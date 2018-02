Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost deosebit de rece, geroasa noaptea și dimineața. Cerul a fost temporar noros. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari, in zona montana inalta de pana la 65 km/h (Vf. Iezer). Temperaturile maxime, in cursul zilei au avut valori cuprinse intre -5 grade Celsius (Targu Lapuș, Ocna…

- Episodul de iarna de la finalul lunii februarie este unul extrem de agresiv. Temperaturile au scazut in noaptea de duminica spre luni pana la minus 29 de grade Celsius in zona Poiana Stampei, in timp ce la Suceava mercurul a coborat la minus 15 grade Celsius.In zona de munte lucrurile sunt departe ...

- Cantareata de muzica populara Niculina Stoican nu trece in aceste zile prin codul portocaliu de ger, ninsori si vant care a lovit Romania. Dimpotriva, este la 28 de grade Celsius, in Dubai, unde sarbatoreste aniversarea...

- "In ultimele doua zile a nins abundent in toate masivele muntoase, stratul de zapada proaspata fiind cuprins intre 30 si 35 de centimetri. Exista pericol de avalansa in zonele expuse de pe versantii cu inclinare mai mare de 25 de grade. Este un strat de zapada uscata, cu o cantitate redusa de apa,…

- Oasele enigmatice din perioada Mezoliticului gasite in situl Kanaljorden din centrul Suediei ii pun in incurcatura pe arheologii de la Universitatea din Stockholm. Nu seamana cu nimic gasit pana acum, dovezile aratand ca aceste cranii...

- Toate partiile din judetul Harghita, chiar si cele care se afla la altitudini mai mici, sunt perfect functionale, stratul de zapada fiind consistent, de cel putin 60 centrimetri, a declarat vineri, pentru AGERPRES, seful Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judetean Harghita, Fekete Ors. Potrivit…

- O echipa de cercetatori de la universitatile din Edinburgh, Leeds si Lancaster a utilizat o noua metoda pentru a calcula incidenta fulgerelor cauzate de norii de furtuna. Ei au descoperit ca pana la finalul acestui secol este posibila o scadere cu 15% a numarului mediu de fulgere la nivel mondial.…

- Un experiment al cercetatorilor de la Universitatea Transilvania a intrat in atenția presei internaționale, dupa ce a relevat ce se intampla daca mananci zapada. Oamenii de știința avertizeaza ca omatul mai vechi de jumatate de zi nu este bun de mancat deoarece conține zeci de bacterii. Publicația americana…

- Cercetatorii de la Universitatea din Georgia au descoperit ca persoanele care devin parinti sufera modificari ale creierului. Studiul publicat in revista Nature Communications prezinta faptul ca trecerea la statutul de parinte este reflectata de diferentele nivelului de neuropeptide asociate, in general,…

- Copiii pot manca zapada proaspat cazuta sau nu mai veche de o jumatate de zi, arata un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat in premiera in Miercurea Ciuc de cercetatori ai Universitatii Sapientia.

- Un studiu care ilustreaza modul in care dinozaurii s-au raspandit in intreaga lume arata ca s-ar putea ca aceștia sa fi fost victima propriului lor succes și ca dinozaurii erau deja in declin cand au fost uciși de meteorit, scrie BBC News. Cercetatorii britanici cred ca dinozaurii erau deja pe cale…

- Spanac fertilizat cu dejecții de pește. Cercetarea, care reprezinta o premiera la nivelul Romaniei, este derulata in cadrul unui laborator de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca, județul Cluj. Concret, dejectiile de peste sunt folosite ca fertilizant in…

- Dejectii de peste ca fertilizant. Metoda de cultivare a plantelor, dezvoltata la Cluj Dejectiile de peste sunt folosite ca fertilizant in dezvoltarea unei culturi experimentale de spanac, proiectul fiind derulat de un grup de cercetatori clujeni care au ca scop gasirea unor mijloace cat mai eficiente…

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat ieri autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA, potrivit Agerpres. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat ieri dimineata cu temperaturi…

- Cercetatorii canadieni de la Universitatea Ontario au descoperit noua specie in Parcul National Kootenay din British Columbia, Canada, si dateaza din Cambrian, avand o varsta de 508 milioane de ani.

- Un pensionar, in varsta de 76 ani, din Galati, pasionat de sculptura si desen, a realizat din zapada dintre blocuri un bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. O sculptura, barbatul a realizat si anul trecut.

- Meteorologii avertizeaza ca în aceasta noapte se vor înregistra temperaturi de minus 23 de grade în estul Transilvaniei, asta dupa ce, noaptea trecuta, temperaturile au ajuns la minus 21 de grade în Radauți. De asemenea, în București se vor înregistra minus 10…

- In noaptea de miercuri spre joi se vor inregistra minus 23 de grade in estul Transilvaniei, asta dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade in Radauti. De asemenea, in Bucuresti se vor inregistra minus 10 grade in noaptea de miercuri spre joi. …

- Un pensionar de 76 ani din Galati, pasionat de sculptura si desen, a realizat din zapada dintre blocuri un bust al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, repetând isprava de anul trecut. Barbatul a povestit ca fata de anul trecut acum a fost mai greu de realizat lucrarea, deoarece a fost putina zapada.…

- Telefoanele mobile și pierderea timpului în mod repetat pe rețelele sociale pot contribui la starea accea de nefericire a adolescenților, au indicat niște noi cercetari facute de specialiști. Cercetatorii au spus ca tinerii care au obiceiul sa joace jocuri pe calculator, sa-și…

- Angajatii de la compania Georgia Kraft Corp. au facut o descoperire bizara in trunchiul unui copac pe care l-au taiat. In interiorul acestuia au gasit un caine mumificat. Potrivit specialistilor animalul a ramas blocat in spatiul din interiorul copacului acum cateva zeci de ani. A intrat intr-o scorbura…

- Tendinta de incalzire a planetei este continua, iar temperatura medie in 2017 a fost cu 0,9 grade Celsius mai ridicata decat media perioadei de referinta, 1951 - 1980, au descoperit cercetatorii de la Goddard Institute for Space Studies (GISS) al NASA din New York, potrivit News.ro. Intr-o…

- Organizația Mondiala de Meteorologie a anunțat, joi ca ultimii trei ani sunt cei mai calzi inregistrați vreodata și ritmul incalzirii globale constatat in aceasta perioada este „excepțional”. ”Este confirmat ca anii 2015, 2016 și 2017, care se inscriu clar in tendinta de incalzire pe termen lung…

- Ultimul raport al organizației națiunilor Unite privind incalzirea globala arata ca ultimii trei ani au fost cei mai fierbinți din istorie. Raportul ONU vine in contextul in care oamenii de știința spun ca scenariile apocaliptice lansate de aceștia sunt exagerate. Organizația Mondiala de Meteorologiei…

- Experimentul amenajarii unei zone pietonale pe str. 31 august a aratat ca nu e asa de strasnica restrictionarea circulatiei transportului pe o strada centrala. Concluzia aparține expertului in urbanist Victor Chironda.

- Mercurul termometrelor a coborat, luni dimineata, pana la minus 21 de grade Celsius la Joseni si minus 20 de grade la Miercurea Ciuc, acestea fiind cele mai scazute temperaturi inregistrate la nivel national.

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul din PSD: 'Trebuie…

- Pe dunele de obicei insorite ale desertului Sahara s-a asternut un strat de zapada, un fenomen rar, care le-a oferit algerienilor sansa sa experimenteze datul pe derdelus, informeaza marti Reuters. Locuitorii orasului Ain Sefra din nordul Algeriei, unde s-a inregistrat temperatura de un…

- Zapada a acoperit dunele legendare ale desertului Sahara, in regiunea Ain Sefra din Vestul Algeriei, informeaza site-ul site-ul de stiri national TSA. Si anul trecut, in aceeasi perioada, a nins abundent, iar acum, stratul de zapada a ajuns chiar la 40 de centimetri, apoi a inceput sa scada.…

- Domeniul Schiabil Sureanu – Partii existente: 8 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4; S_1; S_2) – Partii funcționale: 6 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4) – Lungime totala a partiilor existente: 11 km – Instalații de transport pe cablu: 3 (2 teleschiuri, 1 telescaun) – Altitudine maxima: 2.010 m – Tunuri de zapada:…

- Țigarile electronice te ajuta sa te lași de fumat arata un nou studiu științific facut de cercetatorii americani. In schimb, avertizeaza specialiștii, noile variante de țigari electronice devin tot mai atractive pentru adolescenți. Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea de Medicina din…

- Experiment inedit realizat de un meteorolog american pe muntele Washington din statul New Hampshire. La minus 36 de grade Celsius, apa fiarta intr-un ceainic se transforma instantaneu in zapada. Temperatura este un record pentru estul Statelor Unite.

- Fenomenul nu este inteles pe deplin. Conform cercetatorului (in pisici), Mikel Delgado, de la School of Veterinary Medicine de la UC Davis, "exista cateva motive care le fac pe pisici sa doreasca sa intre in baie cu omul. Litiera se poate gasi acolo, asadar, camera are mirosul pisicii. Probabil,…

- In organizarea Clubului Sportiv Orașenesc Cugir, pe pe proaspatul patinoar artificial, amenajat in incinta „Arenei Cugir” va avea loc joi, 28 decembrie 2017, un atractiv spectacol de patinaj artistic. Potrivit directorului CSO Cugir, Calin Mureșan, incepand cu ora 17.00, cugirenii vor avea ocazia sa…

- Cercetatorii de la Universitatea de Medicina «George Washington» din St. Louis au aflat cum poate fi evitata obezitatea, chiar daca sint consumate alimente cu conținut inalt de grasimi. In condiții de laborator specialiștii au crescut șoareci cu o activitate crescuta a genei Hedgehog (Hh), care susține…

- Anul 2017 a fost foarte important pentru arheologie. Cercetatorii au realizat noi descoperiri si au inteles mai bine descoperirile care s-au realizat in trecut. Desigur, mai sunt multe de invatat, dar descoperirile din anul acesta ne-au ajutat...

- Cercetatorii NASA au anuntat descoperirea unui sistem solar similar cu cel in care se afla Pamantul, insa in cazul caruia este putin probabil sa existe viata asa cum o cunoastem in prezent. Folosind inteligenta artificiala pentru a analiza datele telescopului spatial Kepler, cercetatorii NASA au descoperit…

- Cod galben de ninsori și vant puternic, pe 10 decembrie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica, 10 decembrie, o avertizare de tip Cod Galben, pentru mai multe zone din țara. INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 09 decembrie, ora 11.00 – 10 decembrie, ora 20.00 In…

- Cercetatorii clujeni deruleaza un proiect in valoare de 15 milioane de lei de amprentare izotopica a produselor agroalimentare, in special a vinurilor, cu scopul de a elimina falsurile de pe piata si a certifica autenticitatea si originea unui...

- Cercetatorii americani de a Universitatea din California au studiat influenta unei gustari nocturne asupra starii de santate a organismului. Ei au ajuns la concluzia ca mancatul in timpul noptii genereaza mai degraba probleme cu memoria, decat cu luarea in greutate. In opinia oamenilor de stiinta, perturbarea…

- Un medicament folosit in mod constant pentru tratarea racelilor ar putea fi utilizat pentru stoparea raspandirii cancerului de la nivelul vezicii urinare. Concluzia reiese dintr-un studiu al cercetatorilor japonezi, citat de The Independent. Cercetatorii din Japonia au constatat ca un medicament antiinflamator…