- Deși s-a separat de Bianca Dragușanu, Victor Slav se comporta ireproșabil atunci cand i se pun intrebari incomode despre fosta partenera de viața. Victor Slav și Bianca Dragușanu s-au desparțit, insa relațiile dintre ei au ramas bune de dragul fiicei lor, Sofia Natalia. Ba mai mult decat atat, prezentatorul…

- Prezentatorul de televiziune a dat publicitații o fotografie cu fiica sa și a Biancai Dragușanu, imagine care a starnit reacții din partea internauților. Chiar daca s-a separat de Bianca Dragușanu, Victor Slav are grija sa fie cat mai mult timp in preajma fiicei lor, Sofia Natalia. In seara de Moș Nicolae,…

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa in timp ce lua pranzul, intr-un mall din Capitala, alaturi de un barbat chipes. In momentul in care au realizat ca cel care o insotea pe frumoasa blondina nu este iubitul acesteia, Alex Bodi, cei prezenti au inceput sa-si dea coate si sa filmeze totul, convinsi sa…

- Dupa ce emisiunea “Wowbiz” a devenit istorie, Victor Slav s-a lansat ca prezentator la “Vulturii de noapte”, unde face echipa cu Catalin Cazacu și cu Bursucu. Fostul iubit al Biancai Dragușanu este, insa, nostalgic dupa show-urile in care colega lui era Andreea Mantea. Frumoasa bruneta a fost invitata…

- Andreea Mantea și Victor Slav au prezentat celebrul show “Wowbiz”. Emisiunea nu mai exista in clipa de fața, motiv pentru care frumoasa bruneta este nostalgica. Iși aduce aminte cu placere de clipele petrecute in platou alaturi de fostul soț al Biancai Dragușanu. Pentru ca a ajuns la concluzia ca i…

- Andreea Mantea a primit ce și-a dorit, o emisiune de zi, dar acum e nefericita. La luni bune de cand șefii Kanal D au tras cortina peste „WOWbiz” și au redistribuit „forțele” emisiunii, bruneta și-a dat seama ca i se potrivea mai bine show-ul de seara, astfel ca Andreei Mantea ii este dor de Victor…

- Bianca Dragusanu a plecat in "Asia Express" cu inima cat un purice! Vedeta a inceput sa se teama inca din aeroport. Intre timp, primea mesaje incontinuu de la Victor Slav, care petrecea timp cu fiica lor, Sofia.