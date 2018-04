Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a, printul William si sotia sa Kate si alti membri ai familiei regale britanice au sarbatorit Pastele duminica in capela unde printul Harry urmeaza sa se casatoreasca, in mai, cu Meghan Markle, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Harry si Markle nu au participat…

- A inceput numaratoarea inversa pentru nunta regala de la Castelul Windsor. Cum va arata rochia miresei, ce aranjamente florale vor fi folosite și ce tendințe va aduce nunta prințului Harry cu actrița Meghan Markle? Florile vor fi de sezon, precum bujorul, a anunțat Palatul Kensington.

- Purtand o palarie si o haina de culoare purpurie si o rochie florala, Elisabeta a II-a a fost intampinata la capela de decanul de Windsor David Conner, care va conduce serviciul religios la nunta din 19 mai. Reginei i s-au alaturat nepotul cel mare, printul William, si sotia sa, Kate, care…

- Eleva de 18 ani din Irlanda de Nord este prima persoana din afara apropiatilor mirilor si familiei regale care a anuntat ca a primit o invitatie la nunta regala din 19 mai. Ea a fost aleasa printre invitatii la nunta datorita muncii caritabile pe care o face. Potrivit libertatea.ro, invitatia la nunta…

- Peste 100.000 de persoane ar putea veni la castelul Windsor pentru a asista la ceremonia de casatorie a printului Harry al Marii Britanii cu fosta actrita americana Meghan Markle, pe 19 mai, au anuntat reprezentantii politiei britanice, transmite AFP.

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle, programata pe 19 mai, va atrage peste 100.000 de vizitatori in jurul castelului Windsor, unde va avea loc aceasta ceremonie, a anuntat joi Politia din districtul londonez Thames Valley, citata de AFP. "Aceasta sarbatoare nationala ar trebui sa…

- Doua rude apropiate ale fostei actritei americane Meghan Markle, care urmeaza sa se casatoreasca la 19 mai cu printul Harry al Marii Britanii, nu au fost invitate la fericitul eveniment. Acestea au acceptat oferta unui post de televiziune pentru a comenta de la fata locului, asa numita nunta a anului,…

- Potrivit mass-media britanice, printul Harry si Meghan Markle ar fi ales Namibia si Botswana pentru a-si petrece luna de miere, deoarece continentul african are o semnificatie aparte pentru viitorul cuplu princiar, relateaza online ziarul spaniol ABC.

- Charlotte si Dimitri sunt impreuna de un an si putin si nimeni nu se astepta ca el sa o ceara atat de repede. Insa, potrivit revistei People, cei doi s-au logodit in urma cu trei saptamani, in timpul unei vacante in Austria. Sambata, Casiraghi a aparut la cea de-a 64-a editie a Bal de la Rose, din Monte…

- Casa regala britanica a anuntat joi ca a trimis 600 de invitatii la nunta printului Harry cu logodnica sa, fosta actrita americana Meghan Markle, informeaza DPA si AFP. Invitatiile au fost facute in numele printului Charles, tatal lui Harry, pentru participarea la serviciul religios care…

- Prințul Harry și actrița Meghan Markle și-au ales tortul de nunta. El va fi realizat de Claire Ptak, care deține o patiserie in Londra și care folosește doar ingrediente bio, de sezon. Prințul Harry și actrița Meghan Markle și-au ales tortul de nunta. Ei vor apela la Calire Ptak, renumita pentru produsele…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au ales pentru nunta un tort cu lamaie si soc, ce va fi realizat intr-o brutarie din estul Londrei, detinuta de un maestru bucatar american, potrivit Reuters.

- Desi s-a casatorit anul trecut cu aleasa inimii sale, in cadrul unei ceremonii civile intime la Londra, iata ca Printul Christian de Hanovra si-a dus mireasa si la altar. Fiul vitreg al lui Caroline, Printesa de Hanovra – descendenta a lui Grace Kelly, s-a casatorit cu Alessandra de Osma, iar la ceremonia…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata, potrivit closermag.fr.

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor încheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata, potrivit closermag.fr.

- Actrița Meghan Markle trece printr-un curs de pregatire extensiva in timp ce se pregatește sa devina membru al familiei regale britanice. Invața eticheta corecta, protocolul și postura, iar prințul Harry o invața chiar cum sa conduca pe partea dreapta a drumului. Dar este un alt lucru…

- Meghan Markle, logodnica printului Harry al Marii Britanii, ia lectii privind protocolul regal, inaintea casatoriei, care va avea loc pe 19 mai, potrivit contactmusic.com. Fosta actrita americana invata lucruri diverse privind eticheta, de la modul in care trebuie sa paseasca la tinute, pentru…

- Actrita Meghan Markle, logodnica printului Harry, a fost botezata in ritul Bisericii Anglicane in cadrul unei ceremonii secrete oficiata de arhiepiscopul de Canterbury. Ceremonia a avut loc in contextul in care actrita americana se va casatori cu printul Harry pe 19 mai. Ceremonia a durat 45 de minute…

- Dupa ce Mel B a dezvaluit ca a fost invitata la nunta printului Harry cu Meghan Markle, alaturi de colegele ei din recent reunita trupa Spice Girls, una dintre cele cinci staruri a negat ca ar fi primit vreo invitatie.

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica acestuia, actrița Meghan Markle au anuntat ca iși doresc ca la nunta lor sa participe și oameni de rand. Nunta va avea loc pe data de 19 mai, la Windsor Castle, in Marea Britanie, iar cuplul regal iși dorește ca publicul sa ia parte la acest…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Katherine.

- Mel B, una dintre membrele Spice Girls, a declarat pentru emisiunea "The Real", marti, ca ea si colegele sale de trupa au fost invitate la nunta printului Harry, unde vor sustine si un recital.

- Nunta regala din acest an va reuni cea mai faimoasa trupa a anilor '90. Celebra formație este preferata lui Meghan Markle, care și-a dorit foarte mult sa le cante invitaților prezenți la nunta ei cu prințul Harry.

- Hotelurile din centrul Londrei, mai ales cele din apropierea locului in care se va celebra nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle, afiseaza preturi de pana la 10.000 de lire pentru o camera cu balcon, potrivit ziarului spaniol ABC. Nunta regala dintre printul Harry si Meghan…

- Ken Wharfe, fosta garda de corp a printesei Diana, dar si a fiilor acesteia, a declarat ca masurile de securitate vor fi "o prioritate de top" la nunta printului Harry si a lui Meghan Markle, care va avea loc pe 19 mai, la castelul Windsor, potrivit Entertainment Tonight.

- Televiziunea americana Lifetime a anuntat numele actorilor care ii vor interpreta pe Meghan Markle si printul Harry intr-o productie cinematografica intitulata „Harry & Meghan: A Royal Romance“.

- Nu s-au uitat nici macar o secunda la bani cand au organizat nunta si totul a iesit asa cum si-au dorit. Totul a fost la superlativ: de la rochia de mireasa care a costat o avere si pana la ultimul detaliu.

- Dupa anuntul ca trupa britanica Spice Girls se va reuni, o noua veste i-a luat prin surprindere pe fanii grupului devenit celebru in anii ’90. Show-ul de debut ar putea avea loc la nunta printului Harry cu actrita Meghan Markle, care este o mare fana a formatiei.

- Meghan Markle, logodnica printului Harry, trece prin momente delicate deoarece aceasta nu se poate obisnui cu viata din familia regala.Actrita Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, deja nu mai suporta protocolul strict impus de palatul regal.

- Desi nu a fost invitat la casatoria regala, Donald Trump a preferat sa ramana amabil in timpul acestui interviu acordat unui post de televiziune britanic. Discutand cu Piers Morgan, prezentatorul emisiunii "Good Morning Britain", duminica, presedintele american a avut o atitudine binevoitoare fata…

- Presedintele american Donald Trump, invitat in emisiunea de televiziune "Good Morning Britain", a vorbit despre nunta princiara care va avea loc la Londra in primavara acestui an si a declarat ca isi doreste ca printul Harry si Meghan Markle sa fie fericiti, informeaza lefigaro.fr. Desi…

- Meghan Markle (36 ani) urmeaza sa se casatoreasca cu Prințul Harry (33 ani) pe 19 mai, la Capela St. George a Castelului Windsor. Fosta actrița, iubita prințului va incalca o tradiție de sute de ani a Casei Regale Britanice, cu ocazia nunții. La nunta lui Meghan Markle și a Prințului Harry sunt așteptați…

- Donald Trump a declarat ca nu stie daca a primit sau nu invitatie la nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Intrebat daca a primit o invitatie la nunta din 19 mai, presedintele SUA a raspuns "nu stiu", transmite BBC. Actrita americana a fost sustinatoarea lui Hillary Clinton in alegerile din 2016 si…

- Deși au trecut doar doua luni de cind Harry și Meghan și-au anunțat oficial logodna, iubirea lor și știrile zilnice care le dezvaluie diverse secrete ne dau impresia ca ar fi impreuna de-o viața. Puțini știu insa ca relația lor a inceput intr-un mod cit se poate banal, dar totul a fost aranjat de prieteni.…

- Printesa Eugenie, fiica cea mica a Printului Andrew, Duce de York, si a lui Sarah, Ducesa de York, se va casatori cu prietenul sau Jack Brooksbank in aceasta toamna, informeaza Press Association. Nepoata reginei Elisabeta a II-a si iubitul ei, cu care are o relatie de sapte ani, isi vor…

- Actrita americana Meghan Markle va primi dupa casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, programata pe 19 mai, numele de familie Mountbatten-Windsor si, cel mai probabil, un titlu de ducesa, potrivit presei internationale.

- Actrita Meghan Markle, care urmeaza sa devina sotia printului Harry in aceasta primavara, a onorat traditia darurilor haioase de Craciun, pe care membrii Familiei Regale britanice si le ofera intre ei in fiecare an.

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- Prietenia dintre printul Harry si Barack Obama a alimentat zvonurile potrivit carora fostul presedinte al SUA si sotia sa, Michelle, vor fi in fruntea listei de invitati la nunta printului Marii Britanii cu actrita americana Meghan Markle. Biograful Casei Regale contrazice insa aceasta informatie si…

- Britanicii, dezamagiti de faptul ca nu au o zi libera cu ocazia casatoriei printului Harry, spre deosebire de ceea ce s-a hotarat pentru fratele sau William in 2011, se vor putea consola ramanand mai tarziu in puburi, informeaza France Presse. Guvernul britanic a lansat duminica o consultare…

- Actrita Meghan Markle va putea sa lucreze si dupa casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, atat cat ii vor permite angajamentele sale ca viitor membru al familiei regale, informeaza closermag.fr.

- Cea mai asteptata nunta a acestui an va fi si printre cele mai profitabile. Casatoria printului Harry al Marii Britanii cu actrita Meghan Markle va aduce economiei tarii peste o jumatate de miliard de lire sterline.

- Actrița Meghan Markle, aleasa Prințului Harry al Marii Britanii iși ca organizarea nunții sa fie facuta „in felul lor”, fara sa țina cont neaparat de tradiții. Starul de televiuziune american iși dorește sa implice prietenii și familia cat mai mult. Meghan iși dorește cel mai mult sa fie condusa la…