Ce trebuie sa faci daca ti-a fost furat cardul bancar si au fost facute tranzactii cu el

- Politistii din Sebes l-au retinut pe un tanar din municipiu, care ar fi sustras cardul unui coleg de serviciu si ar fi extras din contul lui suma de 400 de lei. Tanarul va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 28 februarie 2019, politistii de investigatii…

- Pe fondul diversificarii gamelor de produse și servicii, cumparaturile online la eMAG au evoluat semnificativ in 2018, iar clienții au plasat cu 40% mai multe comenzi decat in anul precedent. „Pe masura ce ritmul de viața devine tot mai alert, consumatorii vor sa caștige timp, ceea ce duce la apariția…

- Oradea este al doilea oras al tarii, dupa Sibiu, in care calatoriile cu mijloacele de transport in comun pot fi platite cu cardul contactless, ori cu telefonul mobil, direct in tramvaie sau autobuze.

- O femeie a caștigat 155000 de RON la loterie, dar a cumparat biletele cu un card furat. Vezi ce a pațit cand s-a dus sa-și ridice premiul O femeie, care ar fi cumparat biletul caștigator la loteria din Canada, a fost arestata de polițiști in timp ce indrepta sa-și ridice premiul. Ea este acuzat ca a…

- Prințesa Alexandra de Luxemburg și-a pierdut cardul bancar pe strazile din paris. Acesta a fost gasit de un cunoscut prezentator francez. Prințesa Alexandra de Luxemburg, in varsta de 27 de ani, a ramas fara cardul bancar. Fiica Marelui Duce Harry și a Marii Ducese Maria Tereza l-a pierdut pe straile…

- Un ofiter de tranzactii clienti in cadrul unei banci din Bacau a sustras din casetele cu numerar, pregatite in vederea alimentarii ATM-lui agentiei, suma de 114.760 lei. Anchetatorii sustin ca femeia a incarcat casetele ATM-ului, acestea fiind... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aplicația 24pay, dezvoltata de compania PTP Online, intra pe piața din Cluj-Napoca și ofera utilizatorilor transportului in comun posibilitatea de a achita calatoria cu cardul bancar, prin intermediul telefonului mobil, fara costuri suplimentare.