Stiri pe aceeasi tema

- Stiai ca in fiecare seara cand esti cu copilul tau, iar acesta isi alege cartea preferata (da, cea pe care i-ai citit-o de 300 de ori pana acum), il pregatesti, de fapt, pentru succesul academic si pentru viitoarele teste pe care le va da? S-ar putea sa fii intrigata sau confuza ca cel mic…

- World Wide Web. Astazi, www - prescurtarea de la World Wide Web - sau Internetul cu pagini web, așa cum il știm noi astazi, implinește 30 de ani, iar Google sarbatorește printr-un doodle dedicat.

- Pe 13-14 martie, BusinessMark te invita la [email protected], o conferința dedicata industriei de HR, care va avea loc la Hotel Radisson Blu, București. Privind la angajatul viitorului, acesta va trebui sa dețina atat aptitudini new-age, tehnologice, digitale, cat și soft skills, creativitate sau aptitudini…

- Canada isi manifesta preocuparea fata de noile strategii ale Rusiei in regiunea arctica, care se anunta o noua scena de tensiune intre Moscova si tarile din zona, comenteaza luni La presse canadienne, informeaza Agerpres. La sfarsitul lunii ianuarie, semioficiosul rus Izvestia anunta ca armata rusa…

- Tacticile SEO se schimba atat de des in timp, pe masura ce Google si alte motoare de cautare isi actualizeaza algoritmii, incat nici nu mai stii ce sa iei in calcul atunci cand doresti sa iti optimizezi site-ul. Deoarece devine din ce in ce mai greu si mai costisitor sa tii pasul, iti prezentam astazi,…

- Andreea Esca a fost pusa fața in fața cu fanii, intr-un mod indirect. Prezentatoarea Știrilor Pro Tv a trebui sa raspunda la intrebarile cautate pe Google despre propria persoana, iar așa cum era de așteptat, cea mai mare curiozitate era legata de salariul sau. Andreea Esca, in varsta de 46 de ani,…

- Peste 95.000 de plangeri au fost depuse in statele Uniunii Europene de la intrarea in vigoare, in mai 2018, a noilor reglementari in materie de protectie a datelor personale, a anuntat vineri Comisia Europeana, transmite AFP, potrivit Agerpres.Aceste plangeri au condus la impunerea a trei…

- Strategii PSD au intrat in linie dreapta cu pregatirea momentelor electorale și sunt dispuși sa schimbe din mers planul, in razboiul cu președintele Klaus Iohannis. Finalul anului 2018 și inceputul lui 2019 au fost dominate de razboiul remanierii, asta pentru ca PSD i-a dorit pe Lia Olguța Vasilescu…