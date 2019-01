In sedinta din 20 decembrie 2018, Consiliul Local Baia Mare a aprobat si tarifele percepute de SPAU pentru activitatea de coserit pentru anul 2019. Astfel, verificarea tehnica a cosurilor de fum si eliberarea adeverintei de tiraj se ridica la suma de 30 lei, in timp ce tariful de curatare a cosului de fum si eliberarea adeverintei de tiraj este 35 lei. De asemenea, desfundarea cosului de fum costa 40 lei. Vlad HERMAN The post Ce tarife percepe SPAU Baia Mare pentru activitatea de coserit in 2019 appeared first on ZiarMM .