la Dedeman Automobile, dealerul Dacia din Bacau și Onești. Vedeta este Noul Duster, pus recent in vanzare și pentru care dealerul pune la bataie patru mașini. Noul Duster dispune... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un mov intens, numit Ultra Violet, este culoarea anului 2018. Anuntul a fost facut de compania Pantone, care stabileste standardele de culoare pentru uzul comercial in design. Specialistii spun ca nuanta simbolizeaza originalitate si este capabila sa inspire idei creative.

- Marca franceza Alpine este din nou in viata cu ajutorul efortului depus de alianta Renault-Nissan. In acest an, la Salonul Auto de la Geneva a fost prezentata o prima masina a brandului renascut – un coupe compact si agil numit A110.

- Un nou sistem de lupta impotriva satelitilor va fi dezvoltat de companiile ruse de armament in cadrul noului program de stat. Ca parte a noului program de inarmare al Rusiei, pe perioada 2018-2027, se va crea un sistem mobil de combatere a satelitilor, Rudolph, a anuntat Oleg Atciassov, director adjunct…

- Cunoscutul chirurg Florin Chirculescu, de la Spitalul Universitar de Urgența București, arata ce se ascunde in spatele numirii lui Laurențiu Teodor Mihai in funcția de șef al CNAS și cere managerilor de spital sa iasa la rampa și sa spuna adevaratele probleme ale sistemului sanitar.

- „Dupa cum stim, ideea initiala a Guvernului de a face obligatoriu din 2018 mecanismul de plata a TVA defalcata a starnit multe proteste si discutii in ultimele luni. Drept rezultat, Guvernul a promis ca va modifica OG23 si ca va face acest mecanism optional din 2018. Desi, momentan, Monitorul Oficial…

- Certitudinea originii extraterestre a acestuia provine dintr-o analiza ce sustine ca orbita urmata de catre acest obiect este aproape imposibil de obtinut in sistemul nostru solar. Numele acestuia vine de la termenul hawaiian pentru mesager. In fapt, este prima roca spatiala ce a fost identificata…

- Interventie in forta a politiei israeliene pentru a dispersa cateva zeci de evrei ultra-ortodocsi care protestau in Tel Aviv. Cativa manifestanti au fost arestati.Protestatarii nu sunt de acord cu anularea legii care ii scutea pe evreii ultra-ortodocsi de stagiul militar.

- Discuțiile exploratorii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel și doi potențiali parteneri de coaliție s-au blocat in primele ore ale zilei de vineri pe fondul diferențelor legate de migrație și politicile financiare, relateaza dpa. Dupa 15 ore de la începerea discuțiilor,…

- Liderul de la Phenian, Kim Jong-un, pare a-și relua activitatea publica, dupa doua luni in care intreaga sa preocupare s-a concetrat pe un razboi al declarațiilor cu președintele SUA, Donald Trump, scrie digi24.ro.

- Incadrat la gama mid-range, Samsung Q8C QLED TV (QE55Q8C) este un televizor cu certificare Ultra HD Premium si suport High Dynamic Range (HDR10+ si HLG), capabil sa ofere acoperire de 100% a spatiului de culoare DCI-P3 folosit cu majoritatea productiilor de cinema in format digital. Prezentare Smart…

- Wholesale trade in Romania recorded a 7-percent jump in the first nine months of 2017 in raw series against the same period of the previous year, with the most significant increases being recorded in the non-specialised wholesale trade (+ 14.4 percent), as well as specialised wholesale (+ 14.1 percent),…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta se arata deranjat de faptul ca nu a fost invitat la inaugurarea noului stadion din Craiova, el adaugand ca dintre cele trei persoane care au demarat lucrarile la obiectivul sportive, el, Liviu Dragnea și Olguța Vasilescu, la eveniment a participat…

- „Inainte sa ieși din casa, uita-te in oglinda și renunța la un accesoriu pe care il porți” spunea Coco Chanel despre accesorizarea corecta. Faptul ca un accesoriu are valoare sentimentala nu inseamna ca trebuie sa-l porți zilnic, la fiecare ținuta. In același timp, faptul ca ești o femeie de cariera…

- Dupa o lunga asteptare, oltenii vor reveni acasa s nu vor mai fi nevoiti sa joace la Severin, pe o arena unde gazonul prost le-a pus foarte multe probleme. Noul „Ion Oblemenco“ va gazdui, vineri (ora 20.00, TVR) primul meci. Citeste mai mult: adevarul.ro/news/sport/craiova-sarbatoreste-diseara-inaugurarea-noului-stadion-ora-vazut-meci-1_5a0576dd5ab6550cb8046674/index.html

- Apa ca simbol al visului conține un mesaj foarte important pentru cel care o viseaza. În funcție de conținut și de natura visului apa poate avea interpretari diferite. Culoarea, locul și starea apei din vis influența semnificația mesajului.

- Casa Regala a Romaniei anunta miercuri ca sarbatoarea Sfintilor Mihail si Gavril il gaseste pe Majestatea Sa Regele Mihai in stare de suferinta si ca nu va exista niciun eveniment organizat la resedinta acestuia. De asemenea, precizeaza ca regele Mihai a fost impartasit marti de un trimis al IPS…

- Asociatia Procurorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistrafurii avizarea negativa a noului proiect de modificare a legilor Justitiei, aratand, intr-un punct de vedere transmis marti CSM, ca aceste propuneri legislative "modifica substantial arhitectura sistemului judiciar si pot afecta…

- Primaria Capitalei cumpara 20 de autoturisme cu tracțiune integrala, de culoare negru metalizat, cinci autoturisme albe, cu motor hibrid, dar și doua autoutilitare, fiecare fiind estimat la circa 15.000 de euro bucata, fara TVA, valoarea totala a acestora urmand sa fie de peste doua milioane de lei.Citește…

- Reabilitarea stadionului municipal din Alexandria, investitie evaluata la 12 milioane de euro, a ramas in stand-by dupa ce, la jumatatea acestui an, proiectul lansat in dezbatere publica de Ministerul Dezvoltarii a starnit numeroase comentarii negative. Investitia ar fi urmat sa fie realizata prin Compania…

- In timp ce delegatii USR votau pentru alegerea noului presedinte, fostul lider al partidului, Nicusor Dan, a postat un mesaj pe Facebook in care a explicat de ce sustinatorii sai au boicotat Congresul de sambata. Aproximativ 100 de delegati din toata tara lipsesc de la alegerile interne ale USR, cei…

- Știm cu toții cat este de dificil sa gasești perechea ideala de pantofi de mireasa, dintre miile de modele disponibile. Fie ca preferi pantofii din piele naturala, sau iți dorești sa porți la nunta o pereche de pantofi de mireasa la comanda, opțiunile dintre care sa alegi sunt nenumarate. Insa una dintre…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a luat cuvantul in cadrul ceremoniei de investire in funcție a noului ministru al Apararii și a explicat cum vede el statutul de neutralitate a țarii

- Un barbat de 33 de ani este cercetat pentru vatamare corporala dim culpa dupa ce a acrosat un autoturism intr-o intersectie din Braila pe fondul nerespectarii culorii rosii a semaforului. O persoana a fost ranita, fiind spitalizata pentru a primi ingrijiri medicale.

- SLUJBA…O multime de oameni s-au adunat in curtea Catedralei Episcopale din Huși, pentru a asista la slujba de intronizare a noului Episcop, PS. Ignatie Trif (Mureșanul). Mulțimea urmarește slujba, pe un ecran mare, momentul intronizarii. Moment ce are loc pe o scena amplasata in fața Catedralei Episcopale.…

- Pe baza psihologiei culorilor și a unor cercetari realizate de-a lungul anilor, s-a descoperit ca oamenii raspund diferit din punct de vedere emoțional la fiecare culoare. Efectele pe care culorile le au asupra emoțiilor noastre pot fi profunde. De multe ori asociem o anumita culoare cu unele emoții…

- Un accident rutier, soldat cu moartea unei persoane, a avut loc, miercuri dupa-amiaza, în cartierul Maraști, din Cluj-Napoca.Din primele informații, un pieton care traversa strada neregulamenta, pe culoarea roșie a semaforului, a fost strivit de o betoniera, pe strada Aurel Vlaicu.”În…

- Roxana-Cezarina Banica a fost numita în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose, care a fost publicata duminica în Monitorul Oficial.

- Israelul a anunțat joi ca nu va recunoaște guvernul palestinian unificat Fatah-Hamas decat daca Hamas depune armele și renunța la apelul la distrugerea statului evreu, informeaza Xinhua. "Atâta vreme cât Hamas nu depune armele și continua sa ceara distrugerea Israelului,…

- Echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregatita de antrenorul Tudor Orasanu, a inceput noul sezon din Campionatul National cu un meci pierdut la limita, pe terenul celor de la CSS Galati, scor 2 – 3 la seturi. Tinerii voleibalisti suceveni au avut parte in ...

- Cancelarul german Angela Merkel a anunțat luni ca negocierile in vederea formarii unei majoritați și a unui guvern vor incepe la 18 octombrie, discuțiile anunțandu-se complicate deoarece ii vor aduce la aceeași masa pe conservatori, liberali și ecologiști, pentru crearea a ceea ce ar putea fi prima…