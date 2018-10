Multe persoane sunt ingrijorate de ce ar putea spune in timpul somnului, iar un studiu recent al cercetatorilor francezi de la Spitalul Pitie-Salpetriere confirma ca temerile sunt justificate. In mare, in timpul somnului spunem lucruri mai negative decat o facem atunci cand suntem treji, scrie Live Science. Pentru a studia vorbitul din timpul somnului, […] Articolul Ce spunem, de fapt, cand vorbim in somn? Cuvantul pe care toata lumea il pronunta! apare prima data in AM Press .