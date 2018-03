Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a cumparat spatiu publicitar in sase mari publicatii britanice si trei americane pentru a transmite un mesaj prin care isi cere scuze pentru faptul ca date personale ale utilizatorilor sai au fost folosite de compania Cambridge Analytica, transmite AFP.

- Facebook a cumparat spatiu publicitar in sase mari publicatii britanice si trei americane pentru a transmite un mesaj prin care isi cere scuze pentru faptul ca date personale ale utilizatorilor sai au fost folosite de compania Cambridge Analytica, transmite AFP. "Avem o responsabilitate:…

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite. Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa…

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite, scrie news.ro.Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute…

- Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa fie mai atenti cu privire la drepturile de acces pe care le acorda acestora. Astfel, s-a confirmat, inca o data, in ce masura incalca Facebook intimitatea utilizatorilor sai. In pagina de setari…

- Cele mai recente scandaluri cum ar fi Cambridge Analytica, precum si actiunile unor celebritati precum Elon Musk care a inchis paginile de Facebook ale Tesla si SpaceX ar putea determina multe persoane sa-si inchida contul de Facebook. Daca va ganditi sa va stergeti definitv contul de Facebook,…

- Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces la datele privind activitatea online a 50 de milioane de utilizatori Facebook pentru a construi profiluri ale alegatorilor americani care ulterior au fost folosiți pentru a ajuta la…

- Scandalul Cambridge Analytica s-a raspandit in intreaga lume. Compania este acuzata ca a folosit datele personale a milioane de utilizatori de Facebook pentru a influența alegerile din mai multe tari. Presa britanica a dezvaluit ca directorii companiei se laudau cu succesul lor in Statele Unite, prin…

- In primele comentarii publice facute dupa implicarea Facebook in scandalul Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a recunoscut miercuri ca reteaua sa sociala a gresit si a abuzat de increderea utilizatorilor, informeaza DPA. Firma Cambridge Analytica din Regatul Unit este in centrul atentiei de la sfarsitul…

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- "Nu mai e nicio urma de indoiala ca PNL forteaza o despartire de mine. Am servit acest partid peste 20 de ani, de la simplu membru pana acum, cand PNL nu mai are nevoie nici de activitatea mea parlamentara, nici de activitatea mea in interiorul partidului. Ultima dovada e intalnirea regionala care…

- Jurnalistul Andrei Gheorghe posta, pe Facebook, in urma cu o luna ca “este acelasi, cu aceleasi ocupatii.” Mesajul lui Andrei Gheorghe venise in contextul in care contul sau de Facebook a fost blocat, pentru o perioada. „Totul trece. In cazul ...

- Mesajele de condoleante curg incontinuu de la aflarea cumplitei vesti a mortii indragitului om de radio si televiziune, Andrei Gheorghe.Atat admiratori cat si fosti colegi ai jurnalistului au lasat mesaje pe pagina de Facebook. Redam cateva dintre ele:Sunt oameni ce lasa impresia ca or sa fie acolo…

- Soarta guvernului minoritar de centru-dreapta al Norvegiei atarna de rezultatul votului programat marti al unei motiuni de cenzura, depusa de opozitie in urma unei postari controversate pe Facebook a ministrului justitiei, relateaza luni dpa. Sylvi Listhaug, membru al Partidului Progresist populist…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si a subliniat…

- Jurnalistul Iosif Buble susține ca protocoalele facute de Serviciul Roman de Informații (SRI) cu parchetele sau alte instituții nu ar trebui declasificate. El susține pe pagina sa de Facebook ca exista o anumita disperare a unor oameni deja condamnați și a unor inculpați cu privire la aceste protocoale,…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mii de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza AFP.…

- Rețeaua de socializare Facebook a picat, vineri dupa-amiaza, preț de aproape 10 minute.Potrivit site-ului downdetector.com, rețeaua a fost picata în România, Republica Moldova și Ungaria, însa au fost raportate probleme și de catre utilizatori din Italia, Olanda sau…

- Facebook s-a blocat in mai multe țari din lume. Rețeaua de socializare a mai putut fi accesata, vineri, cel mai probabil, din cauza unor probleme tehnice. Mai mulți utilizatori din mai multe țari se plang ca rețeaua de socializare nu le afișeaza postari sau ca Facebook nu se incarca. De…

- Tânarul, care este din județul Salaj, a fost condamnat de catre magistrații Curții de Apel Cluj la trei ani de închisoare, cu executare, dupa ce a șantajat o femeie. Premiera consta ca actul în sine a avut loc pe aplicația de Messenger de la Facebook, barbatul din Salaj cerându-i…

- BlackBerry a dat in judecata Facebook, pretinzand ca aplicatiile sale de chat, Messenger si WhatsApp, precum si Instagram, ii incalca drepturile de proprietate intelectuala protejate de mai multe brevete inregistrate.

- Functiile pe care BlackBerry pretinde ca Facebook le foloseste in aplicatiile sale fara a avea drept acopera partea de securitate, unele caracteristici ale interfetei grafice, dar si mai multe optiuni ce tin de functionalitate propriu-zisa a acestora. Generarea cheilor de criptare, afisarea pictogramelor…

- Inainte ca Instagram sa fie cumparata de Facebook, aplicatia era un simplu tool de facut poze, care aplica diverse filtre peste creatiile noastre ca sa ne faca sa ne simtim ca niste fotografi profesionisti. Multi ani mai tarziu, aplicatia ar putea deveni substitut de WhatsApp sau Messenger, platforme…

- Fostul fotbalist Gheorghe Popescu a decis sa renunte la functia de consilier al premierului. Si-a anuntat decizia pe pagina personala de Facebook, acolo unde a precizat si ce pozitie va ocupa de acum inainte: “Salutare tuturor, Marti, am solicitat Primului Ministru eliberarea din functia de consilier…

- Pe pagina de Facebook a celor de la FC U Craiova, formație care activeaza in Liga a 4-a, a fost anunțat faptul ca incepe procesul in civil dintre clubul oltean și FRF, LPF, Dumitru Dragomir și Mircea Sandu privind dezafilierea clubului. 23 februarie este data inceperii procesului pe fond la Tribunalul…

- Un complex sportiv multifunctional va fi construit in Republica Moldova, sub patronajul presedintelui. Despre aceasta Igor Dodon anunta pe pagina sa de Facebook. Detaliile constructiei au fost discutate in cadrul vizitei sefului statului in Arabia Saudita, cu Rashid S. Al-Rashid, fondator si presedinte…

- Un tribunal de la Berlin a stabilit ca este ilegala utilizarea de catre Facebook a datelor personale ale membrilor sai si ca reteaua de socializare nu si-a informat in mod adecvat utilizatorii cu privire la modul in care le utilizeaza datele, a anuntat luni un grup german de apararea a drepturilor consumatorilor.…

- Peste 2 200 000 de utilizatori sunt inregistrati pe retelele sociale Facebook si Odnoklassniki in Moldova. Stim ca iti este important sa fii mereu in contact cu prietenii, la curent cu toate noutatile si sa impartași cu cei dragi prin retele sociale cele mai frumoase momente din viata ta. De aceea,…

- Gyor a anuntat azi trei transferuri de marca pentru sezonul 2018-2019, menite sa vina ca o mutare pe tabla de sah. Achizitiile facute de campioana en-titre a Europei ne permite sa facem, astfel, si anumite presupuneri in privinta echipei CSM Bucuresti. Clubul maghiar a anuntat transferurile…

- Fostul premier Victor Ponta a acuzat din nou procurorii DNA ca i s-au fabricat dosare pe baza unor „probe false” și prin „șantajarea” martorilor, dar nu crede ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, va incerca sa schimbe ceva, deoarece „nu il lasa șeful lui, Liviu Dragnea”. „Cel care are dreptul legal…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Irina Friz a criticat decizia Budapestei de a bloca summitul NATO – Ucraina, informeaza agentia de stiri Ukrinform. „In calitate de presedinta a Delegatiei Permanente a Ucrainei la NATO, sunt ingrijorata. Partea ucraineana propune si este pregatita sa discute…

- Anii de liceu reprezinta perioada senina, fara griji, din viata fiecaruia, de care ne amintim mereu cu drag si cu nostalgie. In ciuda faptului ca viata curge ametitor, pe repede inainte, la „Feeling Dance” timpul se masoara in pasi de dans. Clubul oradean lanseaza un nou curs de dans…

- "La ce te gandesti?" - este intrebarea care te intampina de fiecare data cand accesezi fluxul de noutati de pe Facebook. Dar e posibil ca acest lucru sa devina istorie, caci fondatorul retelei de socializare, Mark Zuckerberg, a oferit un indiciu despre o posibila disparitie a news feed-ului.…

- O familie din Australia a carei toaleta tragea singura apa de cateva zile a avut parte de o surpriza. In zidul in care se afla mecanismul a fost descoperit un sarpe. Acesta se misca si actiona parghia pentru golirea apei din vasul toaletei. Animalul a fost scos din perete de Luke Huntley, care se…

- Facebook a transformat aplicatia Messenger intr-o platforma de sine statatoare, ridicand anumite functii mai sus in pagina decat simpla functionalitate de „mesagerie". Avem acum posibilitatea de a publica „povesti" asemeni Snapchat si Instagram, avem posibilitatea de a juca diverse jocuri si alte capabilitati…

- Facebook a transformat aplicatia Messenger intr-o platforma de sine statatoare, ridicand anumite functii mai sus in pagina decat simpla functionalitate de „mesagerie”. Avem acum posibilitatea de a publica „povesti” asemeni Snapchat...

- Aplicația Instagram se transforma din ce in ce mai mult și atrage critici tot mai mari din partea utilizatorilor. Ceea ce inseamna ca nebunia devine și mai mare. Daca pe Instagram te simțeai mai “undercover”, fața de Facebook Messenger sau WhatsApp, care iți arata cand o persoana a fost ultima oara…

- Facebook devine o unealta din ce in ce mai utila pentru oamenii legii. In Danemarca, peste 1.000 de tineri sunt anchetati de politie dupa ce au distribuit un clip video pe Messenger. Peste ocean, politia canadiana a arestat o tanara dupa ce aceasta a publicat un selfie pe Facebook.

- Filosoful Mihai Sora a comentat situatia politica din Romania, dupa ce premierul Mihai Tudose a demisioat, spunand ca a devenit realist si nu isi mai doreste un premier din specia homo sapiens. “Ultima data, am spus ca mi-aș dori un Premier din specia homo sapiens. Lumea a ras, crezand pesemne ca ma…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei ”Un an si unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliti in batalii…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a cantat la pian "Serenada romana" alaturi de violoncelistul Marin Cazacu, pentru a marca Ziua Culturii Nationale. Inregistrarea video a fost publicata luni pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei Frantei la Bucuresti. …

- Sute de ulmi din Padurea Cring, unde se afla cel mai mare parc al Buzaului, au fost taiați dupa ce au fost macinați de o ciuperca asiatica impotriva careia specialiștii nu au leac. Vestea proasta este ca taierile vor continua, vestea buna este ca boala nu afecteaza și alți copaci, in afara ulmilor.…

- Un comunicat postat pe pagina de Facebook a Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, dar nu și pe site-ul oficial al organizației (pana la publicarea acestui material- n.r.), semn ca poate acolo inca se mai gandesc daca chiar ar trebui sa protesteze, arata ca șefii sindicaliștilor au descoperit…

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata de mai multi unguri extremisti, care fac parte din gruparea „Miscarea celor 64 de Comitate”, scrie deputatul PMP, Marius Pascan, pe pagina sa de Facebook. Huliganii au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc.A

- Fondatorul retelei de socializare a pierdut cea mai mare parte din suma de 4,5 miliarde de dolari castigata in acest an, dupa ce a anuntat schimbari in algoritmul de afisare a postarilor pe Facebook, actiunile companiei sale au scazut cu 4,5% la bursa din New York. Mark Zuckerberg vrea sa concentreze…

- Lunar peste 1,3 miliarde de persoane utilizeaza aplicatia de transmitere a mesajelor din cadrul Facebook. Din momentul in care Messenger a devenit o aplicatie separata, Facebook i-a adaugat o serie de functii suplimentare.