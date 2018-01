Ce trebuie sa faci ca sa ai o pensie mai mare, asa vei primi mai multi bani la batranete Orice persoana din Romania isi poate mari pensia pe care o va primi la batranete prin semnarea unui contract de asigurare sociala Daca lucrezi la negru sau angajatorul tau plateste CAS doar pentru salariul minim pe economie te vei trezi la batranete cu o pensie foarte mica, ce nu iti poate asigura o viata confortabila. Exista insa o solutie pentru aceste situatii, la care poti apela si daca iti doresti sa ai o pensie mai mare la batranete: este vorba despre contractul de asigurare sociala. Acesta poate fi incheiat de oricine, atat de cei care nu au un venit permanent, cat si de cei care sunt deja… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

