Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in familia pictoritei Melania Ilioaia. Tanara pictorita din 31 de ani a incetat din viata, in urma unei boli cumplite. Melania era o persoana vesela, plina de viata, iar familia si prietenii inca nu pot sa creada ca tanara nu mai este printre noi.

- Totul s-a petrecut vineri dupa-amiaza, in satul Chilieni din comuna Coroiești. Barbatul in varsta de 62 de ani voia sa taie copacul din curte pentru a obtine lemne de foc. Din pacate, arborele a cazut peste el si l-a ucis pe loc. Vecinii au fost cei care l-au gasit si au sunat la 112. Medicii…

- E durere mare in familia Mihaelei, tanara de 17 ani care a murit, duminica seara, intr-un accident de circulatie petrecut la Bocsig. Potrivit surselor noastre, fata se ducea sa se intalneasca cu niste prieteni in fata Primariei din comuna. In timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni din fata…

- Politistii au gasit o cantitate mare de droguri in masina iubitului Georgiei Cassidy, scrie stirilekanald.ro. Ca sa-l salveze, tanara a inceput sa inghita drogurile, insa la scurt timp a inceput sa se simta rau si a murit. Citeste si Tragedie! A murit la 44 de ani, dupa o supradoza de droguri…

- O femeie in varsta de 65 de ani a murit, joi, in spitalul privat Sanador, același in care a murit in urma cu doua zile baiețelul de nici doi ani. Femeia avea o patologie vasculara avansata și a murit in urma mai multor intervenții chirurgicale.

- O femeie care facea curatenie a murit in timp ce spala geamurile. Femeia s-a dezechilibrat si a cazut de la 12 metri inaltime. Accidentul a avut loc marti, in jurul pranzului. In momentul caderii, femeia in varsta de 46 de ani facea curatenie in cladirea primariei din Craiova. Ea a alunecat, cel mai…

- Tragedie pe Drumul European 581, dupa ce o mașina in care se aflau patru parsoane a intrat in coliziune cu inca doua autovehicule. Familia cu doi copii se intorcea din pelerinaj, de la moaștele Sfintei Parascheva, și numai o minune a facut ca toți cei aflați in autoturism sa scape doar cu rani ușoare,…

- Tragedie fara margini in familia tanarului de 22 de ani, care a murit din cauza temperaturilor extrem de scazute. Szabolcs pornise intr-o expediție catre Varful Moldoveanu, insa hainele, mult prea subțiri pentru vremea capricioasa, i-au adus sfarșitul.