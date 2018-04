Ce trebuie sa faci in Miercurea Mare, ziua in care Iisus a fost tradat de Iuda, pentru a fi ferit de rele si boli tot anul!

Stiri pe aceeasi tema

- Miercurea Mare este a treia zi din Saptamana Mare, saptamana inainte de Paste. Marii prelati ne invata ce nu avem voie si ce trebuie sa facem astazi, de Sfanta si Marea Miercuri, ca sa avem noroc si sa fim feriti de rele.

- “Procesiunea prin care credinciosii Îl urmeaza, în cuget si în traire, pe Isus pe Calea Crucii Sale, este un eveniment care se organizeaza anual, în Miercurea Mare. Acest moment este, nu doar un prilej de rugaciune si de constientizare a prezentei Mântuitorului…

- Azi este MIERCUREA MARE. Sfanta și Marea Miercuri din Saptamana Patimirilor incepe cu Denia de marți seara, care are ca subiect central femeia cea pacatoasa, care a spalat picioarele Mantuitorului cu lacrimi, le-a șters cu parul și le-a uns cu mir de mare preț. In aceasta zi, in Biserica se face și…

- Ca tot suntem in Saptamana Patimilor, poate ca este bine sa ne amintim de filmul pe care multe televiziuni il reiau in aceasta perioada: Isus din Nazaret, realizat in anul 1977 și finanțat de biserica catolica. Robert Powell, in filmul Iisus din Nazaret Este vorba, de fapt, despre miniseria regizata…

- Miercuri, in cea de-a treia zi din Saptamana Patimilor, in biserici continua Deniile, slujbe prin care credinciosii il „petrec“ pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si Inviere. Miercuri este ziua in care se face pomenirea femeii pacatoase care a spalat cu lacrimi si a uns cu mir picioarele Mantuitorului,…

- Astazi este Miercurea Mare, zi de post negru pentru credinciosii ortodocsi. In biserici se savarseste Taina Sfantului Maslu, amintind de ungerea lui Iisus cu mir. Este ziua in care Iuda, unul dintre apostolii lui Hristos, l-a vandut fariseilor pentru 30 de arginti.

- Fiecare zi din Saptamana Patimilor are o semnificatie deosebita pentru credinciosi, in asteptarea momentului Invierii Domnului. De asemenea, aceste zile sunt insotite de semnificatii, traditii si obiceiuri cunoscute in popor. Miercurea Mare este ultima zi in care se mai pot face treburi pe camp sau…

- Miercurea Mare. Traditii si obiceiuri Dupa cum spun tradițiile din Saptamana Mare, Miercurea Saptamanii Patimilor este este ultima zi in care se mai pot face treburi casnice. Astazi, mai este permis doar sa se spele rufe si sa se calce, dar si treburile campenesti. De asemenea, este bine sa…

- In seara de miercuri din Saptamana Patimilor se oficiaza Denia pentru Sfanta și Marea Joi, cand sunt pomenite patru evenimente: spalarea picioarelor ucenicilor de catre Iisus („N-am venit ca sa Mi se slujeasca ci ca Eu sa slujesc”), Cina cea de Taina (instituirea Tainei Impartașaniei și prefigurarea…

- Crestinii ortodocsi sunt in Saptamana Patimilor, perioada care ne aduce aminte de suferintele, rastignirea si ingroparea Domnului. In aceasta saptamana, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se denia. Termenul vine de la cuvantul slavon "vdenieldquo;…

- In Sfanta si Marea Miercuri s-a hotarat sa se faca pomenire de femeia cea pacatoasa, care a uns cu mir pe Domnul. La cei dintai trei Evanghelisti este vorba de una si aceeasi femeie, numita indeosebi femeia cea pacatoasa. La Evanghelistul Ioan insa nu e vorba de aceasta femeie, ci de alta femeie, care…

- In Joia Mare se praznuieste Cina cea de Taina, cea la care s-a instituit Taina Sfintei Impartasanii numita si Euharistia, spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda, evenimentele consemnate in Noul Testament. Cina cea de Taina,…

- Abia dezmeticiți din iarna care ne-a napadit in luna martie, timișorenii trebuie sa se pregateasca pentru Sfintele Paști, cu grija pentru suflete, case și bucate. The post Coșul de Paști, mai scump și ceva mai gol appeared first on Renasterea banateana .

- Saptamana Patimilor este ultima saptamana din Postul Pastelui si, totodata, si cea in care crestinii retraiesc patimile lui Iisus. Oamenii incearca sa aiba un comportament mult mai linistit, sa fie mult mai calmi si mai buni.

- Pana Duminica, in ziua Invierii Domnului, credincioșii ortodocși au obiceiul de a posti. Unii țin chiar post negru, nemancand nimic, incepand din Miercurea Mare și pana de Paște. Mai mult, se spune ca cei care reușesc sa țina post negru in aceasta zi vor fi protejati tot anul de boli. Miercurea…

- 90 de persoane din Cugir și 39 din Vinerea, care anul acesta implinesc onorabila varsta de 60 de ani vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…

- OrtodoxeSfanta si Marea Marti (Denie); Sf. Cuv. Nichita Marturisitorul si IlirieGreco-catoliceSf. cuv. Nichita MarturisitorulRomano-catoliceSs. Alois Scrosoppi, pr.; Sixt ISfantul Cuvios Nichita Marturisitorul este pomenit in calendarul crestin ortodox…

- Saptamana Patimilor este ultima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, iar Miercurea Mare este o zi importanta, plina de simboluri. Iata ce este bine sa faci in aceasta zi pentru a fi ferit de rele și de boli.

- In Saptamana Mare, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Preasfanta Treime” din Blaj, principalele oficii liturgice vor avea loc de la orele 08.00 si 18.00, in zilele de luni, marti si miercuri. Joi si vineri, cele mai importante oficii religioase vor avea loc de la orele 09.00 si 19.00, iar sambata de…

- Marti, in Saptamana Patimilor, ne pregatim pentru intrarea in camara Mantuitorului. Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca in aceasta zi pilda care ne prezinta zece fecioare, cinci „intelepte” si cinci „neintelepte”, care se pregatesc pentru nunta. In Noul Testament se regasește parabola celor…

- Patimile lui Hristos (numite si Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare) reprezinta relatarile care cuprind arestarea, judecata si suferinta lui Iisus si se termina cu executarea Mantuitorului prin rastignire. Patimile reprezinta... Source

- Înca de dimineața, clopotele bisericii ortodoxe Sfânta Treime din Huedin au început sa rasune. Credincioșii s-au adunat, cu mic, cu mare. Slujba nu este una deosebita, nu are ritualuri diferite de celelalte duminici ale anului, însa atmosfera este alta. Oamenii, deși mulți,…

- Credinciosii romano-catolici si reformati sarbatoresc Invierea Domnului Foto: facebook.com/Catedrala-Sfantul-Iosif-Bucuresti. În timp ce ortodocsii si greco-catolicii se pregatesc de Florii, romano-catolicii si reformatii au sarbatorit noaptea trecuta Învierea Domnului. …

- Papa Francisc s-a deplasat la Regina Coeli, inchisoarea din Roma unde a spalat picioarele detinutilor spunandu-le: Astazi eu sunt ambasadorul lui Iisus printre voi pentru a face ceea ce ne-a invațat.

- MESAJE de PASTE fericit 2018 • Texte cu URARI, FELICITARI, SMS -uri frumoase, haiose si amuzante de Sfintele Pasti • Felicitari de Paste pentru persoanele dragi, prieteni, parinți, profesori, bunici, colegi, iubit(a), sefi. Felicitare de Paște. Mesaje de Paște prin SMS, ganduri pe care le poti trimite…

- Vrea sa fie mama pentru surioara ei de 10 ani! O tanara de 22 de ani iși acuza parinții ca in loc sa o ingrijeasca pe mezina familie, ar prefera sa-și bea mințile și sa o lase flamanda pe fetița.

- Revine pe scena Teatrului de Stat Constanța, chiar inaintea Saptamanii Patimilor lui Iisus, piesa lui August Strindberg „DE PAȘTI. SAPTAMANA PATIMILOR”, o drama cu personaje simbolice si cu o atmosfera spiritualizata. Este un spectacol de Zoltan Schapira, care a tradus piesa lui Strindberg, a conceput…

- In fiecare an dupa sarbatoarea Bunei Vestiri, pe 26 martie, se sarbatoreste Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil, cel care i-a dat vestea Maicii Domnului ca il va naste pe Iisus. Aceasta este prima din cele trei sarbatori inchinate Sfantului Arhanghel Gavriil. Si pentru ca in fiecare zi este frumos…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Crestinii tin cu sfintenie aceasta sarbatoare avand in vedere…

- Buna Vestire, cunoscuta si sub numele de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste pe data de 25 martie a fiecarui an. Este o sarbatoare crestina care marcheaza momentul in care Fecioara Maria a fost anuntata de catre Arhanghelul Gabriel ca va concepe si va deveni mama lui Iisus din Nazaret. Traditia…

- IATA ce trebuie sa facem cu lumanarea folosita in noaptea de Inviere? Sigur nu știai lucrul acesta In noaptea de Sfintele Pasti credinciosii vin la biserica, participa la slujba si iau lumina. Lumanarea Pascala este simbolul Invierii, al biruintei vietii asupra mortii. ”Aceasta lumanare arata ca noi…

- Buna Vestire 2018. Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mântuitorului nostru Iisus

- Pe langa postul care trebuie ținut, in aceasta zi, nici un credincios nu are voie sa critice pe cineva și trebuie sa se abțina de la ganduri rele. Iata și rugaciunea: "Indreptator credintei si chip blandetilor, invatator infranarii te-a aratat pe tine turmei tale adevarul lucrurilor.…

- Mihai Bobonete primește zilnic messaje cu amenințari. Actorul a dezvaluit totul pe contul de socializare. Persoanele care il amenința i-au transmis ca daca nu va trimite mai departe mesajele, prietenii actorului vor muri. Actorul a publicat o fotografie cu localul din biserica, alaturi de care a scris…

- Cel putin 37 de copii din Texas au murit din cauza gripei, unul dintre cele mai rele recorduri, scrie Denver Post. Cu toate acestea, televanghelista Gloria Copeland crede ca nu este nici motiv pentru care lumea sa...

- Acest verset este una dintre cele mai frumoase alocutiuni pe care le cunoastem din Sfanta Evanghelie. Este vorba despre stapanul unui serv, care vine la Iisus cu rugamintea de a-i vindeca sluga. Nu era iudeu. Mantuitorul il intreaba: „Crezi tu ca pot sa fac eu asta?". Iar el ...

- A sta la masa cu Dumnezeu era, pana la intruparea Mantuitorului, o onoare rezervata doar unor drepti precum Avraam - gazda dumnezeiestilor oaspeti la stejarul din Mamvri, a celor veniti in chipul a "trei Oameni" (Facerea 18, 2). Iisus a scandalizat tot Ierihonul cu alegerea Sa: "toti murmurau, zicand…

- CHIȘINAU, 14 ian — Sputnik. Într-o emisiune de la un post de televiziune, actorul român Dan Puric a spus ca România a ajuns o „tara fara destin", pentru ca politicienii nu se mai ocupa de destinul țarii, iar în ultimii 28 de ani a avut loc un „proces…

- Craciunul (25 decembrie – stil nou, 7 ianuarie– stil vechi) – este una din principalele sarbatori domnești, care are și un important strat precreștin. Deoarece Evanghelia nu da nici un detaliu despre data nașterii lui Iisus primii creștini au ales datele de 25 decembrie sau 7 ianuarie ca moment al nașterii…

- Sarbii din Timișoara au scapat de pacate și vor avea un an binecuvantat și roditor. Asta le-a spus Badnjakul aprins anul acesta in curtea Bisericii Ortodoxe Sarbe din Piața Unirii din Timișoara. Oficial, comunitatea sarba din Banat, cea mai mare din Romania, a intrat in sarbatoarea Craciunului, pe care…

- Ajunul Bobotezei era și ar trebui sa fie zi de post negru. Strabunicii noștri spuneau ca acela care va putea ține post negru in Ajunul Bobotezei va putea alunga ploile peste masura și grindina. Tot in aceasta zi, fetele mari iși meneau postul, pentru a se casatori cu barbați buni și frumoși. * Sf. Teofan…

- Sfantul Graal este, probabil, cel mai misterios si celebru obiect istoric pierdut. A devenit si mai renumit ca urmare a unor filme de aventura, dar si a cartii „Codul lui Da Vinci“, scrisa de Dan Brown.