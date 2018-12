Stiri pe aceeasi tema

- Astazi ar fi implinit 103 ani. Frank Sinatra s-a nascut pe 12 decembrie 1915, in New Jersey, Statele Unite. Frank a fost cantareț și actor american, laureat al premiului Oscar, pentru rol secundar, in anul 1954, pentru rolul jucat in filmul From Here to Eternity. I se spunea „The Voice” (Vocea). Cand…

- Muzica ușoara romaneasca este in doliu! A murit omul care a scris versurile celor mai frumoase melodii din toate timpurile. Eugen Rotaru a fost textierul șlagarelor precum "Fericirea are chipul tau" sau "Dau viața mea pentru o iubire".

- Colinde 2018. Cele mai frumoase colinde romanești. A colinda inseamna a vesti. In vechime, se colinda din seara de 24 decembrie, pana in 25 decembrie. In unele zone se mergea cu colindul pana in Ajunul Anului Nou

- Este doliu in muzica romaneasca! Unul dintre artiștii care a incantat publicul meloman a incetat din viața. George Bunea, devenit celebru prin melodia ”Lalele”, a decedat la varsta de 88 de ani. El va fi incinerat.George Bunea a urmat cursurile Liceului teoretic si Scoala populara de arta…

- „Zaraza”, una dintre cele mai cunoscute melodii romanești, iși are originile departe de țara noastra. Acest tango ii aparține lui Benjamin Tagle Lara. Deși in versiunea originala a piesei se face referire la o femeie, „Zaraza” nu era nicidecum numele unei dame de companie de o frumusețe uluitoare.

- Culorile toamnei le ofera un spectacol grandios celor care aleg un sejur de relaxare in Transilvania. Iar perioada este perfecta pentru strandurile si piscinele acoperite cu apa termala, daca se alege cazarea la...

- Pe 1 octombrie 2018, la 94 de ani, Charles Aznavour ne-a spus adio! A fost un cantareț, compozitor și actor francez de origine armeana cu o cariera de peste 70 de ani. Supranumit “Sinatra francez”, Charles Aznavour a aparut in peste 60 de filme și a compus peste 1000 de cantece, din care aproximativ…

