- Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria Mare), marcata pe 15 august,este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, iar, pentru romani, este si ocrotitoarea marinarilor. ”Sarbatoarea Sf. Marii este si ea un hotar” potrivit volumului ”Spatiul si timpul in traditiile romanesti”(Paideia, 2018).SONDAJ…

- Crestinii sarbatoresc astazi Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mare. Sute de mii de pelerini se vor afla zilele acestea la Manastirile Nicula, Rohia, Moisei, Putna sau Sambata. Pe langa numeroasele lacasuri ortodoxe avand hramul Sfantei Fecioare Maria, astazi isi serbeaza ocrotitoarea si Catedrala…

- Crestinii ortodocsi, dar si cei catolici vor celebra azi sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului, iar odata cu aceasta sarbatoare a aparut si o dilema: se ureaza sau nu „La multi ani" celor cu numele Maria, Marin sau Marian? Cei din zona Moldovei cred ca in aceasta zi nu se zice „La multi ani", pe cand…

- SFANTA MARIE MARE…In fiecare an, in 15 august, crestinii ortodocsi si cei catolici serbeaza una dintre cele mai mari sarbatori ale bisericii crestine, Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta in popor ca Sfanta Maria Mare sau Suntamaria Mare. Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului este considerata si sarbatoarea…

- Creștinii ortodocși care respecta calendarul bisericesc de stil vechi intra de maine, 14 august, in Postul Adormirii Maicii Domnului, numit in popor și Postul Sfintei Marii. Acesta ține pana pe 28 august, cand este praznuita Adormirea Maicii Domnului. Solicitat de IPN, Petru Storoja, preot al Bisericii…

- La data de 15 august, credincioșii romani praznuiesc Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta in popor și sub denumirea de Sfanta Maria Mare. Un numar impresionant de romani poarta derivate ale numelui Maicii Domnului. In unele regiuni ale țarii inca se pastreaza cu sfințenie toate obiceiurile și tradițiile…

- Reprezentanții Centrului Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara (situat pe strada Martir Marius Ciopec nr. 1 din Timișoara, langa spitalul Județean), anunța, pe pagina de Facebook, ca joi, in 15 august, de „Adormirea Maicii Domnului”, centrul va fi inchis, angajații avand liber, iar vineri,…

- Și anul acesta , ca o tradiție ce se imparte de la an la an, pe 15 august, cand intreaga creștinatate cinstește Adormirea Maicii Domnului, Manastirea Moisei, imbraca haine de sarbatoare. Procesiunile de la Hramul Manastirii `Adormirea Maicii Domnului` – Sfanta Maria Mare, prin sensul lor crestin si…