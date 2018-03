Ce trebuie sa ne invatam copiii astazi pentru joburile de maine Orice copil isi incepe "calatoria" prin viata cu un potential incredibil: o gandire creativa cu ajutorul careia incepe sa descopere lumea din jur, curiozitatea si dorinta de a invata cat mai multe lucruri prin joc. Din pacate, acest sistem de gandire este de cele mai multe ori erodat sau distrus complet prin practici educationale conventionale in momentul in care copiii intra la scoala. 0 0 0 0 0 0 Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro 0 0 0 0 0 0

Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile in clasa pregatitoare, pentru anul scolar 2018-2019, au inceput de saptamana trecuta, iar la unele scoli, parintii deja au luat cu asalt secretariatele unitatilor scolare, desi nu ordinea depunerii cererilor conteaza. Ca si in alti ani, este de asteptat ca, in unele scoli – cele mai cautate,…

- Presedintele Libanului, Michel Aoun, a facut apel vineri la directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore, sa abordeze problema crizei refugiatilor sirieni aflati pe teritoriul Libanului ''in scopul diminuarii suferintelor lor'', relateaza agentia Xinhua. ''Copiii sirieni care s-au nascut in Liban…

- La doar 15 ani, Adrian a fost condamnat deja pentru tentativa de omor. Totul dupa o bataie intre multi adolescenti, in urma careia unul dintre ei a fost injunghiat. Acum, baiatul este intr-un centru de detentie pentru minori dupa ce a primit o condamnare de 5 ani. Mama unui minor incarcerat: „Cand a…

- Copiii au multe nevoi in procesul de crestere, iar noi, ca parinti, facem tot ce ne sta in putere sa le asiguram cele mai bune conditii pentru a se dezvolta frumos si a fi sanatosi. O alimentatie sanatoasa este cheia dezvoltarii optime a organismului

- Bicicliștii se pot inscrie incepand de astazi la cea de-a cincea ediție a concursului caritabil de ciclism, ”Bikeathon Țara Fagarașului”. Ei vor putea pedala pe data de 9 iunie 2018 pentru cele 18 proiecte inscrise pe platforma de strangere de fonduri implementata de Fundatia Comunitara TaraFagarasului.…

- In prag de primavara, copiii de la Gradinita cu Program Normal Garbova, coordonati de educatoarele Nicoleta Muntean, Felicia Muntean, Delia Lupean și invațatoarea de la clasa pregatitoare Simona Albu si-au etalat talentul si indemanarea si au confectionat martisoare. Expozitia de martisoare a fost organizata…

- Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Galati anunta ca a fost aprobat "Calendarul si Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 - 2019". Astfel, in clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. Copiii…

- Gabriela Firea a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise vor primi sprijin de la Primaria Capitalei. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali. Ceea ce nu a transmis primarul…

- In fiecare an, in perioada premergatoare Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie, Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva se mobilizeaza in acțiunea O jucarie pentru fiecare, inițiata in urma cu cațiva ani. Cu acest prilej, pornim o ampla campanie de sensibilizare și atragere a membrilor…

- Concursul de creativitate tehnica Mecatron se adreseaza elevilor din ciclul gimnazial si liceal cu profil tehnic din judetul Iasi, elevi cu aptitudini, inclinatii si interese deosebite pentru stiinte si tehnologie: gandire teoretica si analitica, gandire tehnica, gandire originala, flexibilitatea gandirii,…

- Nici macar sarcina nu le-a determinat pe aceste staruri sa strige din rasputeri ca ele și… partenerul lor vor deveni parinți. Mai mult, au pastrat secret – cel puțin o perioada de timp – numele barbatului cu care l-au conceput pe odorul lor. Rachel McAdams De cand s-a desparțit de Ryan Gosling, actrița…

- Il așteptam și la noi! Dupa 50 de ani de „revoluție” in invațamant, Franța pare gata sa revina la valorile clasice ale educației, iar liderul acestei mișcari este chiar ministrul de resort, Jean-Michel Blanquer, informeaza RFI. „Jean-Michel Blanquer a decis insa revenirea la valorile fundamentale.…

- Centralele de apartament sunt letale. Gheorghe Piperea, cunoscutul avocat care se ocupa acum de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti, a declarat ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de azot. „Emisiile de Nox cauzeaza in fiecare…

- Copiii se pot confrunta cu o serie de afectiuni dermatologice, influentate de procesul de crestere, dezvoltare si maturare a intregului organism. Cea mai frecventa problema a pielii in cazul micutilor este, de departe, dermatita atopica, afectiune ce poate avea complicatii severe, mai ales in sezonul…

- Polițiștii locali cu atribuții in domeniul circulației impreuna cu cadrele didactice ale Gradiniței ”Nicolae Romanescu” au desfașurat activitați educative centrate pe educația rutiera a celor mai mici participanți la traffic, sub egida ”Invațam, invațam, Viața sa ne-o protejam. Copiii au ...

- Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism a reactionat printr-o scrisoare deschisa la o declaratie a premierului Viorica Dancila, facuta joi seara, la o televiziune, cand sefa executivului a folosit termenul de...

- Și anul acesta, inscrierile celor mici in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Proiectului de ordin al MEN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, pus recent in…

- Cei care refuza sa lucreze ar putea ramane fara ajutor social. Deputatul PNL Florin Roman a lansat o petiție online pentru a modifica legea venitului minim garantat astfel incat celor care refuza sa lucreze sa li se retraga ajutorul social. Deputatul PNL spune ca a i-a venit aceasta idee dupa ce a…

- Copiii pot manca zapada proaspat cazuta sau nu mai veche de o jumatate de zi, arata un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat in premiera in Miercurea Ciuc de cercetatori ai Universitatii Sapientia. Conferentiarul universitar dr. Mathe Istvan, de la Catedra de Bioinginerie…

- Stelian Savu sau Save, cum il stie lumea, este un tanar artist hotarat sa cucereasca lumea. Cu o voce aparte si o valiza cu vise. Desi viata l-a dezamagit nu de putine ori, Save nu a renuntat o clipa la visele lui. A crescut intr-un centru de plasament de la varsta de 4 ani, iar acum, la 27 de ani,…

- Incepand de astazi, Centrul Gifted Education a inceput programul de parteneriat cu scolile si liceele din Bucuresti pentru a descoperi copiii si tinerii supradotati cu varste cuprinse intre 5 si 18 ani. Campania se deruleaza prin site-ul www.mintistralucite.ro, care ofera o testare nationala predictiva…

- Procurorii DIICOT Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" si au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta.

- Cutremurator, dar adevarat! O mama si-a abandonat cei cinci copii si nu s-a mai uitat inapoi. Fiecare sunt rasfirati printre sufletele blajine care le ofera o farfurie de mancare si ocazia sa mearga la scoala. Mama acestora este de negasit, iar ochii curiosi spun ca aceasta ar locui in Fundulea.

- Cei doi copii din comuna Pungesti, in varsta de trei, respectiv un an si opt luni, care au suferit arsuri grave in urma unui incendiu, vor fi transportati la Iasi, au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, dupa ce, initial, s-a anuntat ca ei vor fi transferati…

- Rareș Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" a intervenit vineri seara, la emisiunea Realitatea Romaneasca, pentru a vorbi despre investigatiile unor jurnalisti care ar fi influentati si sprijiniti de serviciile secrete. Acesta a avut o reacție și in scandalul dintre jurnalistul Catalin Tolontan…

- Îngrijirea cavitații bucale pare o adevarata povara pentru copiii români. Toate studiile din domeniu realizate la nivel național și internațional confirma o realitate trista: majoritatea copiilor din România ajung la stomatolog pe ultima suta

- ALOCATIE COPII 2018. Copiii și tinerii din Romania cu varsta de pana la 18 ani și, in anumite cazuri, chiar și mai mari au dreptul de a primi lunar o suma de bani din partea statului. Valoarea alocației nu a fost modificata in 2017, astfel ca anul acesta ea se va acorda la același nivel.

- Lenuța, Gheorghe și cei opt copiii ai lor sunt membrii unei familii necajite din județul Vaslui. Recent, au primit o mana de ajutor din partea voluntarilor World Vision, in cadrul programului “Un viitor mai bun pentru copiii noștri”. “Mi-ați oferit o raza de speranța! E mare lucru sa primesc ceva pentru…

- Pana pe 21 ianuarie organizatia „Ajungem MARI“ cauta voluntari seriosi si implicați, de la 16 ani in sus, care sa mearga saptamanal, timp de sase luni, in centrele de plasament pentru a sustine sedinte interactive de pregatire scolara sau ateliere de cultura generala, educatie pentru sanatate, educație…

- Nu numai adulților li se impune un protocol regal de la care nu trebuie sa se abata, ci și celor mai mici membri ai caselor regale. Iata ce nu au voie sa faca copiii din familia regala britanica! Nu pot juca Monopoly O regula ciudata sau amuzanta? S-a stabilit – nu știm exact de catre cine – ca acest…

- Centrul de divertisment ofera peste 18 atracții dedicate intregii familii, precum și un Food Court unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase. Accesul adulților și al copiilor cu varsta mai mare de 15 ani este posibil prin intermediul cardului Superland, ce se emite cu ocazia primei…

- Toti am invatat la scoala si stim ca exista razboaie bune – de aparare si razboaie rele – de agresiune si cotropire. Marti, 2 ianuarie, a III-a editie “Brezoaia”, din Domnesti, a sosit in vatra comunei si a declansat lupta deschisa cu raul. A fost iures mare. Harmalaie de nedescris, sunete asurzitoare…

- Ela Craciun, cadou de inceput de an pentru copiii sai. Pentru ca cei mici se afla in vacanța preț de doua saptamani, vedeta TV a decis sa ii trimita la munte, unde sa intre intr-un cantonament de schi și sa invețe astfel sa practice acest sport. Astfel se face ca Alex și Alesia se afla deja de o saptamana…

- Copilul nascut in Anul Cainelui este vesel, echilibrat, sportive, agreabil. Este un copil loial, onest, inteligent care iubeste dreptatea. Copilul nascut in Anul Cainelui este destul de serios si are tedinta de a-si face griji inutil. Ii place sa-si multumesca parintii si va fi un copil obedient.…

- Noul an aduce pe scena Teatrului „Gulliver” spectacolul „Scufita Rosie”, duminica aceasta, 7 ianuarie 2018, incepand cu ora 10:30. Spectacolul este o adaptare a regizorului Daniel Stanciu, dupa povestea clasica scrisa de Charles Perrault. "Cu toate ca personajele sunt marionete, cu o montare de mici…

- Incepand cu 2 ianuarie pana pe 5 ianuarie este perioada umblatului cu crucea. Parintele, insoțit de cantorul care poarta o galetușa cu apa sfințita și busuioc, umbla pe la locuințe cu Iordanul. O superstiție veche spune ca dupa ce pleaca preotul, copiii vor inconjura gospodaria cu o lumanare aprinsa…

- Anul Nou este ziua care marcheaza inceperea urmatorului an calendaristic. Ceremonialul de innoire simbolica a timpului calendaristic in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie este numit la romani Ingropatul Anului, denumirea de Revelion apartinand timpurilor moderne. In saptamana…

- Florin Salam nu stie ce vrea de la viata, dupa ce a fost tradat de Roxana Dobre, scrie spynews.ro. Marturie stau ultimele decizii pe care acesta le-a luat. Citeste si Florin Salam, gata sa stearga cu buretele faptul ca Roxana Dobre l-ar fi inselat. Manelistul a facut primul pas spre marea…

- Ziua Portilor Deschise la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva (CSEI) Elena Doamna a fost organizata in Saptamana „Scoala Altfel“, pentru a da posibilitatea unui numar cat mai mare de elevi din municipiul Focsani si din judet sa cunoasca specificul unitații si sa inteleaga faptul ca dizabilitatea…

- Cunoscut drept unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania, Costel Corduneanu nu glumește nici macar cu copiii sai. Din dorința de a-i face pe baieții lui sa-i calce pe urme, acesta i-a pus pe micuți sa invețe un sport dur.

- Pentru al cincilea an consecutiv, Școala de Dans Modern- Chirila din Alba Iulia a organizat evenimentul caritabil „Invațam sa daruim”, un spectacol plin de energie și mișcare. Banii care s-au adunat 5408 lei adunați de pe urma acestui eveniment vor ajunge la Casele de Tip Familial pentru copii cu dizabilitați…

- Noua elevi din satul Prodanesti, Raionul Floresti, care ieri s-au intoxicat chiar in gimnaziul in care invata, urmeaza sa fie astazi externati din spital. Copiii au ajuns in atentia medicilor dupa ce au administrat pastile cu efect puternic ale unei colege. In total, s-au otravit 11 elevi din clasele…

- O ospatarița care iși crește singura copiii a avut parte de surpriza vieții, inainte de Craciun. Femeii nu i-a venit sa creada cand a vazut ce bacșiș a primit de la unul din clienții restaurantului. Cu cateva zile inainte de Craciun, Trisha Murphy, o mama care iși crește singura cei patru copii, a…

- Instituția Prefectului-Județul Maramureș, in parteneriat cu Serviciul Public de Asistența Sociala Baia Mare, Școala Gimnaziala ”Nicolae Iorga” Baia Mare și Școala Gimnaziala ”Ion Luca Caragiale” Baia Mare, au inițiat o acțiune specifica sarbatorilor de iarna, aceea de a darui semenilor cadouri de suflet.…

- Singuri acasa este tema ediției de astazi a emisiunii “Vorbește Moldova”. O mama și-a lasat cei patru copii singuri acasa pe cateva zile.Acest caz avut loc in satul Varzarești, raionul Nisporeni. Copiii au fost gasiți fara supraveghere de asistenta medicala din sat.

- O moldoveanca, medic terapeut in Irlanda, s-a intors acasa pentru a trata gratuit 80 de copii cu dizabilitatți printr-o metoda, care inca nu a ajuns in Moldova - Terapia Bowen. Tatiana Ciubuc va invața peste 30 de medici cum sa foloseasca terapia revolutțonara, care a cucerit toata Europa, scrie protv.md.…

- In curand, reclamele afisate in timp ce vizionam clipuri video ar putea fi alternate si cu unele care ruleaza in deschiderea acestora, Facebook obtinand astfel profit chiar si de pe urma clipurilor mai putin interesante, pe care utilizatorii renunta sa le mai urmareasca de indata ce sesizeaza aparitia…

- Doliul presupune in primul rand decența, o calitate cu adevarat prețioasa și nu la indemana oricui. Este un fin punct de echilibru pe cat de greu de atins, pe atat de ușor de pierdut. Decența este apanajul omului civilizat, educat, conștient de sine și cu bun-simț. Este arma cu care combatem ...

- In fiecare an, copii din intreaga lume, ajutați probabil de parinți, scriu scrisori pentru Moș Craciun. Aceasta tradiție este una foarte importanta pentru sarbatorile de iarna, mai ales ca altfel copiii pot sa fie siguri ca dorințele lor au ajuns la cine trebuie. Moș Craciun are parte de ajutoare in…