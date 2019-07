Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan, una dintre cele mai controversate și mai indragite personaje de la „Asia Express” ș-a deschis sufletul in fața celor care o admira și a spus totul despre relația ei, in cadrul emisiunii „Xtra Night Show”.

- Secretarul General Adjunct al Partidului National Liberal (PNL), Cristi Barbu, il lauda pe Ludovic Orban dupa victoria surprinzatoare de la alegerile europarlamentare - este cel mai bun manager pe care partidul il putea avea.„Datorita deciziilor pe care acest om le-a luat, PNL a reușit sa…

- Ana Morodan va fi gazda emisiunii "Rai da' buni", de la Antena Stars. Acesta ii va ține locul prezentatorului Mihai Morar. Mihai Morar se pregatește de evenimentul Forza Zu. Din acest motiv, el nu va putea fi prezent la emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars. Potrivit spynews.ro, vineri seara,…

- Ana Morodan, una dintre cele mai controversate, dar și apreciate apariții in showbiz va prezenta o emisiune. E pe bune, fa! Toți cei care au indragit-o la „Asia Express”, la emisiunea de succes care a cucerit inimile tuturor o vor putea vedea, in aceasta seara, intr-o postura intersanta și anume aceea…

- Ana Morodan a fost invitata la emisiunea Xtra Night Show, dee la Antena 1, unde a facut numeroase dezvaluiri despre viața sa. Ana Morodan, care a participat la show-ul Asia Express, a marturisit ca i-a fost foarte greu in momentul in care s-a mutat in București. "M-am mutat in Bucuresti cu 200 de…

- Ana Morodan este o femeie care spune lucrurilor pe nume. Cu toate acestea, despre dorinta ei de a-si intemeia o familie nu s-au auzit multe lucruri de-a lungul timpului. Invitata in platoul emisiunii "Xtra Night Show", vedeta a dezvaluit care-i sunt planurile, din acest punct de vedere.

- Ana Morodan stie si ce inseamna sa nu ai bani, stie si ce inseamna sa ai succes! In lacrimi, in platoul emisiunii "Xtra Night Show", fosta concurenta de la "Asia Express" a tinut sa le transmita un mesaj important tinerilor.

- Radu Valcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii, a facut dezvaluiri despre noul sezon al show-ului. Acesta a marturisit, printre altele, ca partenera sa de viața, Adela Popescu, a fost prezenta la filmarile pentru primul sezon. Noul sezon al emisiunii Insula Iubirii urmeaza sa inceapa in data de…