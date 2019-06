Ce sunt varicele şi cum le tratăm 50 la suta dintre oameni sunt mai mult sau mai putin afectati de probleme ale circulatiei venoase periferice. In timp, circulatia deficitara se poate transforma in insuficienta venoasa cronica, ceea ce inseamna ca sangele care circula prin vene stagneaza la nivelul extremitatilor. Problema afecteaza intr-o proportie mai mare femeile decat barbatii, noteaza clicksanatate.ro. Se estimeaza […] Articolul Ce sunt varicele si cum le tratam apare prima data in GAZETA de SUD . Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Facebook a anunțat joi ca a stocat sute de milioane de parole ale conturilor utilizatorilor fara a le cripta, ceea ce însemna ca angajații companiei ar fi putut avea acces la acele conturi. Compania spune ca a rezolvat problema și ca nu a descoperit vreun semn ca s-ar fi facut vreun abuz. Anunțul…

- Scandal dupa Premiile Gopo! Organizatorii au adus pe scena o trupa de manele, iar cativa oameni au reactionat. Mihai Margineanu a avut o reactie foarte dura in urma prestatiei de la marele eveniment. Organizatorii au adus pe scena o trupa de manele la Premiile Gopo.

- Asa cum era de asteptat, ploiestenii s-au saturat sa mai fie victime colaterale in razboiul intereselor politice si au inceput sa reactioneze, in special pe retelele de socializare. Problema termoficarii in Ploiesti, acest cartof fierbinte pe care Adrian Dobre il paseaza in speranta ca i se va intoarce…

- "Cred ca e indreptatita orice forma de manifestare, chiar si de protest, pentru ca intr-adevar avem multe ramaneri in urma in ceea ce priveste infrastructura din tara si din Capitala si din marile orase. Este marele nostru minus ca tara si daca nu recunoastem inseamna ca suntem practic desprinsi…

- Un incident ce a avut loc joi dimineata a dus la deraierea mai multor vagoane ale unui tren de marfa, ceea ce a facut ca in zona sa se circule pe calea ferata pe un sinfur fir, pe Magistrala 200 Arad-Simeria, pana la rezolvarea situatiei. Problema a aparut la iesirea din Statia CF Zam catre […] Cinci…

- De saptamana trecuta au inceput sa se dea biletele de tren gratuite pentru persoanele cu dizabilitati din judetul Vaslui, se arata intr-un anunt pe pagina de facebook. Cum era de asteptat oamenii au mare nevoie de aceste bilete de tren/microbuz si au sunat in disperare pana au aflat ca se elibereaza…

- In orasul Targu Lapus, este o adevarata problema cu piata agroalimentara. Dupa ce a fost mutata acum cativa ani in curtea primariei din cauza unor retracedari (Vezi material), acum problema este legata de starea precara a amenajamentelor din piața. Tavanul unora dintre ele a cedat, punand in pericol…

- Asa cum bine stim cu totii, intr-un stup de albine matca ocupa rolul suprem in dezvoltara acestuia. Matca este deci cea mai importanta entitate dintr-un stup, rolul ei fiind acela de procreere si de perpatuare a familiei albinelor. Intr-un stup de albine, matca este foarte usor de deosebit. In primul…