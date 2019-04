Ce stie sa gateasca Irina Rimes Ce stie sa gateasca Irina Rimes Irina Rimes este, de cativa ani, una din cele mai de succes artiste din Romania si de peste Prut. De anul trecut este si antrenor la Vocea Romaniei, astfel ca programul ei zilnic a devenit din ce in ce mai aglomerat. Nici ca i-ar mai ramane timp pentru treburile casnice, ar crede multi. Totusi, solista sustine ca este destul de talentata in bucatarie si ca stie sa gateasca anumite feluri de mancare destul de complicate. „Stiu sa fac bors rosu, piure, taitei cu lapte, orez cu lapte, zama, ciorba de perisoare, ciorba de pui a la grec, hrisca, varza calita, mamaliga… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes e fidela radacinilor sale nu doar prin accentul inconfundabil, ci și prin pasiunea pentru gatit. Ca majoritatea moldovencelor, gospodine desavarșite, cantareața sta cu placere la cratița și știe sa faca suficient de multe cat sa se descurce, de exemplu, la "MasterChef". In vreme ce multe…

- Cel mai faimos vlogger din Romania, Selly, a vorbit intr-un interviu despre politicienii romani. El susține ca actuala clasa politica este de fapt aceeași ciorba reincalzita.Citește și: Claudiu Manda a ramas fara permis, dupa ce a 'zburat' cu Mercedesul S Class prin localitate „Te duci…

- „Viața ta nu valoreaza nimic in Venezuela”, spune Cristian. „Am mers la un marș și am fost luați pe sus, urcați intr-o duba, ne-au batut rau și ne-au amenințat cu moartea”. Are 29 de ani, a cerut azil politic și spune ca-i place mult Romania. „Toți imi spuneau sa nu vin in Romania, ca e porcarie aici,…

- Copiii din ziua de azi descopera tehnologia imediat dupa ce invața sa mearga și sa vorbeasca. Iar din acel moment, nu se mai dezlipesc de telefon sau de tableta. Parinții lor au crescut altfel, cu jocuri in natura și genunchi juliți la miuțe incinse prin parcuri. Era mai bine atunci sau e mai bine acum?…

- Alerta alimentara de la minister in urma controalelor privind produsele din lapte. Astfel, autoritațile au descoperit ca peste 40% din branza de pe piața nu respecta procesul de fabricație și utilizeaza produse pe baza de grasimi hidrogenate in loc de lapte natural.

- Autoritațile au deschis anchete pentru a stabili cum la o școala a ajuns un bax cu lapte infestat cu larve, care era destinat elevilor. Evenimentul s-a produs la o unitate de invatamant din localitatea Rodna, județul...

- Ministrul Economiei din Germania, Peter Altmaier, a lansat un avertisment luni pentru Marea Britanie. El transmite Londrei sa nu profite de rabdarea Uniunii Europene fața de ieșirea țarii din blocul comunitar, potrivit agenției Mediafax. Intr-o postare pe Twitter, Peter Altmaier a cerut și clarificari…

- Mii de oameni s-au adunat in fața parlamentului Grecia, situat in centrul Atenei, duminica, pentru a protesta fața de noul nume al țarii vecine Macedonia. Protestul a fost organizat, iar sute de autocare din toata țara, in special din nordul Greciei, au venit duminica, aducand mii de manifestanți in…