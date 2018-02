Stiri pe aceeasi tema

- Filmarile la cel de-al doilea sezon al show-ului "The Wall" sunt in plina desfasurare! Cu aceasta ocazie, Valentin Butnaru a marcat o premiera. Mai precis, a fost pentru prima data cand Vali si-a sarbatorit ziua de nastere pe pamant polonez!

- Sagețile iubirii au plutit ieri la cele trei date-uri pe care le-am pus la cale cu Radio Tinder, dar și printre vedetele de peste ocean. Unele dintre ele și-au declarat public iubirea, așa ca sa știe toata lumea ce simt. Kim Kardashian a postat o fotografie și un mesaj pe Twitter pentru Kanye West.…

- Supriza de proportii pentru Francisca! Iubitul s-a pregatit ca la carte si a dat-o pe spate, chiar de Valentine's Day! Si se pare ca i-a cam iesit pasenta, caci vedeta a avut o reactie absolut fabuloasa.

- Pepe este unul dintre cei mai romantici barbati din showbiz-ul romanesc. Artistul stie cum sa isi surprinda sotie de fiecare data. Pregatit pentru Ziua Indragostitilor, Pepe le-a aratat tuturor ce surprinza are pentru sotia lui.

- In luna dragostei ploua cu reduceri. In ajun de Sfantul Valentin, vanzatorii se intrec in oferte atractive. Unii scad prețurile și cu 70 la suta, iar alții, ofera doua cadouri la preț de unu.

- Drake a pregatit o surpriza uriașa pentru elevii unui liceu din Miami. Luni dimineața el a ajuns la liceul “Miami Senior High” pentru a filma cateva secvențe pentru clipul piesei “God’s plan”. Drake a cantat piesa pe terenul de baseball a liceului, in timp ce o drona surprindea imaginile. Elevii nu…

- Ministrul Muncii nu a dat detalii despre continutul acestei OUG. "In ce priveste salariatii din IT la stat, Ministerul Muncii a emis mai multe acte normative care sa vina in sprijinul angajatilor", a mai spus Vasilescu. (hotnews.ro)

- Jim Carrey a aflat decizia in procesul in care e acuzat ar fi responsabil de moartea iubite sale, Cathriona White. Ea a decedat la varsta de 30 de ani in locuinta sa din Los Angeles, in urma supradoze de medicamente. Actorul a scapat de acuzații și nu va fi judecat, informeaza The Telegraph. La un...…

- Kim Kardashian West este unul dintre cele mai urmarite vedete ale internetului, iar Kanye West a profitat de asta. Rapper-ul a transformat un look celebru al lui Kim in ținuta adoptata de propria lui armata de femei de succes ale Hollywood-ului. Practic și-a creat o armata imbracata exact ca și iubita…

- Adidas, firma de echipament sportiv care a renunțat la Simona Halep in acest an, a avut parte de o surpriza din partea sportivei noastre la conferința de presa. Chiar daca pe tot parcursul turneului Simona Halep a jucat fara sponsor tehnic, purand niște haine simple. A venit in fața jurnaliștilor cu…

- Dupa o saptamana in paradis alaturi de mama sa, Justin Bieber s-a intors cu forțe proaspete in Los Angeles. Dupa ce mama Selenei Gomez s-a simțit destul de tensionata cu privire la impacarea fiicei sale cu superstarul, se pare ca nici din partea mamei lui Justin lucrurile nu stau prea bine. Deși aceasta…

- Mura, cea mai tanara membra a echipei de salvatori a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj, a fost sarbatorita cum se cuvine la implinirea unui an.Profesorul sau i-a organizat o petrecere surpriza, iar la ora de curs i-a a...

- Gala premiilor Oscar va avea loc anul acesta pe 4 martie, in locația tradiționala, la Dolby Theatre din Los Angeles. Academia Americana de Film a facut publica lista completa a nominalizarilor pentru Oscar, eveniment ce a ajuns la cea de-a 90-a ediție. Cel mai bun film Call Me by Your Name Darkest Hour…

- Actorul care-l interpreteaza pe Tyrion Lannister in GoT, Peter Dinklage, a luat o pauza de la filmari și s-a dus glonț in Utah sa-și reprezinte cel mai nou film “I Think We’re Alone Now” la festivalul de film Sundance. Problema e ca pe oriunde se duce, Peter Dinklage e bombardat cu intrebari despre…

- Beyonce și Jay-Z i-au surprins pe Kanye West și Kim Kardashian cu un super cadou pentru fetița nou nascuta prin mama surogat. Cea mai mica membra a familiei Kardashian-West a fost celebrata miercuri, in prima zi, printr-o brațara incrustata cu cele mai scumpe diamante. Cadoul pentru micuța i-a costat…

- Vești bune pentru deținuți. Ministerul Justitiei intentioneaza introducerea in lege a acordarii unor compensatii financiare pentru cei care și-au executat pedepsele in condiții necorespunzatoare.

- Kim Kardashian și Kanye West au primit mai multe oferte de milioane pentru a oferi fotografii ale noului nascut. Cuplul a refuzat insa orice oferta. Nenumarate agenții publicitare, dar și agenții de presa au inceput sa faca astfel de oferte, cu prețuri ce variau intre 2 și 5 milioane dolari, inca de…

- Starul tv Kim Kardashian și rapperul Kanye West au devenit parinții unei fetițe perfect sanatoase, cu ajutorul unei mame purtatoare. Citește și: Au devenit parinți. Keo și Misty, in al 9-lea cer. Fetița a venit pe lume ieri, iar Kim a facut anunțul pe contul sau de Twitter, scriind: „E aici. Suntem…

- Internetul a luat-o razna de cand Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca familia lor s-a marit. La inceputul saptamanii, o mama surogat a nascut ”o fetița frumoasa și sanatoasa”, dupa cum a comentat Kim la postarea de pe Twitter. She’s here. https://t.co/oVg6se6VeQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian)…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput luni discutiile asupra ofertei Phenianului de a trimite un ansamblu artistic luna viitoare la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, potrivit mass-media sud-coreene, transmite dpa.Reuniunea a inceput in jurul orei 10:00 (1:00 GMT) in satul…

- Poliția din Los Angeles a anunțat ca il cerceteaza pe Steven Seagal pentru un presupus viol. N-ar fi pentru prima oara, avand in vedere ca actorul s-a lovit de un val de astfel de acuzații in ultimele luni. Potrivit unui raport al poliției citat de CBS, ar fi vorba acum despre un incident care s-ar...…

- Coreea de Nord a fost de acord, saptamana trecuta, sa trimita o delegatie la JO, iar Seulul a propus organizarea unei serii mai ample de discutii despre participarea la eveniment. Phenianul a fost de acord sa vorbeasca doar despre prezenta la JO a unor artisti care reprezinta statul. Coreea de Sud a…

- Mircea Badea l-a celebrat pe Mihai Gadea chiar la miezul nopții, pentru a nu rata nicio secunda din ziua lui de naștere. Plin de amuzament, pentru ca amandoi iși uraesc zilele de naștere, Badea i-a pregatit rețete și adrese de locuri cu namol pentru „babalaci”.

- Comediantul Seth Meyers a livrat ceea ce toata lumea aștepta de la el la ceremonia decernarii Globurilor de Aur care a avut loc anul acesta la Los Angeles. In deschiderea evenimentului, de la primele sale cuvinte, Seth Meyers a tonul evenimentului. “Good evening ladis and remaining gentelmen!”, a spus…

- A fost o seara fantastica peste ocean, la Los Angeles, la decernarea Globurilor de Aur, cel puțin pentru echipa filmului “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” și a miniserialului de televiziune “Big Little Lies”, care au dominat ceremonia cu cate patru statuete. La polul opus, marele eșec a fost…

- Adina Butar formeaza un cuplu cu Markus Schulz de 5 ani. Celebrul DJ i-a pregatit surpriza vieții ei in Los Angeles, chiar pe scena, in noaptea de Revelion, in timpul unui show. Alaturi de mii de fani, Schulz a stat in genunchi in fața iubitei și i-a oferit un inel de logodna. Nunta va avea loc in 2019,…

- Dupa o relatie de 5 ani, Adina Butar a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Markus Schulz. Dj-ul numarul 1 al Americii i-a pregatit surpriza vietii ei, chiar din vara anului trecut. Markus i-a avut complice chiar pe parintii romancei. Fericitul moment s-a desfasurat in Los Angeles, chiar pe scena,…

- O jucarie Disney, casti Apple, carduri cadou Netflix si Amazon si sosete Adidas dar si actiuni la celebrele branduri in valoare de 200.000 de dolari sunt cadourile de Craciun pe care rapperul american Kanye West le-a cumparat pentru sotia sa, Kim Kardashian, potrivit nme.com."Printre cadourile…

- Valentin Sanfira este unul dintre cei mai admirati artisti ai folclorului romanesc, iar Sarbatorile pentru el au fost un bun prilej de a petrece alaturi de familie. Indragitul cantaret nu putea sa treaca peste Sarbatoarea Craciunului fara sa ii ofere mamei sale clipe de neuitat.

- Politia din Los Angeles a fost chemata sambata seara sa examineze un colet suspect adresat ministrului american al finantelor Steve Mnuchin. Genistii au stabilit in final ca pachetul, gasit pe aleea spre casa unui vecin al ministrului din faimosul cartier Bel Air, nu contine explozibil, ci balegar,…

- Cristian Daminuta, unul dintre cei mai rasfatati fotbalisti de la noi din tara, i-a pregatit o mega surpriza proaspetei sale sotii. Dupa ce a facut „pasul cel mare”, sportivul a cheltuit o avere pentru a o face fericita pe frumosa blondina.

- Inca un fotbalist roman e pe punctul de a se transfera la echipa antrenata de Marius Sumudica, Kayserispor. Fundasul central Valerica Gaman, de la Karabukspor, se afla in negocieri avansate cu trupa...

- In dimineața asta am avut parte de o super surpriza din partea INNEI. Ea a dat buzna peste noi in studioul Virgin Tonic, cantand piesa care da titlul noului sau album, ”Nirvana”! INNA a fentat paza și a intrat cu toata gașca pentru un moment ”boom”. Bogdan, Ionuț și Shurubel erau in mijlocul unei discuții…

- Relatia dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat pare sa fie una dintre cele mai ciudate din showbiz-ul romanesc, certurile dintre cei doi fiind de notorietate si au tinut mereu primele pagini ale ziarelor. Cu toate acestea, cand vine vorba de fericirea personei iubite, fostul mare tenismen stie cum sa…

- Este o zi importanta pentru Andreea Marin! Fiica vedetei implineste 10 ani, iar ea i-a pregatit o zi de nastere cu totul si cu totul speciala. Unele dintre surprizele facute Violetei le-a impartasit fanilor, care au felicitat-o pe frumoasa adolescenta. In urma cu 10 ani, Andreea Marin a devenit mamica.…

- Este o zi importanta pentru Andreea Marin! Fiica vedetei implineste 10 ani, iar ea i-a pregatit o zi de nastere cu totul si cu totul speciala. Unele dintre surprizele facute Violetei le-a impartasit fanilor, care au felicitat-o pe frumoasa adolescenta.

- Nicole Kidman este de nerecunoscut. Una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood a trecut printr-o transformare șocanta pentru rolul din producția ”Destroyer”. Aceasta a fost fotografiata, pe platourile de filmare din Los Angeles, cu o peruca tunsa scurt, in nuanța saten si cu trasaturile fetei…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut marti o vizita surpriza la targul de Craciun Breitscheidtplatz din Berlin, unde anul trecut a avut loc un atentat terorist cu un camion, 12 persoane fiind ucise si alte cateva zeci ranite, transmite dpa, scrie agerpres.ro. Sefa executivului german a vizitat…

- Daca traiati cu impresia ca noi, romanii nu avem suficiente zile libere, ei bine aflati ca de la anul se anunta inca o zi de sarbatoare. Ziua respectiva este libera si pentru functionarii Comisiei Europene, iar in acest mod va fi aplicata si in Romania. Un proiect de lege redactat in acest sens prevede…

- Angelika Vee, artista basarabeanca stabilita de mai mulți ani in SUA, lanseaza o versiune emoționanta a colindului – “O Holy Night”. Dincolo de sensibilitatea si aerul de sarbatoare al melodiei, “O Holy Night” este o piesa celebra, care a fost interpretata de-a lungul anilor, de cele mai mari voci ale…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , a aflat, in premiera, ce cadou intim i-a luat Maria Basescu sotului ei. Surpriza care i s-a pregatit fostului presedinte al Romaniei este extrem de greu de ghicit, chiar si de catre cei care ii cunosc bine pe Maria si Traian Basescu. (VEZI SI: VIDEO EXCLUSIV. Base…

- Andreea Balan și Keo s-au despartit in anul 2014, dupa ce artista a aflat ca partenerul ei o inșela cu Misty. Cantareata nu a ramas indiferenta la auzul vestii ca fostul ei iubit va deveni tatic. „Copiii sunt bineventi intotdeauna... Drumurile noastre s-au separat acum trei ani. A trecut foarte…

- Prezenta companiei Toyota la Salonul Auto de la Los Angeles s-a facut auzita prin conceptul neobisnuit numit Future Toyota Adventure Concept sau prescurtat FT-AC. Deocamdata nu exista planuri pentru a-l construi in serie, insa putem mentiona ca are niste dotari destul de interesante.

- Cand e vorba de surprize, nimic nu intrece imaginația lui Bogdan, Shurubel și Ionuț. De Sf. Andrei, ne-am gindit sa lasam la o parte orice competiție din FM și sa-i spunem in direct LMA colegului Andrei Ciobanu de la Kiss FM. Așa a ajuns Virgin Radio Romania sa se auda in aceasta dimineața și in...…

- Dupa plecarea lui Madalin Ionescu de la emisiune, Andreea Mantea nu a fost lasata singura si in scurt timp i s-a adus un coleg, pe Victor Slav. Cei doi s-au inteles si s-au placut inca din prima clipa, iar acum formeaza o echipa, pe care publicul o apreciaza.

- Moft sau pasiune? Unii dintre noi ii condamna pe cei care sunt cu adevarat pasionati de masini, la fel putem spune si in cazul in care oferim 200.000 pentru un autovehicul. 0 0 0 0 0 0

- Surpriza mare pentru ascultatorii Virgin Radio in dimineața asta: in direct din Amsterdam, prin telefon, am vorbit cu Felix De Laet. DJ-ul Belgian lanseaza astazi o noua piesa, “Crazy”, pe care am ascultat-o și ne-a dat pe spate. E o zi mare pentru Lost Frequencies pentru ca artistul iși lanseaza și…

- Robert Popescu, fosta ispita de la "Insula Iubirii" și fostul asistent al Mirelei Vaida, a pregatit o surpriza de proporții. Dupa ce a disparut de la TV, tanarul s-a pus pe treaba și a obținut ceva ce iși dorea de foarte mult timp.