Ce trebuie imbunatatit la calatoria cu autocarul in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat in luna aprilie un regulament prin care, pana in 2021, toate statele membre UE vor fi obligate sa limiteze cantitatea de acizi grași din alimente. Astfel, produsele alimentare care nu sunt conforme vor dispărea de pe piață începând cu data de 1…

- Romania se afla, potrivit unui studiu Eurostat realizat in 2019, pe primul loc in ceea ce priveste rata nasterilor in randul adolescentelor. Procentul la nivel national este de 12,3-, mult peste media europeana, de 4-. In tara noastra, unul din zece copii are o mama adolescenta, situatie regasita si…

- Potrivit specialiștilor, urșii apeleaza la aceasta metoda, scarpinatul de trunchiurile rașinoaselor, pentru ca rașina ii ajuta la deparazitarea blanii. In Romania și mai ales in padurile administrate de Ocolul Silvic Teregova, din cadrul Direcției Silvice Caraș–Severin, exista una dintre…

- Romania este implicata activ in dezvoltarea rețelei de antreprenoare femei in regiunea Dunarii. Programul de antreprenoriat feminin - Interreg Danube Transnational Programme- prin cele trei entitați partenere din Romania, respectiv: Universitatea Ovidius din Constanța, Patronatul Intreprinderilor Mici…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, marți, ca din luna mai va fi operațional Planul național pentru hepatite, in contextul in care țara noastra are cei mai mulți pacienți cu hepatita C din Europa. In Romania sunt peste 550.000 de purtatori ai acestui virus.„Ministerul Sanatații are ...

- Comisia Europeana a emis miercuri, Decizia Nr.(C(2019)1545) prin care valideaza prima initiativa civica din istoria Uniunii Europene privind propunerea unei Directive Europene pentru Educatia Incluziva a persoanelor cu dizabilitati – Europe CARES, initiata de Centrul European pentru Drepturile Copiilor…

- Carrefour, cel mai mare retailer alimentar european, ar putea concedia aproximativ 4% din angajații din Italia si ar putea renunta la cinci din cele 51 de hipermarketuri din aceasta tara, conform planului sau de afaceri pentru perioada 2019 - 2022, transmite Reuters. Planul, prezentat sindicatelor luna…

