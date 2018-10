Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transmis, joi, ca procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar, propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "genereaza preocupari" si ca oficialii europeni vor adresa un punct de vedere in urmatorul raport MCV din 13 noiembrie.

- Raportul ministrului Justiției, prezentat miercuri, este o insulta la adresa procurorului general, a declarat, la Digi24, jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. In opinia sa, Tudorel Toader și-a batut joc, practic, de „ireproșabilul” Augustin Lazar.„Singura șansa a procurorului…

- Cinci procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal și unul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt au semnat scrisoarea de susținere a procurorului general Augustin Lazar, adresata ministrului Justiției, Tudorel Toader, care a anunțat ca urmeaza ...