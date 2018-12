Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a transmis marti raspunsurile sale scrise procurorului special Robert Mueller insarcinat cu ancheta asupra ingerintei Rusiei in campania prezidentiala din 2016, relateaza AFP.Vezi și: DEZVALUIRILE care cutremura politica din SUA - Trump a vrut sa ordone…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat din nou joi intr-un mod vehement ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016, condusa de procurorul special Robert Mueller, la o saptamana dupa ce l-a demis pe ministrul justitiei, care s-a recuzat in acest dosar, informeaza…

- Republicani importanti au avertizat ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane trebuie sa continue dupa ce Jeff Sessions, procurorul general, si-a dat demisia la cererea lui Donald Trump, scrie The Guardian preluat de news.roTrump…

- Rusia considera drept periculoasa declaratia facuta de trimisul Washingtonului la NATO, potrivit caruia Moscova trebuie sa sisteze dezvoltarea in secret a unui sistem de rachete de croaziera interzis prin Tratatul INF ( ratatul privind fortele nucleare cu raza medie si scurta de actiune), or in caz…