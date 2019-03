Prințul Harry și Ducesa Meghan, au participat la un eveniment dedicat tinerilor care se implica in activitați sociale. Invitat sa susțina un discurs, nepotul Reginei Elisabeta a II-a a reușit sa-și surprinda soția cu un gest spontan. Ducii de Sussex, ce urmeaza sa devina parinți in primavara acestui an, au fost prezenți „WE Day UK”, un eveniment dedicat tinerilor implicați in activitati si proiecte menite sa aduca schimbari pozitive in societate, organizat la SSE Arena din Wembley, conform Libertatea.ro . Prințul Harry , in calitate de presedinte al The Queen’s Commonwealth Trust, a ținut un…