- Andreea Antonescu a facut noi declarații despre motivele care au dus la separarea sa de soț. Andreea Antonescu a anunțat la inceputul lunii septembrie ca divorțeaza de Traian Spak, cel care i-a fost partener de viața timp de mai mulți ani și care locuiește in America. Artista a facut primele de declarații…

- Cantareața Andrea Antonescu a explicat care a fost reacția soțului ei in momentul in care i-a vorbit despre divorț. Andreea Antonescu a anunțat la inceputul lunii septembrie ca divorțeaza de Traian Spak, cel care i-a fost partener de viața timp de mai mulți ani și care locuiește in America. Artista…

- Timp de ceva vreme, circula tot felul de zvonuri despre casnicia Andreei Antonescu. Se spune ca artista și soțul ei de 8 ani, Traian Spak, ar fi divorțat in secret, insa acest lucru nu a fost niciodata confirmat de catre vreunul dintre parteneri.

- Andreea Balan (35 ani) și Andreea Antonescu (36 ani) au vorbit deschis despre perioada de glorie a trupei Andre și au facut o serie de dezvaluiri neașteptate. Din 1998 și pana in 2001, trupa Andre a fost una dintre cele mai de succes formații muzicale din Romania. Andreea Balan și Andreea Antonescu…

- Marți, pe 9 iulie, trupa Andre marcheaza in mod oficial revenirea in lumea muzicala. Andreea Balan și Andreea Antonescu și-au unit din nou forțele, pentru a scoate o noua piesa, la 18 ani de la momentul cand carierele lor au luat-o in direcții diferite.

- Sandel Balan, tatal cantareței Andreea Balan, a vorbit despre reunirea trupei Andre, dar a și oferit detalii mai puțin cunoscute despre formație. In urma cu cateva zile, Andreea Antonescu și Andreea Balan au anunțat ca trupa Andre, cu care au devenit celebre, se reunește dupa 13 ani. Cele doua artiste…

- Trupa Andre se reuneste dupa 18 ani! Andreea Balan si Andreea Antonescu au format una dintre cele mai de succes trupe romanesti ale tuturor timpurilor insa, in urma cu 18 ani, cele doua artiste au hotarat sa o ia pe drumuri diferite. Au ramas prietene, Andreea Balan ajungand chiar sa o naseasca pe micuta…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au decis sa puna stop carierelor solo și sa redevina formația care a isterizat Romania: ANDRE! Legendara trupa Andre se reunește și pregatește o noua piesa! Cele doua fete pline de energie, curaj și originalitate, revin 17 ani mai tarziu, cu forte proaspete și lanseaza…