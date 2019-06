Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 20 iunie 2019 are loc Evaluarea Naționala 2019 la Matematica. Afla modele de subiecte pentru proba scrisa la Matematica, cand se afișeaza rezultatele, dar și ce subiecte au picat anul trecut (2018) la Evaluarea de la Matematica

- EXAMEN… Elevii de clasa a VIII-a au susținut azi prima proba la Evaluarea Naționala, cea la limba si literatura romana. La primul subiect, acestora li s-a cerut sa redacteze o argumentație pe baza unui text al genului dramatic, adica un fragment din “Ultima cursa” de Horia Lovinescu. De asemenea, aceștia…

- Evaluare Naționala 2019: Modele de SUBIECTE la romana și matematica. Elevii susțin marți prima proba de examen. Calendarul examenelor. Absolvenții de clasa a VIII-a vor incepe saptamana aceasta evaluarea de la finalul claselor de gimnaziu. Prima proba va fi cea de limba romana, care se va desfașura…

- Pe 18 iunie 2019 incepe Evaluare Naționala pentru elevii de clasa a VIII-a, cu proba scrisa la Limba și Literatura Romana. Afla pe a1.ro, tot ce trebuie sa știi despre Evaluarea Naționala: calendar probe, programa școlara, modele subiecte, bareme de corectare

- Elevii care au terminat in acest an clasa a VIII-a intra in febra probelor de Evaluare Naționala de saptamana viitoare. De marți, 18 iunie, vor avea testari la Romana, Matematica și Limba materna. Examenul se va incheia in data de 29 iunie, cu afișarea rezultatelor finale. Media de admitere, pe baza…

- Gata scoala! Elevii de clasa a opta intra in vacanța, inainte de Evaluare. Pentru elevii de clasa a VIII-a, azi este ultima zi de scoala din gimnaziu! Ei au primit o vacanta de o saptamana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, inainte de a intra in examenul de Evaluare Nationala.…

- ​Elevii de clasa a II-a susțin astazi proba de matematica de la Evaluarea Naționala 2019, scrie Hotnews. Timp de 30 de minute, elevii vor avea de rezolvat cateva exerciții cu adunari și scaderi. Notele obținute la testele de la Evaluarea ...