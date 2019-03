Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii zece ani, Romania a devenit un centru important in domeniul IT&C, acest sector inregistrand creșteri solide de la un an la altul. Gradul ridicat de atractivitate generat de calitatea muncii prestate de specialiștii din Romania din IT&C a determinat unele companii straine, care nu au prezența…

- In ultimii zece ani, Romania a devenit un centru important in domeniul IT&C, acest sector inregistrand cresteri solide de la un an la altul. Gradul ridicat de atractivitate generat de calitatea muncii prestate de specialistii din Romania din IT&C a determinat unele companii straine, care nu…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau într-o forma de asociere, venituri/pierderi din România sau/si din strainatate,…

- A ramas mai putin de o luna pana cand puteti depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Declaratia 230, prin care se poate dona catre organizatiile non-guvernamentale (ONG-uri). Daca pana acum termenul limita de depunere…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) atentioneaza persoanele care doresc sa lucreze peste hotare sa verifice firmele la care apeleaza pentru angajare peste hotare, inainte sa faca plati catre acestea. Reprezentantii Agentiei subliniaza ca in Romania persoanele fizice nu pot desfasura…

- Prezenta in studiourile B1 Tv, politologul Alina Mungiu Pippidi a marturisit ca „Serviciile secrete platesc articole in strainatate din greu cum si unii corupti din Romania au platit articole in presa straina. Presa straina e mult mai de vanzare decat am crezut noi. Am vazut titluri in ziare in care…

- Din ce in ce mai multe companii incep sa introduca schimbari pentru a crește nivelul de mulțumire al angajaților la locul de munca. Motivația angajaților nu se poate cumpara, insa, cu bani și are nevoie de mai multa atenție din partea conducerii. De cele mai multe ori motivația angajaților cu studii…