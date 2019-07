Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, aproape 300.000 din europenii care suna la 112 nu pot sau nu știu sa dea informații exacte despre locația lor, fie pentru ca au ajuns acolo fara voia lor, sunt prea raniți ca sa comunice sau sunt copii și nu știu sa ofere aceste date. In toate aceste cazuri, localizarea apelului poate…

- Marti, 9 iulie, miniștrii de Finanțe europeni au aprobat o serie de masuri care ar trebui sa "armeze" bugetul european pentru anul 2019 împotriva riscurilor unui Brexit fara acord. Cu conditia ca Regatul Unit sa își respecte angajamentele financiare pentru acest an, chiar și în…

- Proiectul retelei sociale Facebook de a introduce o noua criptomoneda, denumita Libra, a ridicat marti mai multe semne de intrebare in randul organismelor de reglementare si bancilor centrale din Europa, care au solicitat mai multe detalii de la Facebook cu privire la proiectul Libra, transmite Reuters,…

- Suntem considerati tigrii Europei din punct de vedere al cresterii economice, dar suntem cei mai saraci si ne batem cu bulgarii, iar Romania trebuie sa copieze modelele din statele vest-europene pentru a ridica standardul de viata, a declarat, marti, in cadrul unei dezbateri de specialitate organizata…

- Un studiu global privind atitudinile fața de știința a scos in evidența amploarea crizei de incredere in vaccinurile din Europa, aratand ca doar 59% dintre persoanele din Europa de Vest și 50% din Est considera ca vaccinurile sunt sigure, comparativ cu 79% din intreaga lume, scrie The Guardian. …

- Dacia a decis sa scoata de la vanzare versiunea Sedan a modelului Logan din numeroase țari din Europa – Italia, Marea Britanie, Germania și Austria. In Romania și in Franța, modelul este disponibil. Conform Auto-Bild, constructorul nu a dat explicații privind aceasta decizie, dar este posibil sa fie…

- Serviciul britanic de informatii MI5 investigheaza planuri ale gruparii Stat Islamic de a duce la indeplinire un nou val de atacuri in Regatul Unit si in restul Europei, folosind „celule-crocodil“ formate din agenti in asteptare sau „adormiti“.