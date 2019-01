Ce surpriză! Dan Negru, cel mai urmărit Revelion. A 19-a oară. Câți români s-au uitat Noaptea de Revelion – cu Dan Negru – e noaptea Antenei 1. Noaptea cu cea mai mare diferența de audiența intre Antena 1 și restul posturilor TV. Și la al 19-lea Revelion prezentat la Antena 1, Dan Negru a fost, de departe, cel mai urmarit in noaptea dintre ani. Unul din trei romani care aveau televizorul deschis, in noaptea dintre ani, se uita la Negru. Care a fost distanța dintre Revelionul Starurilor și restul stațiilor in 2019? La nivelul intregii țari, aproape trei milioane de romani s-au uitat la Revelionul lui Dan Negru in fiecare minut (cu jumatate de milion mai mulți decat la Revelionul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

