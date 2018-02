Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat la Bruxelles ca Darius Valcov, consilierul sau condamnat la opt ani de inchisoare in prima instanța, beneficiaza de prezumția de nevinovație pana la o sentința definitiva. „Este Directiva europeana in acest sens, iar eu nu fac decat sa respect o Directiva europeana…

- Condamnarea lui Darius Valcov reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila, este de parere sentatoarea PNL Alina Gorghiu, precizand ca premierul trebuie sa ia masuri. „E cel mai simplu cand problema nu-ți convine o muți la Guvern. Cand e un lucru cu conotații pozitive, laurii ii culege domnul…

- Alina Gorghiu a comentat in cadrul unei emisiuni la Antena 3 și cazul condamnarii lui Darius Valcov. Sentatoarea PNL considera ca acesta reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila și crede ca premierul trebuie sa ia masuri.Citeste si: PNL, atac EXPLOZIV: CSAT trebuie sa-i ancheteze…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca Darius Valcov trebuie sa ramana in aparatul guvernamental, dupa condamnarea in prima instanța la 8 ani de inchisoare. El afirma ca nu este o decizie definitiva a instantei, iar acesta are aceleasi drepturi ca orice cetatean. „Pana la condamnarea…

- Calin Popescu Tariceanu sustine ca Darius Valcov are aceleasi drepturi ca orice cetatean pana la o condamnare definitiva. Prima reactie a lui Liviu Dragnea, dupa condamnarea lui Darius Valcov la 8 ani de inchisoare: "Trebuie omorat, astazi! Impuscat" "Pana la condamnarea definitiva,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus sambata ca Darius Valcov, consilier de stat al premierului Viorica Dancila, condamnat joi de instanta suprema la opt ani de inchisoare cu executare, are, pana la condamnarea definitiva, "aceleasi drepturi ca oricare alt cetatean", transmite News.ro.

- Ies la iveala noi dezvaluiri incendiare din interiorul PSD. Care este relatia dintre Liviu Dragnea si greii partidului? Analistul politic, Cozmin Gusa, spune ca tensiunile din interiorul PSD au trecut de temperatura de fierbere si arata ca Dragnea a fost menținut la șefia partidului pentru a-și proteja…

- Intrebat la Palatul Parlamentului cum comenteaza faptul ca Darius Valcov, angajat la Guvern, a fost condamnat la inchisoare, Liviu Dragnea a raspuns ironic: „Trebuie omorat azi, acum. Impuscat”. “E o condamnare in prima instanta. Nu sunt jurist, nu sunt avocat, imi este foarte greu sa comentez o astfel…

- Traian Basescu, despre condamnarea lui Darius Valcov. Fostul președinte i-a transmis liderului PSD, Liviu Dragnea, ca menținerea lui Darius Valcov in aparatul premierului nu este posibila, chiar daca sentința prin care a fost condamnat la opt ani de inchisoare nu este una definitiva. „Daddy, e groasa…

- Liviu Dragnea a devenit ironic cand a fost intrebat despre cazul Darius Valcov și daca consilierul ar trebui sa iși dea demisia dupa ce a primit o condamnare cu executare in prima instanța. Dragnea a mai precizat și ca ii pare rau pentru problemele pe care le are social democratul dar decizia de demitere…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, ironic, ca Darius Valcov "trebuie omorat azi, acum", dupa ce a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare, informeaza Agerpres.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost solicitat, vineri, de jurnalisti, sa comenteze situatia consilierului de stat in aparatul premierului, Darius Valcov, condamnat la opt ani de inchisoare, decizia nefiind definitiva, el precizand, ironic, ca acesta trebuie "omorat" si "impuscat".

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri, ironic, ca Darius Valcov "trebuie omorat azi, acum", dupa ce a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare. Intrebat la Palatul Parlamentului cum comenteaza faptul ca Darius Valcov, angajat la Guvern, a fost condamnat la…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi, ca PSD va face un anunt, in cateva ore, in functie de decizia pe care o va lua Darius Valcov, subliniind ca partidul il sustine pe...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, joi, referitor la faptul ca Darius Valcov a fost condamnat pe opt ani de inchisoare, decizia nefiind definitiva, ca este vorba despre o pedeapsa politica, nejustificata.

- Darius Valcov, numit in luna ianuarie consilier de stat in aparatul propriu al prim-ministrului Viorica Dancila, a fost condamnat joi la opt ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile…

- Decizia instantei in cazul lui Darius Valcov, unul dintre cei care, dupa cum se stie, au participat la elaborarea programului de guvernare, nu avea cum sa fie trecuta cu vederea in randul PSD-ului. O prima reactie in randul taberei social-democrate – una exprimata pe un ton categoric – odata ce s-a…

- ”Suntem socati de aceasta pedeapsa pe care o vad ca pe o pedeapsa politica”, a declarat, joi, secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, dupa anunțul privind condamnarea in prima instanța a lui Darius Valcov, ”eminența cenușie” a PSD, care a elaborat Programul de Guvernare al coaliției PSD-ALDE.…

- Apar primele reacții in PSD dupa condamnarea lui Darius Valcov, consilier al priemierului Viorica Dancila, la 8 ani de inchisoare. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu a criticat dur maniera in care s-a luat decizia.

- PSD a avut o prima reactie dupa ce Darius Valcov a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. In opinia sa, sentinta lui Valcov este o pedeapsa politica, iar 8 ani iei pentru crima, eventual, nu pentru faptele de care este acuzat acesta: "Nu ma intrebati cum s-a ajuns aici. Sa va spun cum stau…

- Magistratii Tribunalului Dolj au decis sa mentina controlul judiciar in cazul consilierului de stat Darius Valcov, trimis in judecata de procurorii DNA pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de influenta, informeaza Mediafax. Totodata, magistratii doljeni au fixat ...

- Darius Valcov, consilier de stat in Guvernul Dancila. Darius Valcov a fost numit in funcția de consilier de stat in Guvernul Dancila. Documentul a fost publicat in Monitorul Oficial și este semnat de Viorica Dancila. Decizia este contrasemnata de secretarul general al Guvernului, Ioana Andreea Lambru. …

- Premierul Viorica Dancila a luat o masura bomba, in chiar prima zi de mandat oficial. Dancila a decis sa-l numeasca consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului pe Darius Valcov.”Decizie privind numirea domnului Darius-Bogdan Valcov in funcția de consilier de…

- Cand a fost mazilit Sorin Grindeanu s-a spus sus și tare ca motivul ar fi fost o evaluare a miniștrilor facuta de marele iubitor de arta Darius Valcov. Culmea, toți PSD-iștii susțineau ca guvernul bubuie, țara se indreapta spre paradis, numai ca premierul și miniștrii sai n-au trecut testul Valcov.

- Procurorii DNA au cerut pedepse cu inchisoarea orientate spre maxim pentru fostul ministru de Finante, Darius Valcov, precum si pentru ceilalti patru inculpati in dosarul tablourilor fostului demnitar, pe care procurorii il acuza ca le-ar fi procurat in scopul spalarii banilor obtinuti prin trafic de…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in…

