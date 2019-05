Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile au luat o intorsatura neașteptata la „Insula Iubirii”. Dupa ce s-a lasat ispitit de Dana și s-a casatorit cu ea in Thailanda, Aurel va avea parte de un șoc. Bruneta va parasi insula, iar in locul ei va veni Alexandra, fosta iubita a lui Aurel. "In aceasta seara, Insula Iubirii a primit o noua…

- Bianca Pop, ispita de la "Insula Iubirii", și-a povestit drama in direct, la Antena 1. Vedeta a inceput sa planga in timp ce a dezvaluit ca și-a pierdut tatal intr-un grav accident de mașina, cand avea doar un an și jumatate, potrivit a1.ro. Bianca Pop a marturisit ca faptul ca a crescut fara…

- Ionuț Gojman a fost ironizat in direct de ispita Maria, luni, la Xtra Night Show, dupa ce a aparut in rolul de ispita in cel de-al cincilea sezon al emisiunii Insula Iubirii, dupa ce, in sezonul anterior, a fost concurent.

- In aceasta seara la „Xtra Night Show”, ispita Maria Ilioiu a avut de spus cateva lucruri dure la dresa lui Ionuț Gojman. Focoasa roșcata nu s-a sfiit deloc sa-l ironizeze pe cel care acum joaca rolul de ispita masculina, la „Insula Iubirii”.

- Ti l-ai imaginat vreodata pe Radu Valcan in rolul de ispita? Ei bine, sunt telespectatori care au facut-o. Invitat in platoul emisiunii "Xtra Night Show", prezentatorul celui mai indragit reality show a fost intrebat daca ar accepta sa fie ispita!