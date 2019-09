Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata feminina a Romaniei a invins formatia Slovaciei cu scorul de 3-0, miercuri, in Grupa 1 a Campionatelor Europene de tenis de masa de la Nantes (Franta). Bernadette Szocs a invins-o fara probleme pe Ema Labosova cu 3-0 (11-6, 11-7, 11-5), Elizabeta Samara a intrecut-o la fel de clar pe…

- Tenisul de masa romanesc vibreaza in aceste zile, cand echipele masculina si feminina se afla in Franta, la Nantes, acolo unde participa la Campionatul European. Echipa feminina face parte din Grupa 1, alaturi de Spania si Slovacia, in timp ce echipa masculina a fost repartizata in Grupa 2, alaturi…

- Selectionata masculina a Romaniei a invins formatia Ungariei cu scorul de 3-1, marti, la debutul sau in Grupa a 2-a a Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Nantes (Franta). Punctele tricolorilor au fost aduse de tinerii Cristian Pletea (doua) si Rares Sipos.Pletea a dispus…

- Atletism REZULTAT… Vasluianul Andrei Mihaita Micu a ratat calificarea in finala probei de aruncare a ciocanului la Campionatul European de atletism – Under 23 din Suedia. Cu o aruncare de 63, 55 metri, Micu s-a clasat pe locul 17 in calificari, primele 12 locuri asigurandu-si participarea in finala…

- Romania s-a calificat in semifinalele Campionatului European de Fotbal U21, invingand in grupa Croația și Anglie și facand un egal frațesc cu Franța. La interviul de dupa meci, Radoi a afirmat ca Romania a meritat sa castige grupa si sa se califice in semifinale de pe primul loc. „Istoria continua si…