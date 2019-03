Stiri pe aceeasi tema

- Sfintii 40 de Mucenici sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. In aceasta zi sfanta se spune ca este recomandat sa ții cont de cateva lucruri pe care nu trebuie sa le faci nici in ruptul capului!

- Sambata, 9 martie, Biserica Ortodoxa ii cinsteste pe Sfintii 40 de Mucenici din Sevastia. Totodata, este si Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944 1989. Cu acest prilej, de la ora 8.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie la manastirea "Sfintilor Romani"…

- Sambata, pe data de 9 martie, crestinii praznuiesc una dintre cele mai mari sarbatori din timpul anului. Sfintii 40 de mucenici din Sevastia Armeniei sunt sarbatoriti de biserica, in fiecare an, la aceasta data.

- Potrivit calendarului ortodox 2019, pe data de 6 martie credincioșii ii praznuiesc pe Sfinții 42 de Mucenici sin Amoreea. Citește și tu cea rugaciunea zilei, adresata Sf 42 de Mucenici, pentru ajutor și sanatate.

- Bugetul Ministerului Sanatatii din 2019 este structurat pe investitii si pe programe nationale curative si preventie, cresterea pe investitii fiind de aproximativ 84%, a declarat vineri ministrul Sorina Pintea, relateaza Agerpres. “Bugetul pentru investitii al Ministerului Sanatatii este cel mai mare…

- Conform normelor actuale, femeia gravida are mai multe beneficii de la stat. Care sunt acestea? • Analizele suplimentare de laborator ce pot fi facute de gravide: – Determinarea grupului sanguin ABO și a grupului sanguin RH; – Anticopri specifici Anti RH; – Testarea HIV; – Analizele Anti-HAV IGM, AG…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat o serie de schimbari in Contractul-cadru pentru 2019. Ce trebuie sa faca, de acum inainte, femeile insarcinate și ce beneficii noi vor avea.

- In 28 decembrie, Biserica Ortodoxa ii pomenește pe Sfintii 20.000 de Mucenici arsi in Nicomidia. Imparatul Maximian, pe cand se afla in cetatea Nicomidiei, afland de numarul mare de crestini din ea, a pus la cale exterminarea lor in apropierea Praznicului Nasterii Domnului. Imparatul, stiind ca toti…