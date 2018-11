Stiri pe aceeasi tema

- Stan Lee a murit, luni dimineața, la 95 de ani, in casa lui din Hollywood Hills. Intr-un interviu Libertatea care a fost realizat cu ajutorul celor de la Discovery, americanul a povestit despre legaturile pe care le are cu Romania. Desenatorul s-a nascut pe 22 decembrie 1922, la New York, din parinți…

- Andrei Hrebenciuc, achitat in luna mai in dosarul in care tatal sau, fostul politician PSD Viorel Hrebenciuc, fusese condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare, a fost numit joi in Consilul de Administratie al uneia dintre cele mai mari companii romanesti, fondata in urma cu aproape 100 de ani.

- Marius Pieleanu este de parere ca scrisoarea deschisa a personalitaților culturii romanești nu schimba cu nimic conflictul din interiorul PSD. ''Este un exercițiu frumos de imagine publica scrisoarea. Oamenii și-au spus un punct de vedere, au anumite valori compatibile cu doamna Firea, insa…

- Romania a produs anul trecut 4,3 milioane de hectolitri de vin, iar aproape jumatate din total, adica 45% provine din regiunea Dealurile Moldovei, arata datele APEV - Asociatia Producatorilor si Exportatorilor de Vinuri.

- Muzeul Brilei i Muzeul &bdquoCasa Mureenilor&rdquo din Braov v invit luni 27 august 2018 ora 12 la Casa Memorial &bdquoPanait Istrati&rdquo (Grdina Public) unde va avea loc vernisajul expoziiei fotodocumentare EMIL CIORAN. Proiectul expoziional aflat la cea de a patra serie de vernisaje dintrun num...