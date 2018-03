Ce sunt de fapt mprumuturile n aur ? ​De regula, bancile centrale dețin aur in cadrul rezervelor lor internaționale. Aurul ca activ are cateva dezavantaje: presupune costuri de stocare, este greu de transportat și daca este pastrat in tezaurul propriu nu genereaza dobanda. Pe plan mondial, piața aurului, ce cuprindea in anii ‘70 doar tranzacții la vedere cu metal fizic, s-a transformat treptat intr-o piața matura și complexa, cuprinzand inclusiv instrumente financiare derivate. In acest context, bancile centrale ce doresc și considera ca este fezabil sa obțina venituri aferente deținerilor lor oficiale de aur imprumuta aur sub forma… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bancile comerciale au acordat credite mai ieftine in februarie, fata de luna similara din 2017, arata datele BNM. Dobanda pentru imprumuturile in lei a fost de aproape 9,5 la suta, cu 2,3 puncte procentuale mai mica decat in februarie anul trecut.

- In conditiile in care multe banci centrale nu reusesc sa isi atinga tinta de inflatie, unele au inceput sa se gandeasca la modificarea acestui instrument pe care il utilizeaza pentru a ghida economia, transmite Bloomberg.

- Proiectul de lege care privește eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit pentru consumatori induce falsa opinie ca debitorii vor fi protejați de o eventuala executare silita de catre instituțiile de credit, au anunțat astazi bancherii din Asociația Romana a Bancilor (ARB).…

- ♦ Bancile au plasat la BNR in luna februarie 19,9 mld. lei prin facilitatea de depozit, iar operatiuni repo nu au mai fost, de unde reiese un excedent mediu zilnic net de lichiditate record, de aproape 20 mld. lei, cel mai ridicat nivel de dupa criza financiara, potrivit datelor Bancii Nationale ♦ ROBOR…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata si, totodata, a confirmat ca programul sau de achizitii de obligatiuni va continua cel putin pana in luna septembrie, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Propunerea legislativa,…

- CURS BNR. Euro creste la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat vineri de BNR. Moneda europeana a inceput ziua la 4,65 lei, aproape de cursul anuntat vineri de BNR. Dupa ora 11, euro a crescut la 4,66 lei, pe piata interbancara. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679…

- "Luni așteptam ca aceasta lege sa intre in plenul Senatului. Așteptam sa fie votata, ulterior merge pe circuitul Camerei Deputaților. Eu sper ca intr-o luna și jumatate legea sa ajunga la promulgare. Nu va fi un parcurs ușor. Cred ca darea in plata va fi o joaca de copii, pe langa ce va fi acum,…

- Plafonarea dobanzilor este complet in afara mecanismelor de piata, explica intr-o discutie cu HotNews.ro profesorul Cristian Paun, profesor de economie la ASE si mai nou, consilier pe probleme economice al presedintelui PNL. Dobanda, mai spune Paun, este pretul capitalului. Dobanda, ca orice pret, include…

- In urma lucrarilor ce se efectueaza in subteran, pentru remedierea problemelor aparute in operațiunile de acoperire a Vaii Zalaului, in Piața centrala, accesul pietonilor a fost restricționat pe strada Simion Oros, catre și dinspre Hala agroalimentara. Pe trotuar se poate circula, insa doar pentru accesul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, critica voalat inițiativa unui grup de parlamentari de a plafona dobanzile la credite, oficialul afirmand la Parlament ca el este un ”adept al pieței libere” și ca nu ar fi bine ca statul sa intervina decat in momentele in care apar derapaje. ”Eu nu am fost prezent…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost intrebat, miercuri, ce parere are despre proiectul privind plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, el precizand ca este adeptul pietei libere, in care statul sa nu intervina. ”Daţi-mi voie să nu mă pronunţ pe…

- Ministrul Finantelor, despre plafonarea dobanzilor la credite: Statul nu trebuie sa intervina in piata Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu o lipsa de muncitori calificati Piata muncii din România se confrunta cu o lipsa de muncitori calificati, iar specialistii arata ca fenomenul se va acutiza în urmatorii ani. Cu aceeasi problema se confrunta si judetul Galati, unde angajatorii…

- ”Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect. Eu nu am fost prezent la discutii, am fost la Bruxelles. E o discutie, haideti sa vedem care va fi votul final pe aceasta speta. Eu sunt adeptul pietei libere, piata sa fie cea care are mecanismele necesare pentru a se regla. Cererea si oferta sunt…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. ”Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- Bitcoin, cripto-monede. Pentru unii un hobby, pentru multi inca o idee abstracta, iar pentru altii o solutie rapida de a castiga bani. Insa, pentru cei ce au vazut dincolo de o simpla aplicatie pe telefon, este deja de cativa ani un subiect de interes, un concept aflat intr-o continua expansiune.…

- Facebook ar putea intra și pe piața difuzoarelor smart din luna iulie iar sud-coreeni de la Samsung se gandesc - se pare, la o pereche de ochelari smart cu aplicație medicala. Zona de sanatate aduce pierderi unei...

- Handbalistele Dragana Cvijici, Jovanka Radicevici si Andrea Lekici, toate de la Vardar Skopje, vor evolua din sezonul viitorul la campioana Romaniei, CSM Bucuresti.Potrivit anuntului de sambata al CSM Bucuresti, cele trei handbaliste au semnat contracte valabile pe doua sezoane, incepand din…

- Sistemul public de sanatate permite repetarea scandalului Hexipharma (2) În ciuda cazului Hexipharma, de acum doi ani, autoritațile nu par a fi învațat unde sunt lacunele sistemului și ce masuri ar trebui sa ia pentru a evita un nou scandal. Saptamâna trecuta Radio România…

- Ministerul de Finante a refuzat astazi ofertele primite de la opt banci pentru o emisiune de obligatiuni de 400 milioane lei, considerand ca pretul este neacceptabil. Emisiunea avea scadenta la cinci ani si o rata a cuponului de 4,25%. ”In conformitate cu prevederile art. 4,…

- AMD (NASDAQ: AMD) a anunțat integrarea procesoarelor din seria EPYC™ 7000 în trei dintre cele mai noi platforme PowerEdge Dell EMC (NYSE: DVMT). PowerEdge R6415, R7415 și R7425 - servere single și dual socket, proiectate sa raspunda unor sarcini de înalta performanța, inclusiv…

- Analiza realizata de IDC releva ca, in 2017, Google a livrat 3,9 milioane de smartphone-uri din seria Pixel. In analiza este inclusa atat prima versiune, lansata in 2016, cat si cea de-a doua, lansata anul trecut.

- Ratele de dobanda pe piata titlurilor de stat au crescut saptamana trecuta, in medie cu cinci puncte, pe fondul influentelor din pietele internationale, inclusiv semnalele de majorare a presiunilor inflationiste care au condus la cresterea probabilitatii privind intensificarea ciclului monetar post-criza…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- ”Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie. Atat in ianuarie, cat si in februarie, ieri, dobanda cheie a crescut cu 25 de puncte de baza. Ne asteptam ca acest trend sa continue si ne asteptam sa vedem patru sau cinci cresteri graduale pe parcursul anului a dobanzii cheie... Am incheiat 2017…

- Banca Naționala a Romaniei ar putea mari dobanda cheie de patru sau cinci ori anul acesta, astfel incat ea sa atinga nivelul de 3%, este de parere, Francois Bloch, director general al BRD-Groupe Societe Generale. Declarația bancherului, vine in contextul in care, chiar ieri, BNR a decis majorarea dobanzii…

- Primul efect dupa decizia BNR de a majora dobanda de politica monetara a aparut deja si loveste puternic in romanii care au credite in lei. Indicele ROBOR la trei luni a depasit joi un nou prag psihologic și a ajuns la 2,03%, cea mai mare valoare din ultima luna. Indicele Robor la 6…

- Robor la trei luni, principala referinta pentru creditele in lei, a facut astazi un salt, la 2,03%, de la 1,99%, decizia de ieri a BNR de majorare a dobanzii de politica monetara reflectandu-se in evolutia pietei. Robor la 6 luni a crescut de asemenea, de la 2,27% la 2,33, iar…

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare, scrie Agerpres. "Nu putem să ţinem…

- ♦ Bancile au plasat la BNR in luna ianuarie 14,7 mld. lei prin facilitatea de depozit si inregistrau un stoc mediu de 240 mil. lei aferent operatiunilor repo, de unde reiese un excedent mediu zilnic net de lichiditate de 14,5 mld. lei, potrivit datelor Bancii Nationale ♦ ROBOR la 3 luni a coborat…

- Bancile centrale trebuie sa fie pregatite pentru a interveni si a contracara riscurile create de monedele digitale, precum bitcoin, care au devenit o "combinatie de bula speculativa, schema piramidala si dezastru ecologic", a apreciat marti Agustin Carstens, director general la Banca Reglementelor Internationale…

- „Cash-ul are un avantaj, nu produce pierderi sau nu produce pierderi pe plasament. Mai mult, problema este ca avem un context international. Stai pe cash si asteapta sa vezi ce se va intampla, pentru ca riscurile in momentul acesta sunt mari”. Ca bancile centrale sa stimuleze economisirea este o regula…

- Banca Nationala a Romaniei a emis, marti, o declaratie de angajament la Codul global de conduita pe piata valutara, precizand ca toate bancile centrale membre ale Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC) isi exprima angajamentul ferm de a sprijini si promova aderarea la Codul global de conduita…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Ariston Thermo, liderul pieței locale de centrale termice si boilere electrice, a primit distincția de „Best Buy Award”, fiind considerat de catre romani brandul de centrale termice si boilere cu cel mai bun raport calitate-pret si cea mai buna experienta de cumparare. De asemenea, Ariston fost desemnat…

- Ratele de dobanda la titlurile de stat vor continua tendinta ascendenta in trimestrele urmatoare, pe fondul factorilor externi, legati de perspective de continuare a ciclului monetar in Statele Unite, si interni, inclusiv accelerarea dinamicii PIB nominal si acumularea de riscuri la adresa stabilitatii…

- In anul 2017 au fost autorizați aproximativ 60.000 de metri patrați in Timișoara in complexe rezidențiale noi, in creștere cu 10% fața de anul 2016. La aceștia se adauga aproximativ 40.000 de metri patrați autorizați in comunele limitrofe orașului, potrivit datelor companiei de consultanța…

- Bancile comerciale nu vor da niciodata deponentilor din ''prajitura dobânzilor'', mai ales acum ca au asteptari inflationiste, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE).

- „Alocarea plafoanelor face parte dintr-o strategie multianuala care a fost subiectul hotararii de guvern din 28 noiembrie 2016. Atunci s-a hotarat ca in anul 2018 sa fie alocate 2 mld. lei pentru Prima casa, iar in anul 2021 alocarea va scadea la 1,5 mld. lei", a spus Alexandru Petrescu, seful FNGCIMM,…

- Programul Prima casa, administrat de FNGCIMM, are o alocare de 2 miliarde de lei in 2018, in scadere fata de 2017 cand a fost de 2,5 mld. lei sau fata de 2016, cand bugetul pus la dispozitie de stat pentru acest program a fost de 2,94 miliarde de lei. „Alocarea plafoanelor face parte dintr-o…

- „Bancile comerciale vor majora dobanzile la credite, apoi si la depozite, dar dupa o luna-doua. ROBOR-ul o sa se duca si el in sus, dar trebuie mentionat ca aceasta majorare a dobanzii-cheie este en efect al inflatiei, nu e un generator de inflatie”, a spus analistul. Dragos Cabat a mai spus ca „era…

- Increderea bancii centrale in politicile economice ale PSD-ALDE este una redusa, astfel ca ea a decis ieri sa majoreze, dupa aproape patru ani de stabilitate, dobinda sa cheie. CA al BNR a majorat dobanda de politica monetara de la minimul istoric de 1,75 la 2%, incepand cu data de 9 ianuarie. O astfel…

- "​Ceea ce vreau sa va spun este ca aceasta majorare a ratei dobanzii nu inseamna in sine ca se va majora rata ROBOR- cea pe baza careia se calculeaza dobanda la creditele in lei acordate populatiei. S-ar putea ca efectul in piata sa fie usor deosebit. Noi nu vedem sub nicio forma, miscari ample ale…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- Bancile au suprasubscris de peste doua ori emisiunea de obligatiuni redeschisa astazi de Ministerul de Finante, in valoare de 200 milioane lei, cu scandenta in 2020 si o dobanda de 3,11% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Emisiunea a fost lansata initial in 2013.…

- Programul Prima Casa nu va disparea peste noapte, ci intr-un interval de cațiva ani, cel mai probabil in urmatorii doi sau trei ani, sunt de parere bancherii romani. Dupa ce in 2009 a scos din groapa creditarea imobiliara, programul guvernamental Prima Casa va disparea in urmatorii doi-trei ani, iar…

- BNR a reluat in toamna anului 2017 injectiile de lichiditate, dupa o pauza de aproximativ doi ani, in conditiile in care a inceput raliul dobanzilor pe piata interbancara, urcand tensiunea romanilor cu imprumuturi in lei. Cumulat, BNR a injectat in acest an in sistem 43,7 mld. lei prin 8 licitatii…