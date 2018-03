CE: Toti europenii sa faca plati transfrontaliere in euro cu aceleasi comisioane ca pentru tranzactiile interne

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica, relateaza Reuters.Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru Comert a SUA (Federal Trade Commission…

- Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica, relateaza Reuters. Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru Comert a SUA (Federal Trade…

- Uniunea Europeana si Turcia nu au inregistrat vreun progres ”concret” in legatura cu diferendele dintre ele, pe care le-au abordat in cadrul unui summit la Varna, in Bulgaria, a declarat luni seara presedintele Consiliului European Donald Tusk, scrie AFP.

- Uniunea Europeana si Turcia nu au inregistrat vreun progres „concret“ in legatura cu diferendele dintre ele, pe care le-au abordat in cadrul unui summit la Varna, in Bulgaria, a declarat luni seara presedintele Consiliului European Donald Tusk, scrie AFP.

- Uniunea Europeana planuiește legi mai stricte pentru protecția consumatorilor in fața Facebook și a Gmail, un serviciu deținut de catre Google, pe masura ce cresc ingrijorarile cu privire la securitatea datelor personale, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care o firma de consultanța politica…

- Treisprezece deputati conservatori rebeli au avertizat-o miercuri pe sefa guvernului britanic, Theresa May, ca ar putea pierde votul in parlament privind acordul cu Uniunea Europeana pentru perioada de tranzitie post-Brexit daca nu va reusi sa protejeze industria britanica de pescuit, relateaza dpa…

- Uniunea Europeana a publicat vineri lista produselor pe care ar putea sa le taxeze semnificativ daca nu va fi exclusa de la aplicarea tarifelor pentru importurile de otel si aluminiu anuntate de presedintele Donald Trump, transmite Reuters.

- Comisia Europeana planuieste sa ceara tarilor extracomunitare sa accepte repatrierea azilantilor respinsi, iar statele care refuza ar putea sa fie vizate de limitari privind vizele de calatorie in Uniunea Europeana, relateaza cotidianul Die Welt, potrivit agentiei de stiri Reuters, scrie Mediafax.Legislatia…

- Bancile din Uniunea Europeana vor trebui sa puna deoparte mai multi bani pentru a acoperi noile credite care ar putea deveni neperformante (NPL), conform unei propuneri ce urmeaza sa fie prezentata miercuri de Comisia Europeana, arata un document consultat de Reuters.

- Comisia Europeana a propus, marti, infiintarea unei Autoritati Europene a Muncii, intentie anuntata de presedintele Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, precum si o initiativa de asigurare a accesului la protectie sociala pentru toti salariatii si lucratorii independenti, se arata…

- Comisia Europeana vrea sa impuna tarilor extracomunitare sa accepte refugiati carora li se refuza azilul, o serie de masuri coercitive fiind pregatite, in caz de refuz. Potrivit unor masuri care urmeaza sa fie anuntate miercuri, tarile care refuza sa primeasca sau sa reprimeasca migranti urmeaza…

- Comisia Europeana planuieste sa ceara tarilor extracomunitare sa accepte repatrierea azilantilor respinsi, iar statele care refuza ar putea sa fie vizate de limitari privind vizele de calatorie in Uniunea Europeana, relateaza cotidianul Die Welt, potrivit agentiei de stiri Reuters. Legislatia…

- Comisia Europeana planuieste sa ceara tarilor extracomunitare sa accepte repatrierea azilantilor respinsi, iar statele care refuza ar putea sa fie vizate de limitari privind vizele de calatorie in Uniunea Europeana, relateaza cotidianul Die Welt, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Comisia Europeana (CE) a propus vineri acordarea unui ajutor financiar suplimentar de un miliard de euro Ucrainei, a carui deblocare va fi conditionata insa de progrese in procesul de reforma, transmite Reuters. Uniunea Europeana a fost unul din cei mai importanti sustinatori financiari ai…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- ORA DE VARA 2018: Propunerea legislativa pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vara si a orei oficiale de vara pe teritoriul Romaniei, inregistrata recent la Senat pentru dezbatere, ar putea aduce schimbari privind ora folosita pe timp de vara. Pentru a…

- Cetatenii din Uniunea Europeana care doresc sa se stabileasca in Marea Britanie in perioada de dupa Brexit vor putea ramane aici pe termen nedefinit, insa nu isi vor putea aduce automat si familiile cu ei, a subliniat guvernul londonez miercuri, informeaza Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta "niciodata" un acord cu Uniunea Europeana care sa puna sub semnul intrebarii integritatea constitutionala a Marii Britanii, in reactie la proiectul de acord facut public mai devreme de Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Proiectul…

- 764.828 lei este suma platita in cursul anului 2017 de catre Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Arad pentru unele servicii medicale de care au beneficiat asiguratii aradeni in Uniunea Europeana. Platile au fost facute in baza a 183 de cereri depuse de pacienti la sediul CAS pentru rambursarea cheltuielilor…

- Comisia Europeana, dupa solicitarea de revocare a sefei DNA: Monitorizam evolutia procedurilor Comisia Europeana a precizat ca monitorizeaza evolutia procedurilor initiate impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca ar putea fi facuta o reevaluare a rapoartelor MCV in privinta…

- Plațile contactless la POS sunt un succes, rata de adopție este mare, consumatorii au imbrațișat, intuitiv, valoarea soluției: ușor de folosit, rapid, comod. Piața este pregatita pentru pasul urmator adica utilizarea mobilului ca instrument de plata contactless la POS deoarece combina doua elemente…

- Serbia nu va sprijini recunoasterea deplina a independentei Kosovo in schimbul aderarii sale la Uniunea Europeana, astfel incat numai un compromis poate opri transformarea problemei cu privire la statutul Kosovo intr-un „conflict inghetat” vreme de decenii, a declarat presedintele sarb Alekandar Vucic,…

- Serbia nu va sprijini recunoasterea deplina a independentei Kosovo in schimbul aderarii sale la Uniunea Europeana, astfel incat numai un compromis poate opri transformarea problemei cu privire la statutul Kosovo intr-un "conflict inghetat" vreme de decenii, a declarat presedintele sarb Alekandar Vucic,…

- Un acord vamal post-Brexit cu Uniunea Europeana ar putea incepe cu impunerea de catre Marea Britanie a acelorasi tarife comerciale ca si Blocul comunitar, a declarat luni europarlamentarul polonez Danuta Hubner, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Comisia Europeana a transmis luni ca partile combatante in conflictul din Siria ar trebui sa dea dovada de calm pentru a evita o noua escaladare a violentelor din regiune, scrie Reuters. "Intensitatea conflictelor din Siria, inclusiv evenimentele care au avut loc la granita cu Israelul in weekend,…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated Press.

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Bancile din Uniunea Europeana (UE) se vor confrunta anul acesta cu cele mai dure teste de stres, care vor analiza capacitatea lor de a face fata socurilor, inclusiv impactul iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, a anuntat miercuri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), transmite Reuters, preluata…

- Afirmațiile sunt facute cu privire la mentinerea dupa Brexit a sistemului de tip "pasaport", prin care bancile cu sediul in Regatul Unit pot oferi gratuit servicii in UE, dar s-au aratat dispusi sa analizeze un acord de comert liber in acest sector, au declarat, pentru Reuters, diplomati implicati…

- Autoritatile bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru achizitionarea de vehicule de lux. "Scopul verificarilor este de a determina originea banilor pentru cumpararea acestor vehicule si daca provin din fraude fiscale sau spalari de bani", a declarat Rumyana Arnaudova, purtatoarea de…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Comisia Europeana a anuntat ca va penaliza gigantul Qualcomm cu o suma reprezentand echivalentul a 4.9% din veniturile realizate in anul 2017. Amenda de 993 milioane de euro a fost decisa in urma unei investigatii antitrust care a scos la iveala practici prin care gigantul american si-a consolidat in…

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- [caption id="attachment_39594" align="alignleft" width="387"] Imagine simbol/Sursa: Eurometropolis.eu[/caption] Cetațenii moldoveni pot participa la o consultare publica privind stirile false si dezinformarea online inițiata de Comisia Europeana. Propunerile și sugestiile cetațenilor pot fi expediate…

- Cetatenii din Uniunea Europeana ar trebui sa-si pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri 10 ianuarie, ambasadorii celor 27 de state membre la Bruxelles. Pozitia i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite…

- Cetațenii europeni ar trebui sa aiba aceleași drepturi de rezidența in Marea Bitanie și in cei doi ani de tranziție, dupa declararea oficiala a Brexitului, au transmis celelalte 27 țari membre ale UE, scrie Reuters. Reducerea imigrației a fost principalul motiv pentru care 52% dintre britanici…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni in plina zi in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz, informeaza Reuters.Asasinatul a avut loc la doar cateva zile dupa ce Bulgaria, cea mai saraca si…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins, marti, legea anticoruptie adoptata de Parlament in luna decembrie, precizand ca aceasta nu ar permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie, scrie Reuters. In 1 ianuarie, Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza…

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a respins marti legea anticoruptie adoptata de parlament in decembrie, afirmand ca aceasta nu ar permite o investigarea eficienta a retelelor de coruptie, relateaza Reuters. Radev actionat la numai o zi dupa ce Bulgaria, cea mai saraca tara din UE, a preluat…

- Europarlamentarul Daniel Buda atrage atenția ca ”Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE”. ”Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce…