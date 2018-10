Ce te face special în funcţie de zodie Berbec (21 martie – 20 aprilie) Nu exista nimic pe lumea asta ce tu nu poți face. Nu doar ca reușești sa duci un plan la bun sfarșit, ci excelezi in modul in care faci acest lucru. Așadar, ceea ce te face special fața de restul este calitatea de lider innascut. Nu lasa pe nimeni sa te opreasca din a-ți urma visele. Oamenii se inspira intotdeauna din devotamentul tau pentru a se motiva sa munceasca mai mult. Taur (21 aprilie – 20 mai) Taur (21 aprilie – 20 mai) Din moment ce ești atat de pretențios in legatura cu cine face parte din viața ta, oamenii care se afla in cercul tau de prieteni vor ramane acolo pe veșnicie.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

