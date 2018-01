Ce trebuie sa faca magazinele online pentru a-si imbunatati viteza de incarcare a site-ului pe mobile. Ce spun specialistii

Stiri pe aceeasi tema

- In total, in sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzactii online in valoare de peste 246 milioane de lei. „Este mai simplu, mai rapid si mai sigur sa platesti online, iar acest lucru s-a vazut din nou la finalul anului, cand romanii au cumparat online de aproximativ 8 milioane…

- Gigantul american a anuntat recent ca incepand din vara anului 2018 viteza de incarcare a site-ului pe mobil va deveni un factor important de afisare in clasament. "Oamenii doresc sa poata gasi raspunsuri la intrebarile lor cat mai repede posibil. Studiile arata ca oamenii 'in cont de viteza unei pagini.…

- Comertul online mizeaza din ce in ce mai mult pe tehnologii avansate, capabile sa personalizeze experienta fiecarui client in parte. Magazinele online trebuie sa tina pasul cu cele mai noi tehnologii, iar anul 2018 anunta o serie noua de trenduri.

- Autostrada Sebeș - Turda, lotul 4, este terminata, dar CNAIR susține ca sunt probleme, așa ca înca se fac teste. Compania a postat pe pagina de Facebook o serie de fotografii de pe noul tronson de autostrada, finalizat, dar care are nevoie de ”retușuri”.…

- Sezonul reducerilor e in plina desfașurare și magazinele online se intrec in afișarea și promovarea de oferte atragatoare pentru clienți. Publicul target și mizele sunt mari și fiecare factor diferențiator, așa-numitul as din maneca, poate aduce vanzari mai mari.

- HTC a lansat alaturi de modelul U11+ si un mid-range premium numit U11 Life, echipat cu hardware mid-range premium, un design usor „invechit” si un software atractiv pentru o anumita categorie de utilizatori. Telefonul face parte din programul Android One de la Google, ceea ce inseamna ca este echipat…

- Este discret, greu de filmat sau de fotografiat. Dupa trei ani, specialiștii Parcului National Piatra Craiului au surprins din nou un ras, vanatorul invizibil. Aceasta specie de felina, cu un miros extrem de fin, traiește ascunsa in adancurile padurii. Rasul este carnivor si iși vaneaza prada noaptea.…

- Asistentii vocali si programele de inteligenta artificiala, care vor continua sa fie integrate in tot mai multe dispozitive (roboti, automobile, aparate electrocasnice), vor constitui principalele motoare ale industriei de produse electronice dedicate publicului larg in anul 2018, potrivit reprezentantilor…

- Nu cu mult timp in urma, multi ar fi considerat realitatea virtuala (VR) si augmentata (AR) ca fiind ceva mai probabil de gasit in filmele SF decat in magazinele locale de electronice. Nu mai este cazul. Acum, companiile importante, cum ar fi Google, Facebook si Sony, au anuntat ca vor sau au lansat…

- Anul trecut, Google a introdus cinci noi modalitati de a construi o prezenta online captivanta, care arata clientilor ce inseamna afacerea in sine. O prezenta online puternica este o componenta esentiala a strategiei de marketing, indiferent de marimea afacerii sau de industria in care apartine.

- Compania bulgara Eldrive a intrat in Romania, planul fiind de a acoperi complet Bucurestiul, pana in vara anului viitor, cu statii de incarcare a masinilor electrice. Bulgarii au incheiat in tara vecina un parteneriat cu Shell pentru a instala in benzinariile grupului petrolier statii de incarcare…

- In urma mai multor studii, specialiștii fac un avertisment extrem de dur asupra persoanelor care folosesc telefonul mobil in permanenta, informeaza exquis.ro. Aceste persoane sunt predispuse la o boala extrem de grava, de care se poate scapa doar prin renunțarea la vorbitul excesiv la telefon. …

- Un raport publicat de Departamentul de Sanatate Publica din statul american California arata ca folosirea intensa, pe termen lung, a telefonului mobil, poate dauna grav sanatatii utilizatorilor. Telefoanele mobile emit unde radio atunci cand trimit si primesc semnale catre si de la antene iar unii experti…

- Ministerul Transporturilor a anunțat ca in anul 2018 va demara realizarea mai multor proiecte de autostrazi și ”drumuri de mare viteza”. Acestea vor lega Moldova de Ardeal și Muntenia. In planurile Ministerului, sintagma ”drumuri de mare viteza” inseamna, de fapt, drumuri expres pe care sa se circula…

- Incepand de la 1 ianuarie 2018, WhatsApp nu va mai functiona pe BlackBerry OS si BlackBerry 10 si nici pe Windows Phone 8.0 si versiunile anterioare, iar de la 30 iunie, aplicatia nici pe Nokia Symbian S60. „Atunci cand am lansat WhatsApp, in 2009, oamenii isi foloseau aparatele mobile in mod foarte…

- Compania ceha Fashion Inspiration Group, care a intrat pe piata locala in luna iunie a acestui an prin intermediul platformei online glami.ro, dedicata retailerilor de moda, si-a atins tinta de venituri generate pentru parteneri pentru 2017 - 2 milioane euro, inainte de sfarsitul anului. Pentru…

- Incepand de la 1 ianuarie 2018, Whatsapp nu va mai functiona pe BlackBerry OS si BlackBerry 10 si nici pe Windows Phone 8.0 si versiunile anterioare, relateaza Le Figaro. De la 30 iunie, aplicatia nu mai functioneaza nici pe Nokia Symbian S60. ”Atunci cand am lansat WhatsApp, in 2009, oamenii isi…

- Pentru magazinele online este esential ca experienta clientului, a utilizatorului sa fie placuta si eficienta. De asemenea, Google claseaza pe prima pagina in motorul de cautare site-urile care ofera o experienta placuta vizitatorului. Combinate acestea duc la mai multi vizitatori si cresc sansele de…

- Retailerul eMAG a dezvaluit cele mai traznite cautari pe care utilizatorii le-au facut pe platforma online. Numarul total de cautari din 2017 s-a apropiat de 235 de milioane, in crestere cu 65%.Top zece cautari: telefon, televizor, Kendama, laptop, aspirator, anvelope, Nike, ceas, Samsung,…

- Cat banii cheltuie romanii pe cadourile de Craciun. LISTA preferintelor O suma cuprinsa intre 100 si 200 de euro este alocata de 34,4% dintre romani pentru achizitia cadoului de Craciun, in timp ce 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, arata un studiu efectuat de compania de cercetare de piata…

- CADOURI DE CRACIUN. Doar un sfert dintre respondenti spun ca aloca mai mult de 200 de euro pentru cumpararea cadourilor de Craciun. ”Cei mai multi romani, 34,4%, cheltuiesc intre 100 si 200 de euro. Aproape 28% dintre ei aloca intre 50 si 100 de euro, in timp ce 12,5% dintre cei ei nu aloca…

- Viteza globala a conexiunilor la internet, incluzand aici atat internetul fix, cat si cel mobil, a crescut in Romania cu mai mult de 30 de procente in perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2017, transmite News.ro . Studiul realizat de Ookla, compania care detine site-ul speedtest.net, cel mai folosit…

- In luna noiembrie, viteze medie de download la nivel global a fost de 40,11 Mbps, indicand o crestere cu 31,6- fata de noiembrie 2016. In ceea ce priveste conexiunile mobile, viteze de download a ajuns la 20,28 Mbps, cu o crestere in ultimele 12 luni de 30,1-. Upload-ul a fost realizat in medie cu 19,96…

- Romanii fac achizitii pe magazinele online in special in timpul saptamanii, luni fiind cea mai populara zi, iar sambata la polul opus este, in timp ce cele mai bune rezultate se inregistreaza cu o saptamana inaintea Craciunului, potrivit RTB House, una dintre primele companii de retargeting.…

- Lucrand in stransa colaborare cu Qualcomm pentru implementare tehnologiei Quick Charge 4, Samsung al putea face din Galaxy S9 unul dintre cele mai rapide modele smartphone, din punct de vedere al vitezei de incarcare a bateriei. Motorizat de chipsetul Snapdragon 845, Galaxy S9 si editia S9+ vor beneficia…

- Telefoanele mobile vor fi interzise in scoli si colegii incepand din anul scolar 2018, a anuntat ministrul educatiei nationale, Jean-Michel Blanquer, scrie Le Monde citat de Hotnews.ro. Este vorba de o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron. In Romania, potrivit Statutului elevului, nu este…

- Jean-Michel Blanquer, ministrul educației naționale al Franței, a anunțat ca telefoanele mobile vor fi interzise in școli și colegii incepand din anul școlar 2018. Intenția de a interzice telefoanele mobile in școli a fost discutata inca din campania electorala a lui Emmanuel Macron. De la inceputul…

- In cadrul unei noi lucrari, cercetatorii din cadrul Google au detaliat modul in care a evoluat inteligenta artificiala AlphaZero. Specialistii sustin ca IA a dezvoltat ''performante supraomenesti'' in cadrul jocului de sah, in doar patru...

- Tot mai mulți copii iși petrec ore in șir in fața dispozitivelor mobile dar și in fața televizorului, iar in timp ce majoritatea specialiștilor sugereaza parinților sa impuna o limita de timp pentru activitațile “digitale”, pentru a reduce consecințele negative ce pot decurge din folosirea in exces…

- Ediția Black Friday din anul 2017 a prilejuit, în România, peste 264.000 de tranzacții online în valoare totala de peste 160 de milioane de lei, ceea ce înseamna cu 50 la suta mai mult decât în aceeași perioada a anului 2016. Potrivit unui comunicat al PayU…

- In 2018 ar putea avea loc cutremure devastatoare din cauza incetinirii vitezei de rotatie a Pamantului, cele sase cutremure puternice din acest an fiind doar inceputul, avertizeaza specialistii in fizica pamantului.

- In mod cert, designul iPhone introdus in anul 2014 si preluat cu minime modificari de actualul iPhone 8 va fi abandonat, iPhone X servind drept sablon pentru viitoarele modele iPhone, unele cu pret mult mai mic decat cel lansat anul acesta. Ne place sau nu, „bretonul” lui iPhone X va ramane de actualitate…

- Europenii prefera tot mai mult cumparaturile online. Conform estimarilor eCommerce Foundation se așteapta ca valoarea cumparaturilor online sa creasca de la 523 miliarde în 2016 la 593 miliarde de euro în 2017. Cea mai rapida dezvoltare în eCommerce o au piețele din Europa…

- Grupul Digi Communications a inregistrat in primele noua luni ale anului venituri totale de 684 milioane euro, inclusiv pe pietele din Romania si Ungaria, cu 10,8% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul net s-a majorat la 44,2 milioane euro, de la 17,8 milioane…

- Magazinele online au pregatit oferte diverse de la haine, carti, parfumuri, pana la bilete de avion, masini si aur. Trebuie doar sa demonstreze ca au invatat din lectia anilor trecuti si sa-i convinga pe oameni ca preturile sunt reduse corect, iar marfa va ajunge la data promisa. Magazinele virtuale…

- Pixel 2 XL s-a confruntat cu probleme de display inca de la lansarea telefonului, multi utilizatori raportand retentie a imaginilor (burn-in) pe panoul OLED inca din primele zile de utilizare, cat si de culori nenaturale atunci cand display-ul nu este privit direct din fata. In timp ce burn-in-ul va…

- Creditul online al Libra Internet Bank, lansat in urma cu un an, a intampinat la inceput o cerere mare din partea unor clienti mai putin eligibili, care se pretau mai mult IFN-urilor, dar ulterior clientii au inteles ca este un credit bancar, cu un DAE la media pietei, chiar daca banii pot intra…

- Black Friday 2017. Piata locala a devenit mai educata in ultimii ani, in contextul in care clientii au invatat ca pot face achizitii in luna noiembrie cu preturi reduse, considera un fondator al GpeC, Andrei Radu. "Black Friday este o sarbatoare importanta si deja putem sa spunem ca piata…

- In Romania majoritatea magazinelor online si-au adaptat site-urile la mobil insa putine reusesc sa vanda prin intermediul acestora. Majoritatea romaniilor care cumpara online, folosesc smartphone-ul pentru a cerceta ofertele dar finalizarea comenziilor o fac pe desktop. In plus, din 2018 Google va schimba…

- Un senator PNL este singurul posesor al unei mașini electrice din Parlament. Mircea Cazan a povestit pentru Libertatea cat a costat autoturismul și cați proprietari de Tesla sunt in Romania. El spune ca cel mai mult a atins 200 de km/h, in Germania, iar in Romania merge regulamentar, cu maxim 110 de…

- HTC nu a anuntat inca telefonul U11 Life si nici presupusul U11 Plus, insa operatorul T-Mobile din Statele Unite (divizia Americana a Deutsche Telekom) a listat deja unul dintre aceste doua dispozitive. Este vorba despre HTC U11 Life, un model mid-range premium al seriei U, cu hardware potrivit pentru…

- „Noua romanilor ne place sa ne mandrim cu vitezele exceptionale ale serviciilor noaste de banda larga de mare viteza, cu calitatea specialistilor IT, care sunt foarte cautati de catre marii jucatori globali din domeniul tehnologiei, si cu inventiile si aplicatiile IT lansate in Romania. Insa privita…

- Pixel 2 si Pixel 2 XL sunt unele dintre putinele smartphone-uri high-end de pe piata care nu sunt livrate cu casti in pachet. Google doreste ca utilizatorii acestora sa apeleze la noile casti wireless optionale Pixel Buds, sau sa foloseasca alte casti cu jack, folosind adaptorul din pachet. Se pare…

- Romanii prefera sa mearga la magazin ca sa faca aprovizionarea cu produse alimentare, dar se indreapta spre online atunci cand vine vorba despre electrocasnicele in care le pastreaza sau cu ajutorul carora le prepara. 0 0 0 0 0 0 Magazinele fizice sunt preferate de catre romanii de peste…

- Viteza maxima cu care pot circula șoferii in localitați ar putea crește, potrivit unui proiect de act normativ depus la Senatul Romaniei. Autovehiculele, indiferent de categoria din care fac parte, ar putea sa circule legal prin localitați cu viteze de pana la 60 de km/h, potrivit unui proiect de lege…

- Putini oameni se pot lauda cu faptul ca au fost pregatiti din timp pentru perioada Craciunului in fiecare an si ca nu au uitat niciodata sa cumpere un cadou sau ca in primul moment de respiro de dupa sarbatori nu s-au intrebat unde le-au disparut toti banii. Acei oameni pot incepe sa caute cadouri de…

- Cunoscut drept burn-in, defectul prin care o imagine statica afisata timp indelungat ajunge sa fie imprimata ca o umbra vizibila permanent pe ecran este o problema care poate aparea la mai toate tipurile de ecrane, insa este mult mai comuna la cele bazate pe tehnologie OLED. Lansate in urma cu doar…

- Dispozitivele mobile au tot mai multi utilizatori, persoanele in varsta sunt mai expuse la incidente online, iar numarul utilizatorilor protejati de solutii de securitate a scazut, potrivit raportului Kaspersky Cybersecurity Index pe prima jumatate a anului 2017. Utilizatorii moderni folosesc din…