- Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) Covasna va oferi peste 280 de locuri de munca la Bursa pentru studenti care va fi organizata joi la BT Arena din Cluj, a declarat directorul institutiei, Kelemen Tibor. Acesta a precizat ca locurile de munca sunt in diverse domenii de activitate…

- Poliitii de imigrri au emis în perioada ianuariemai a.c. 8749 de avize de angajare din contingentul aprobat pentru anul 2019. Dintre acestea 7649 au fost emise pentru lucrtori permameni 695 pentru detaai 234 pentru ICT 116 pentru înali calificai. Cei mai muli strini sunt din Vietnam Moldov...

- Doua treimi dintre companiile romanești sunt decise sa investeasca semnificativ in digitalizare, in urmatorii trei ani, in condițiile in care 80% se confrunta, printre altele, cu problema resursei umane calificate. 79% vizeaza investiții in producție, 50% in control și 46% in planificare, arata rezultatele…

- Companiile care detin parcuri logistice in localitatile de langa Bucuresti sunt in situatia de a oferi bonusuri de prezenta acelor angajati care se prezinta la munca in toate cele 5 zile ale saptamanii. "În cazul parcurilor logistice situate în localităţile limitrofe din Bucureşti…

- Apar ingrijorari in randul cultivatorilor de fructe care se asteapta la o recolta de capsuni bogata, insa problematica, in contextul in care muncitorii sezonieri sunt sedusi de alte tari europene, iar salariile din Germania sau Romania devin mai atractive, relateaza jurnalisti britanici.

- Brașovul merge pe urmele modelelor de business puse in practica la Cluj sau la București, dar se axeaza pe investițiile in industriile auto și aeronautica, precum și in turism, in paralel cu introducerea masiva a tehnologiei, spune Alin Patrascu, Site Manager Brașov al NTT DATA Romania.

- Eugen Teorodovici a explicat, printr-o postare pe Facebook, declaratiile privind piața muncii in UE, mentionand ca sunt necesare solutii pentru ca țarile furnizoare de forța de munca sa poata contracara efectul economic negativ generat de migrarea forței de munca, fara insa a ingradi drepturile cetatenilor."Unii…