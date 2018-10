Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea arata ca, la sfarsitul anului trecut, in Romania erau aproape 6 milioane de autoturisme inmatriculate in circulatie, in Bucuresti fiind 17,6 la suta dintre ele, iar in Ilfov – 2,21 la suta. In perioada 2014-2017, numarul de masini inmatriculate in aceasta regiune a crescut, mai ales…

- Pe Șoseaua Iancului, respectiv pe liniile de tramvai 46 și 55, au fost montate primele panouri de informare a calatorilor. Ele anunța in cat timp vine urmatorul tramvai, dar și traseul acestuia. Primaria Capitalei a montat pana acum 13 panouri de informare in stațiile de tramvai de pe tronsonul Iancului-Pantelimon.…

- Toate strazile din București vor fi asfaltate și cu utilitați publice. Așa promite ca va arata Bucureștiul la finalul proiectului de modernizare a drumurilor, aprobat de Primaria Capitalei.

- Pe langa faptul ca se aseaza pe haine si pe piele, si pisca. In tot acest timp, firma care se ocupa de dezinsectie acuza din nou primaria ca nu aproba tratamente suplimentare. In timp ce foarte multi bucuresteni se plang ca sunt muscati de tantari, cei care se ocupa de dezinsectie spun ca au facut…

- Liderul PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a declarat, joi, ca Primaria Capitalei si primarul Gabriela Firea condamna „Bucurestiul la subdezvoltare“, cu toate orasul creste in ritmul Berlinului, dar e slab administrat.

- Primaria Capitalei va oferi un ajutor de 250 de lei pensionarilor din Bucuresti, pentru a-si cumpara ochelari de vedere, se arata intr-un proiect de pe ordinea de zi a CGMB, aprobat joi. Conditia ca acesti bani sa fie acordati este ca pensia batranilor sa nu depaseasca suma de 1.162 de lei.…

- Fostul premier al Romaniei, Emil Boc, vine cu lamuriri privind speculațiile facute de-a lungul timpului cu privire la intenția sa de a candida la Primaria Capitalei."Doamne, e o gluma buna, e cea mai buna gluma. Bucurestiul e un oras extraordinar, cu oameni minunati, cu un potential extraordinar…