Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca daca Liviu Dragnea facea "pasul in lateral" rezultatul PSD la europarlamentare ar fi fost altul, iar acum partidul este

- Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat, la finalul Comitetului Executiv, ca nu s-a luat o decizie in ceea ce priveste organizarea unui congres al partidului. In opinia lui Stanescu, actuala conducere interimara va ramane in urmatoarele luni. Viorica Dancila si Paul Stanescu au preluat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca va discuta cu constructorii sa vada daca se poate mari salariul minim pentru cei care lucreaza in domeniul construcției rețelelor de gaze.Citește și: NEBUNIE in PSD! Lider important o spulbera pe Dancila: 'Doar nu o sa facem CEX sa priceapa și…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, la Adevarul Live, despre procesul de la Curtea Suprema, in care isi va afla sentinta a doua zi dupa alegerile europarlamentare. „Am vazut ca multi leaga sentinta de rezultatul votului. Nu se mai feresc: se asuma ca sunt decizii politice“, a spus liderul PSD,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre pregatirea formatiunii pentru alegerile europarlamentare, relatia cu Viorica Dancila si restructurarea Guvernului, precum si despre procesul sau de la Curtea Suprema, proces in care va afla sentinta pe 27 mai.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, prezent la Giurgiu, a transmis un mesaj pentru agricultori. „Programul de tomate prevede 3000 de euro The post Liviu Dragnea acorda subvenții pentru agricultori: „Cei care vor ieși cu roșiile dupa 1 mai vor primi subvenția de 4.000 de euro” appeared first on Renasterea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica, in comuna Colibasi, judetul Giurgiu, ca imediat dupa alegerile europarlamentare Guvernul va adopta Codul administrativ prin ordonanta de urgenta, urgenta fiind justificata de necesitatea simplificarii procedurii de atestare a domeniului public, actuala…

- Presedintele PLUS a spus acest lucru la Milano, unde s-a intalnit cu membrii comunitatii de romani. Intr-un interviu acordat Digi24, Dacian Ciolos a vorbit despre cele mai recente evenimente politice din tara. Printre ele, demisia lui Tudorel Toader si posibilitatea ca acesta sa fie inlocuit de Eugen…