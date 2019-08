Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta, o tanara mama din Focsani, a murit dupa o ora de cand a nascut. Nasterea a decurs normal, a adus pe lume o fetita de 4,5 kilograme, insa dupa o ora a intrat in stop cardio-respirator. A fost resuscitata, si-a revenit, dar putin mai tarziu s-a intamplat din nou si nu a mai putut fi salvata.

- Tragedie fara margini. Doua surori de 9 și 13 ani au murit inecate intr-un rau Doua surori, de 13 și 9 ani, au murit luni dupa-amiaza in timp ce se aflau la scaldat pe malul raului Ramnicu Sarat, in dreptul localitații Ramnicelu. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara…

- Comisia de ancheta constituita la nivelul IGPR a finalizat cercetarile in cazul politistului din Timis ucis la inceputul lunii iunie 2019 intr-o misiune de capturare a unui urmarit. Raportul comisiei de ancheta scoate la iveala nereguli grave, inclusiv falsificarea planului de interventie, care nu a…

- Un barbat din comuna Udesti ii acuza pe seful de post din comuna si pe un coleg al acestuia ca trateaza cu dezinteres un caz de furt petrecut in gospodarie sa, cu trei luni de zile in urma. Barbatul povesteste ca i-a prins atunci in flagrant pe doi localnici in timp ce ii furau lemnele dintr-o sura…

- Colegii medicului care a murit in timp ce era de garda au facut acuzații grave dupa decesul acestuia, precizand ca barbatul muncea foarte mult, dar nu putea sa iși susțina casa și familia.

- Visul de a fi mama a costat-o viața pe Sara, o femeie din Colorado, Statele Unite ale Americii. Aceasta a nascut saptamana trecuta doi copii, insa la scurt timp a intrat in operație. Nu s-a mai trezit niciodata.